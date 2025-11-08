Perú

MEF y BCRP participan en mesa técnica luego de acuerdos entre José Jerí y Julio Velarde

La reunión entre la cabeza del Banco Central de Reserva y el nuevo Presidente rinde frutos.

Guardar
El MEF y el BCRP
El MEF y el BCRP se reunirán en varias ocasiones para tomar medidas para asegurar la sostenibilidad fiscal. - Crédito MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva (BCR) instalaron el pasado viernes 7 de noviembre un espacio técnico consultivo orientado “a fortalecer la estabilidad macroeconómica y construir una agenda económica de consenso de largo plazo que garantice la sostenibilidad fiscal y la predictibilidad de las políticas públicas”.

Esta mesa —que celebró su primera sesión, donde participaron la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles; el gerente general del BCRP, Paul Castillo; el superintendente de la Sunat, Javier Franco; y equipos técnicos de ambas instituciones— sigue a los acuerdos entre el presidente José Jerí y Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, donde estuvo presente también la ministra.

En el encuentro se destacó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional para garantizar la estabilidad económica y fiscal del país. Como se sabe, también está en marcha la aplicación del decreto de urgencia del Gobierno que instaura un plan de austeridad, con una serie de medidas para ahorrar S/1.200 millones al Estado.

Perú se acerca a incumplir
Perú se acerca a incumplir su meta fiscal por tercer año consecutivo en 2025. - Crédito Composición Infobae/Andina

Gobierno ‘corre’ para cumplir la meta fiscal

El gobierno de José Jerí podría dejar como legado haber cumplido la meta fiscal para este 2025. Aunque el mandatario ha entrado a dos meses de acabar el año, igual se ha planteado poder llegar a la regla fiscal, que se proyecta que Perú incumplirá por tercer año consecutivo.

Pero además del decreto de urgencia que viene con plan de austeridad, el gobierno de reunirá en sesiones con el BCRP para poder lograr esta meta.

Así, el MEF informó que se conformarán grupos de trabajo conjuntos por cada eje temático: reducción de la informalidad, ampliación de la base tributaria, fortalecimiento de las reglas fiscales y lineamientos de política económica. Cada grupo establecerá planes de acción, cronogramas y productos específicos, cuyos avances serán evaluados periódicamente hasta fin de año.

MEF busca llegar a la
MEF busca llegar a la meta del déficit fiscal para este 2025. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

“Este espacio busca construir una agenda económica de Estado, basada en la evidencia técnica y en el consenso institucional. La estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal y la predictibilidad son los pilares que garantizan confianza y desarrollo sostenible”, señaló la ministra Denisse Miralles.

También la titular del MEF precisó que la reducción de la informalidad requiere una estrategia integral que combine incentivos, simplificación administrativa e inclusión financiera, mientras que ampliar la base tributaria resulta esencial para financiar políticas sociales e infraestructura sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

“Queremos dejar un país con instituciones económicas sólidas y políticas predecibles, que permitan al siguiente gobierno continuar una ruta de crecimiento ordenado y responsable. La economía peruana debe seguir siendo un activo de confianza en la región”, afirmó Miralles.

Las limitaciones comprenden tanto los
Las limitaciones comprenden tanto los gastos operativos como las inversiones, con el propósito de dirigir los fondos hacia actividades productivas y servicios fundamentales. - Crédito Captura de El Peruano

Presentar avances a fin de año

De esta manera, como parte del proceso, el MEF y el BCRP acordaron presentar avances quincenales y realizar un balance público hacia fin de año, con el fin de transparentar los resultados de la mesa técnica y compartir los progresos con la ciudadanía y los agentes económicos.

Cabe recordarq que esta iniciativa se enmarca en la política del Gobierno orientada a fortalecer la sostenibilidad fiscal, promover la inversión privada y pública y consolidar la confianza en la economía peruana, asegurando que el desarrollo económico llegue a todas las regiones del país.

Temas Relacionados

MEFBCRPSostenbilidad fiscalJosé JeríJulio Velardeperu-economia

Más Noticias

El polémico gesto de Fátima Bosh, Miss Mexico, con Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025

En redes sociales, viene circulando el video del momento del encuentro entre ambas ante la prensa, pero los usuarios no dejaron pasar ningún detalle y rápidamente cuestionaron a la representante mexicana

El polémico gesto de Fátima

Magaly Medina responde a Christian Domínguez sobre privacidad de su demanda: “El expediente es público”

La periodista respondió a las declaraciones del cumbiambero, quien dejó entrever que su expareja había difundido la información de su reciente audiencia

Magaly Medina responde a Christian

Entradas Alianza Lima vs Universitario: precios y cómo comprar boletos para final vuelta en Matute por la Liga Femenina 2025

La definición del Torneo Clausura se jugará el próximo sábado 15 de noviembre, y los boletos ya están disponibles. Entérate todos los detalles del crucial cotejo

Entradas Alianza Lima vs Universitario:

Lima tendrá temperaturas entre 15℃ y 25℃ este 8 de noviembre según Senamhi: pronóstico por distritos

El organismo meteorológico prevé mañanas nubladas y mediodías con nubes dispersas en Lima

Lima tendrá temperaturas entre 15℃

Morgan Quero queda fuera de las presidenciales: JNE rechaza modificar fecha de afiliación de exministro

CPP alegaba que exministro de Educación se unió a sus filas dentro del plazo para competir en las primarias, pero el tribunal electoral advierte que hicieron su reclamo muy tarde

Morgan Quero queda fuera de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Morgan Quero queda fuera de

Morgan Quero queda fuera de las presidenciales: JNE rechaza modificar fecha de afiliación de exministro

Salvador del Solar sobre fallo judicial que anula proceso para inhabilitarlo: “No me he defendido para regresar a la política”

Perú debe otorgar salvoconducto a Betssy Chávez porque el asilo es una “institución humanitaria”, afirma excanciller Óscar Maurtua

Keiko Fujimori reclama omisión de su padre en película sobre la operación Chavín de Huántar

Quién es Betssy Chávez, la ex primera ministra de Pedro Castillo que provocó la ruptura entre Perú y México

ENTRETENIMIENTO

El polémico gesto de Fátima

El polémico gesto de Fátima Bosh, Miss Mexico, con Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025

Magaly Medina responde a Christian Domínguez sobre privacidad de su demanda: “El expediente es público”

Christian Domínguez rechaza que su demanda a Melanie Martínez se haya hecho pública: “Solo teníamos acceso los dos”

Christian Domínguez defiende a sus padres por mensajes que enviaron a su hija y afirma que actuaron “en condición de abuelos”

Jesús Barco sobre el fin de su relación con Melissa Klug: “Estamos tratando de solucionar nuestros temas”

DEPORTES

Entradas Alianza Lima vs Universitario:

Entradas Alianza Lima vs Universitario: precios y cómo comprar boletos para final vuelta en Matute por la Liga Femenina 2025

Franco Velazco lanzó advertencia a la FPF sobre los derechos de TV de Universitario en 2026: “De repente no queremos transmitir nuestros partidos″

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Fechas confirmadas de los ‘play offs’ por cupo a Copa Libertadores 2026: programación de partidos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC

Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo