Perú

Karla Bacigalupo deslumbra en la cena de bienvenida del Miss Universo 2025

La representante peruana se ha convertido en una de las favoritas de la competencia. Una vez más cautivó con su look.


Karla Bacigalupo deslumbra en la cena de bienvenida del Miss Universo 2025 | Instagram

Karla Bacigalupo se ha consolidado como una de las figuras más comentadas en el Miss Universo 2025 tras su reciente participación en la cena de bienvenida, celebrada el 8 de noviembre en la ciudad de Phraya. La representante de Perú se posicionó como uno de los rostros más seguidos de la competencia durante una noche clave, donde cada candidata tuvo la oportunidad de presentarse ante los asistentes y el público internacional.

Desde su llegada a Tailandia, Bacigalupo ha destacado tanto en actividades oficiales como en redes sociales. Su desempeño en los primeros días del certamen generó una respuesta notable y la incluyó en las listas de favoritas.

Durante las distintas actividades previas, la peruana mostró versatilidad y habilidad para adaptarse a las exigencias mediáticas y de protocolo que exige una cita de estas dimensiones.

Ya en la cena de bienvenida, Bacigalupo subió al escenario para anunciar su nombre y el país que representa. La reacción fue inmediata: su presencia acaparó cámaras y comentarios entre los asistentes.

La competencia de este año ha incluido dinámicas que ponen a prueba las capacidades de las candidatas ante la audiencia tanto presencial como digital. La peruana supo mantener el interés, estableciendo una conexión directa con el público gracias a su desenvolvimiento escénico y dominio de la situación.

El vestuario que eligió sirvió como punto de inflexión en la narrativa visual de la velada. Un vestido strapless, con corset dorado y una falda de tonos fucsia y naranja, marcó diferencia respecto a sus anteriores apariciones. El look se completó con un peinado recogido y un moño alto, lo que contrastó con los estilos de cabello suelto presentados en días previos.

Los pendientes de gran tamaño resaltaron el conjunto y acentuaron su imagen ante los asistentes. Esta combinación de elementos impulsó a Bacigalupo como referente de estilo y elegancia en el inicio formal de la competencia.

La peruana ha mantenido constante presencia en medios internacionales y plataformas digitales a lo largo de la semana. Las estadísticas de interacción y el volumen de menciones en redes sociales muestran que su imagen y participación generan conversación y seguimiento en países más allá de América Latina.

Su nombre figura con frecuencia en análisis y pronósticos del certamen, y se ha convertido en una de las candidatas más solicitadas por la prensa local en Tailandia.

¿Quién diseñó el vestido y en qué está inspirado?

El diseño elegido por Bacigalupo fue elaborado por Félix Uzcátegui, diseñador venezolano radicado en Perú. El vestido toma como punto de partida elementos representativos de Tailandia, sede del evento. El corset dorado hace alusión a los reflejos del amanecer sobre el río Chao Phraya, mientras la falda fusiona matices que recuerdan atardeceres tropicales, las flores de loto y las linternas tradicionales presentes en los festivales locales.

La prenda conjunta la tradición y la libertad, buscando reinterpretar la energía femenina a través del contraste entre la elegancia del oro y la vitalidad de los colores. Uzcátegui explicó en redes sociales que la misión del diseño es trasladar al escenario no solo la belleza estética sino una narrativa vinculada al poder, la resiliencia y el espíritu festivo de la cultura tailandesa. En cada movimiento, el vestido refleja una intención: “envuelve el espíritu de quien lo lleva en una historia de fuego, pasión y luz”.

Así, Bacigalupo no solo representó a Perú frente a la organización y el público internacional, sino que introdujo una propuesta de moda que busca dialogar con la cultura anfitriona y expresar una visión moderna de la feminidad en una de las competencias más relevantes del circuito global de belleza.

