Perú

Perros de guerra en la conquista del Perú: los españoles usaron jaurías entrenadas para dominar al Imperio inca

Entrenados para el ataque y convertidos en símbolo de poder, los canes que acompañaron a los conquistadores españoles representaron para los pueblos andinos un fenómeno desconocido. La ficción histórica de Carlos Enrique Freyre recupera ese episodio desde una mirada contemporánea

Guardar
La conquista del territorio peruano
La conquista del territorio peruano incluyó tácticas poco documentadas, como el uso de perros de guerra. (Composición: Infobae)

La conquista del territorio que hoy es Perú dejó episodios poco difundidos en los registros más conocidos. Entre ellos figura el uso de perros de guerra por parte de los expedicionarios españoles, práctica que sorprendió a las poblaciones andinas. Estos animales, traídos desde Europa, formaron parte de una estrategia que combinó intimidación y control durante el avance sobre el Imperio inca.

Para los pueblos locales, acostumbrados a animales domésticos de menor tamaño y temperamento más dócil, la presencia de jaurías entrenadas para la ofensiva resultó desconcertante. Ese contraste generó un impacto que varios cronistas mencionaron en sus escritos y que hoy recibe una mirada renovada gracias a estudios, documentos antiguos y obras literarias que recuperan este fragmento del pasado.

El escritor y coronel del Ejército peruano Carlos Enrique Freyre estudió crónicas del siglo XVI y visitó zonas vinculadas con las primeras incursiones españolas. De ese proceso surgió su novela “Tierra de canes”, presentada en el Hay Festival Arequipa 2025. El autor describe el rol del “soldado aperreador”, figura responsable de entrenar y dirigir a los perros utilizados en los avances militares. “El perro se convierte en arma. Existía una logística completa sobre el tamaño del perro, su entrenamiento y el soldado aperreador, que era el encargado”, señaló en conversación con BBC Mundo.

En su obra, Freyre sigue a uno de esos personajes. No busca recrear escenas épicas, sino revisar detalles históricos que muestran cómo se organizó este tipo de ofensiva. Aunque la novela parte de la ficción, se apoya en relatos de cronistas como Juan de Betanzos o Bartolomé de las Casas. Ambos escribieron sobre pueblos indígenas y documentaron abusos cometidos durante la expansión europea.

Perros con nombre propio

Estos animales fueron traídos desde
Estos animales fueron traídos desde Europa y entrenados para la ofensiva, causando pánico en las poblaciones locales. (El Reportero de la Historia)

Las primeras incursiones en América ya incluían ejemplares imponentes como el alano español o el bullenbeisser alemán. Entre los nombres que se mencionan en documentos antiguos aparecen Leoncico y Becerrillo, animales asociados a figuras militares de alto rango. Freyre explica que “ellos describen a estos perros y los nombran, con sus características en muchos casos”. Según su revisión en Tumbes, “los perros habían llegado a Tumbes y habían acabado con la población que existía”.

Becerrillo fue parte de las tropas de Juan Ponce de León en el Caribe. Su descendiente, Leoncico, acompañó al líder Vasco Núñez de Balboa. Freyre relata un episodio que se conserva en las crónicas: “Hay una escena –que sucedió en la vida real– en la que va a ver el océano Pacífico por primera vez. Se reserva el derecho de ver por primera vez ese mar y de hacerlo con su perro. Todos sus oficiales y tropas se quedan atrás”. El autor concluye que ese detalle mostró un vínculo muy cercano entre esos animales y sus aperreadores.

Herramienta ofensiva en el avance español

Durante la expansión por territorios andinos y amazónicos, los españoles movilizaron cantidades considerables de perros. Algunos registros mencionan cerca de 2.000 ejemplares en exploraciones de la Amazonía. Francisco Pizarro dirigió una de esas avanzadas y su ruta incluyó Tumbes, punto donde estas jaurías ya eran conocidas por la población local.

Freyre sostiene que las tropas contaban con pocos caballos y que las armas de fuego ofrecían un alcance limitado. En ese contexto, los perros cubrían espacios donde la espada o el caballo no resultaban útiles. Los aperreadores dirigían ataques contra poblaciones que desconocían razas tan grandes. “Estos perros de los españoles eran gigantescos. El animal que come carne se vuelve más grande y estas razas también recibieron preparación con anticipación. Entonces ellos veían un león, no un perro”, explica. Su función principal era la guerra.

El uso de jaurías no se restringió al territorio inca. Se aplicó en regiones del Caribe, Centroamérica y Mesoamérica. Los relatos mexicanos reunidos por Miguel León Portilla muestran la impresión que estos animales causaron entre los pueblos originarios. En lengua náhuatl se describe: “Y sus perros son muy, muy grandes: tienen las orejas dobladas varias veces, grandes mandíbulas que les tiemblan; tienen ojos inflamados, ojos como de brasas; tienen ojos amarillos, ojos de fuego amarillo”.

La violencia contra líderes indígenas aparece también en documentos judiciales. Un ejemplo figura en un libro editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, que registra la sentencia contra Coatle de Amitatán, acusado de prácticas religiosas consideradas prohibidas. El texto afirma que el acusado fue condenado “a morir aperreado y quemado”.

