Retiro de AFP: ¿Qué administradoras tienen link y en cuáles se solicita por agencia virtual?

Todos los detalles sobre el retiro de AFP: Así detallaron cómo se hará la solicitud cada AFP. - Crédito Composición Infobae/Difusión

¿Ya tienes todo listo para el octavo retiro AFP? Este martes 21 de octubre se activarán todos los procesos en las administradoras de fondos de pensiones para que los primeros afiliados ya puedan solicitar hasta 4 UIT (S/21.400) de sus cuentas individuales de capitalización.

Pero este procedimiento no será igual para todos los dueños de cuentas AFP, sino que dependerá de cada administradora de fondos. Todos los procesos serán diferencias, pero en dos casos los afiliados podrán hacer la solicitud desde sus agencias virtuales usuales (por web o aplicativo), y en los otros dos tendrán plataformas con link para hacer el pedido.

se habilitará una opción en su agencia virtual, por la que los afiliados entran a revisar sus fondos, tanto por app como por web: En AFP Integra se habilitará una opción en su agencia virtual, por la que los afiliados entran a revisar sus fondos, tanto por app como por web: https://agenciadigital.afpintegra.pe/

solicitud también por la agencia virtual, en una opción que se activará: En Profuturo AFP se podrá realizar lasolicitud también por la agencia virtual, en una opción que se activará: https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada/login

Infobae Perú . Sin embargo, aún no se revela el enlace, y este será enviado por correo y redes sociales a afiliados En Prima AFP , en cambio, se habilitará una plataforma para hacer el octavo retiro, según señalaron aSin embargo, aún no se revela el enlace, y este será enviado por correo y redes sociales a afiliados

se hará la solicitud a través del siguiente link: https://retiro.afphabitat.com.pe. En AFP Hábitat se hará la solicitud a través del siguiente

Cronograma oficial para el octavo retiro AFP.

Retiro AFP para Integra y Profuturo

La opción para retirar AFP si eres afiliado de Integra ya se encuentra visible en la agencia virtual, tal como pudo comprobar Infobae Perú.

Sin embargo, el proceso de registro de solicitud se habilitará desde el próximo martes 21 de octubre. Los primeros que cobrarán son quienes cuyos número del documento de identidad (DNI u otro) termina en una letra o caracter.

Mientras, también los afiliados de Profuturo tendrán una opción que se les habilitará por la agencia virtual. Es más, en este caso ya se ha revelado el paso por paso para hacer esta solicitud.

Profuturo AFP detalla el proceso para acceder al retiro de hasta 4 UIT

Link AFP de Habitat y Prima

Mientras Profuturo AFP y AFP Integra revelaron que este retiro se hará por su agencia virtual, en comunicaciones de Prima AFP a Infobae Perú, esta reveló que también implementarán una plataforma, cuyo enlace oficial se publicará y enviará a afiliados el mismo martes 21 de octubre.

“Prima AFP comunicará el 21 de octubre, en todos sus canales oficiales, el link que se destinará para el ingreso de solicitudes de retiro. Este proceso no se realizará en la agencia virtual ni a través de la página web”, aclaró.

También en AFP Habitat se hará la solicitud por medio del link. En este caso, el enlace ya se conoce y es el siguiente: https://retiro.afphabitat.com.pe/.

La AFP con menos cantidad de afiliados, según datos de la SBS a agosto, y la que tiene mejor rentabilidad, ya sacó plataforma para el retiro AFP, pero el registro estará disponible desde el 21 de octubre. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Los requisitos para retirar

Recuerda que para solicitar las 4 UIT de tu AFP, necesitarás tener tres datos necesarios y esenciales a la mano.

El número de DNI . Pero también se le pedirían otros datos personales, por lo que tener el documento a la mano es recomendable

La clave web . Esta es la contraseña que usen para entrar a sus cuentas en su AFP. Estas empresas administradoras recomienda actualizar este dato para no demorar buscándolo poco antes del retiro

número de cuenta bancaria a donde se depositará los desembolsos hasta por 4 UIT. Este es el dato que se suele perder de vista. El dinero solo se podrá retirar por una entidad bancaria o financiera Ela donde se depositará los desembolsos hasta por 4 UIT. Este es el dato que se suele perder de vista. El dinero solo se podrá retirar por una entidad bancaria o financiera de la lista de las que están autorizadas . Si no se cuenta con una, se deberá crear.

Esta es la lista de bancos y cajas autorizadas:

BCP

BBVA

Interbank

Scotiabank

Banbif

Banco Falabella

Caja Huancayo

Banco de la Nación (solo cuando es la única entidad disponible en la localidad).