Karla Bacigalupo y Fátima Bosch desmienten rivalidad tras gesto polémico en Miss Universo: “No al hate”

Karla Bacigalupo y Fátima Bosch desmienten rivalidad tras gesto polémico en Miss Universo | Instagram

Ambas candidatas, representantes de Perú y México, se refirieron de manera directa a las versiones que circularon luego de un gesto que desencadenó debate entre usuarios, y negaron cualquier mala relación entre ellas.

La controversia surgió días atrás, cuando Bacigalupo se acercó a un grupo de periodistas en presencia de Bosch. Una grabación del momento, que se viralizó rápidamente, mostró a Miss México realizando un movimiento con la mano hacia el brazo levantado de la candidata peruana.

Como respuesta, publicaron un video conjunto desde sus cuentas de Instagram, en el que hablaron directamente a la cámara para zanjar el tema. Fátima Bosch empezó declarando: “Vamos a hacer este video de una manera rápida para decirle a todos que nos llevamos bien. Hemos visto que hay mucha rivalidad entre nuestros países. No al hate”, expresó ante la cámara junto a Bacigalupo.

A lo largo del video, Miss México negó haber realizado algún gesto agresivo y explicó el origen de los rumores. “Decían que yo le metí un manotazo a Karla y no sé cuándo pasó. Los invito a que no pongan fake news. Aquí nos llevamos muy bien”, afirmó Bosch, buscando frenar la circulación de contenido falso.

Durante el mensaje, ambas recalcaron en varias ocasiones la ausencia de conflicto y la buena convivencia que experimentan en los días previos a la final de Miss Universo.

Bosch enfatizó el ambiente amistoso entre todas las candidatas al afirmar: “Hay una convivencia super cool con todas las niñas. Llegó la oportunidad de conocer a Karla y es súper cool, súper inteligente. México y Perú llévense bien, aquí todo good”, sellando su declaración con un tono conciliador.

Karla Bacigalupo también intervino para respaldar la veracidad del vínculo cordial entre ellas. “Si tienen dudas pregunten, nosotras felices de siempre responder, nos llevamos muy bien, todos los países estamos recién conociéndonos”, mencionó Bacigalupo, remarcando el espíritu de camaradería predominante en el certamen.

Fátima Bosch, por su parte, cerró el mensaje con una reflexión sobre el impacto de los rumores en línea y la importancia de promover el respeto. “No crean las fake news. Todas nos llevamos súper bien. Y es increíble poder conocer mujeres empoderadas llenas de luz. Promuevan hechos, no rumores”, sentenció en su historia de Instagram.

El polémico gesto de Fátima Bosch con Karla Bacigalupo

Entre las luces y la atención mediática propias de la antesala de Miss Universo, una escena breve protagonizada por Fátima Bosch y Karla Bacigalupo se transformó en el centro de miles de conversaciones digitales. El pasado 7 de noviembre, durante una jornada de actividades con la prensa en un hotel, las dos candidatas coincidieron ante cámaras y reporteros.

Mientras Bacigalupo, vestida de rojo, avanzaba con la mano alzada en señal de saludo, Bosch realizó un movimiento rápido y bajó el brazo de la representante de Perú. Lo que pudo pasar inadvertido en otros contextos cobró vida propia en las redes sociales.

El video circuló de inmediato, alimentando especulaciones y análisis en torno a la intención detrás del gesto. Frases como “la mexicana le bajó la mano” y “mira bien el video, algo pasó” acompañaron la conversación entre seguidores.