El polémico gesto de Fátima Bosh, Miss Mexico, con Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025

En la previa del certamen de Miss Universo, un momento protagonizado por Fátima Bosh, representante de México, y Karla Bacigalupo, candidata de Perú, generó debate en redes sociales tras difundirse imágenes de su encuentro durante una salida de las candidatas en un hotel, el pasado 7 de noviembre. El video que registra la interacción se viralizó y situó la atención sobre lo ocurrido ante la prensa.

Las candidatas a Miss Universo participaron ese día en diversas actividades antes de su viaje a Phuket. Al salir del hotel, tanto Bosh como Bacigalupo y el resto de delegadas compartieron declaraciones y posaron para reporteros y cámaras.

Según lo registrado en el video, cuando Karla Bacigalupo vestida íntegramente de rojo se acercó saludando con una mano en alto, Miss México rápidamente levantó la suya para, en un solo movimiento, bajar la mano de Perú. El gesto fue sutil, pero logró captar la atención de quienes seguían la cobertura.

La difusión del video en redes sociales desató una ola de reacciones. Entre los comentarios más recurrentes se leían frases como: “la mexicana le bajó la mano”, “Me caía bien pero hay que reconocer que está medio raro este gesto de Miss México”, “la de México le bajó la mano a Perú”, y “le bajó la mano, mira bien el video”. Los usuarios no dejaron pasar ningún detalle, insistiendo en que en la grabación se percibe ese intercambio entre ambas representantes.

Pese a la viralización del clip, las dos candidatas mantuvieron la compostura frente a las cámaras y siguieron interactuando con aparente complicidad. Incluso, posaron juntas para fotografías posteriores al episodio.

El fragmento generó interpretaciones diversas y alimentó la conversación en plataformas digitales en torno a la conducta de Miss México durante el desarrollo del certamen. Las imágenes siguen circulando y el debate entre seguidores y espectadores del concurso se mantiene activo.

Karla Bacigalupo responde a la polémica entre Miss México y Nawat Itsaragrisil

La participación de Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025 quedó marcada por la controversia en la que se vio involucrada Fátima Bosch, Miss México, y Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia.

Durante una actividad oficial, Itsaragrisil llamó “tonta” a Bosch frente a otras candidatas, lo que provocó indignación e hizo que varias delegadas abandonaran la sala en señal de protesta. El incidente avivó el debate sobre el respeto y el trato hacia las participantes en certámenes de belleza internacionales.

Frente a este contexto, Karla Bacigalupo ofreció una respuesta que buscó transmitir conciliación y fortaleza colectiva. “Siempre hay temas delicados, como en todas las industrias, pero creo que los hemos sabido sobrellevar y estamos todas continuando con muchas esperanzas, con mucho cariño hacia lo que estamos haciendo, y vamos a seguir adelante”, sostuvo Bacigalupo al ser consultada por la prensa internacional.

La modelo peruana recalcó que la convivencia en el certamen no está exenta de momentos complejos, aunque destacó la actitud profesional y la unidad de las candidatas tras la controversia.

El respaldo institucional se reflejó en mensajes públicos. Miss Perú publicó en sus redes sociales el siguiente texto junto a una imagen de Bacigalupo vestida de rojo: “Como el ave fénix, renace entre llamas. Nuestra reina vestida de fuego y fuerza. Cada vuelo empieza después de un renacer”.

El episodio continuó generando repercusiones y planteó nuevas discusiones sobre el ambiente y las reglas internas de los concursos internacionales de belleza.