El declive de los perros de guerra

Los perros suplían la falta
Los perros suplían la falta de caballos y armas de fuego. (Facebook)

Con el tiempo, la presencia de estas jaurías generó problemas dentro de los propios asentamientos españoles. Las autoridades empezaron a cuestionar su utilidad, especialmente porque la expansión requería mano de obra indígena y la agresividad de los animales dificultaba la convivencia. Según Freyre, desde España se enviaron cartas con instrucciones para eliminar a los perros, debido a incidentes que afectaban incluso a soldados europeos. “Vieron que dejarlos sueltos, creaba jaurías que atacaban tanto a españoles como a indígenas. Por eso surgieron las ordenanzas de la reina sobre el perjuicio de los perros”, afirma.

Pese a esas órdenes, algunos aperreadores se rehusaron a separarse de sus animales. El escritor destaca esa relación: “Es una vinculación muy cercana del perro al del soldado que lo llevaba”. Ese lazo, consolidado durante campañas prolongadas, dificultó el cumplimiento de las disposiciones reales.

Con el dominio español ya establecido, los perros perdieron su función militar. La memoria colectiva solo retuvo algunos nombres como Becerrillo y Leoncico, figuras que hoy reaparecen en investigaciones y obras literarias que buscan reconstruir una historia muchas veces relegada.

Temas Relacionados

incasliteraturaespañolesconquista españolaImperio Incaperu-literaturaperu-noticias

Más Noticias

Jorge Fossati despierta la atención de dos clubes históricos de la Liga MX: ambos con posibilidades de pagar su cláusula de salida

El entrenador tricampeón de la Liga 1 emerge como una importante posibilidad para liderar las riendas de instituciones con mucha historia en México. Aunque cuenta con contrato vigente en la ‘U’, el pago de su rescisión no sería ningún problema

Jorge Fossati despierta la atención

César Hildebrandt pone en duda el sondeo que otorga 55,9 % de aprobación a José Jerí: “¿Nos han creído idiotas?"

El director de H13 rechazó la credibilidad del sondeo en su pódcast y recordó un video donde Vladimiro Montesinos afirmó haber pagado “veinte mil dólares por cada encuesta”

César Hildebrandt pone en duda

Más peruanos en los Latin Grammy 2025: Daniela y Miguel Tomas fueron nominados por el arte visual del álbum “Por esas trenzas” de Lourdes Carhuas

Los hermanos representan al Perú en los Latin Grammy 2025 con su nominación por el diseño de “Por esas trenzas”, álbum de Lourdes Carhuas que honra la memoria, el arte y las raíces afroperuanas

Más peruanos en los Latin

Cría de puma fue hallada en una madriguera en fundo agrícola de Sullana: pequeña hembra recibe atención y cuidados del Serfor

Trabajadores del fundo Montelima, en el distrito de Ignacio Escudero, hallaron a la felina recién nacida en una madriguera durante labores agrícolas y alertaron de inmediato a las autoridades

Cría de puma fue hallada

San Marcos renueva flota de “El Burrito” con ocho modernos buses Mercedes Benz para mejorar transporte de estudiantes

La UNMSM invirtió más de S/ 5 millones en la adquisición de seis buses interurbanos y dos interprovinciales que contarán con cámaras de seguridad, aire acondicionado y cargadores USB

San Marcos renueva flota de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Hildebrandt pone en duda

César Hildebrandt pone en duda el sondeo que otorga 55,9 % de aprobación a José Jerí: “¿Nos han creído idiotas?"

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla de Zaira Arias: “Me sorprende que esté como loquita para acceder al Congreso”

Delia Espinoza pide a Tomás Gálvez dejar el cargo tras ser restituida como fiscal de la Nación: este es el contenido de la carta

Fotografías desmienten a congresista Ariana Orué: su asesor es pareja de su hermana, no está “soltero” como afirmó

Wilber Medina acusa de filoterrorista a juez que restituyó a Delia Espinoza y pide que no vuelva a la Fiscalía, sino “a un centro médico”

ENTRETENIMIENTO

Más peruanos en los Latin

Más peruanos en los Latin Grammy 2025: Daniela y Miguel Tomas fueron nominados por el arte visual del álbum “Por esas trenzas” de Lourdes Carhuas

Maju Mantilla vuelve a América TV tras su paso por Latina: estaría dolida con el canal que “le cerró las puertas”

El consejo de Ethel Pozo y Jean Paul Santa María para Yiddá Eslava: “Debe desconectarse y sanar antes de volver a hablar”

Jorge Luis Salinas presentó su colección a Donatella Versace y selló el encuentro con una memorable foto: “Me hizo preguntas”

Pati Lorena sorprende al ser captada con esposo de Laura Spoya y ella responde: “No tengo tiempo para tonterías”

DEPORTES

Jorge Fossati despierta la atención

Jorge Fossati despierta la atención de dos clubes históricos de la Liga MX: ambos con posibilidades de pagar su cláusula de salida

Aldo Corzo arremetió contra Hernán Barcos por bronca con Alex Valera, y lanzó contundente comentario: “Yo iba a ‘tirar bombas’”

Natalia Málaga deseó éxito a Alianza Lima para el Mundial de Clubes con sutil comentario: “No jueguen como el domingo”

Gu-Rum Choi se quiebra al despedirse de ADT después de siete años: “Se cierra un ciclo, soy un tarmeño más”

Ignacio Buse inició su camino en el Challenger de Montevideo y se acerca al boleto directo para el Australian Open