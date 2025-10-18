Perú

Retiro de AFP: ¿Qué administradoras tienen link y en cuáles se solicita por agencia virtual?

Integra, Profuturo, Prima y Habitat ya están lista para recibir las solicitudes de retiro AFP desde el próximo martes 21 de octubre, pero el proceso no será igual en todas

Edwin Montesinos Nolasco

Edwin Montesinos Nolasco

Todos los detalles sobre el
Todos los detalles sobre el retiro de AFP: Así detallaron cómo se hará la solicitud cada AFP.

¿Ya tienes todo listo para el octavo retiro AFP? Este martes 21 de octubre se activarán todos los procesos en las administradoras de fondos de pensiones para que los primeros afiliados ya puedan solicitar hasta 4 UIT (S/21.400) de sus cuentas individuales de capitalización.

Pero este procedimiento no será igual para todos los dueños de cuentas AFP, sino que dependerá de cada administradora de fondos. Todos los procesos serán diferencias, pero en dos casos los afiliados podrán hacer la solicitud desde sus agencias virtuales usuales (por web o aplicativo), y en los otros dos tendrán plataformas con link para hacer el pedido.

Cronograma oficial para el octavo
Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

Retiro AFP para Integra y Profuturo

La opción para retirar AFP si eres afiliado de Integra ya se encuentra visible en la agencia virtual, tal como pudo comprobar Infobae Perú.

Sin embargo, el proceso de registro de solicitud se habilitará desde el próximo martes 21 de octubre. Los primeros que cobrarán son quienes cuyos número del documento de identidad (DNI u otro) termina en una letra o caracter.

Mientras, también los afiliados de Profuturo tendrán una opción que se les habilitará por la agencia virtual. Es más, en este caso ya se ha revelado el paso por paso para hacer esta solicitud.

Profuturo AFP detalla el proceso para acceder al retiro de hasta 4 UIT

Link AFP de Habitat y Prima

Mientras Profuturo AFP y AFP Integra revelaron que este retiro se hará por su agencia virtual, en comunicaciones de Prima AFP a Infobae Perú, esta reveló que también implementarán una plataforma, cuyo enlace oficial se publicará y enviará a afiliados el mismo martes 21 de octubre.

Prima AFP comunicará el 21 de octubre, en todos sus canales oficiales, el link que se destinará para el ingreso de solicitudes de retiro. Este proceso no se realizará en la agencia virtual ni a través de la página web”, aclaró.

También en AFP Habitat se hará la solicitud por medio del link. En este caso, el enlace ya se conoce y es el siguiente: https://retiro.afphabitat.com.pe/.

La AFP con menos cantidad
La AFP con menos cantidad de afiliados, según datos de la SBS a agosto, y la que tiene mejor rentabilidad, ya sacó plataforma para el retiro AFP, pero el registro estará disponible desde el 21 de octubre.

Los requisitos para retirar

Recuerda que para solicitar las 4 UIT de tu AFP, necesitarás tener tres datos necesarios y esenciales a la mano.

  • El número de DNI. Pero también se le pedirían otros datos personales, por lo que tener el documento a la mano es recomendable
  • La clave web. Esta es la contraseña que usen para entrar a sus cuentas en su AFP. Estas empresas administradoras recomienda actualizar este dato para no demorar buscándolo poco antes del retiro
  • El número de cuenta bancaria a donde se depositará los desembolsos hasta por 4 UIT. Este es el dato que se suele perder de vista. El dinero solo se podrá retirar por una entidad bancaria o financiera de la lista de las que están autorizadas. Si no se cuenta con una, se deberá crear.

Esta es la lista de bancos y cajas autorizadas:

  • BCP
  • BBVA
  • Interbank
  • Scotiabank
  • Banbif
  • Banco Falabella
  • Caja Huancayo
  • Banco de la Nación (solo cuando es la única entidad disponible en la localidad).

