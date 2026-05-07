Perú

¿La carrera más soñada en Perú? Aunque usted no lo crea, influencer: cuadruplica a médicos y casi triplica a ingenieros

Las nuevas generaciones parecen haber cambiado el prestigio profesional por la visibilidad en internet, según Bumeran. Entre los no tan jóvenes, persiste la valoración de las carreras universitarias

Guardar
Google icon
Joven con sudadera amarilla come ensalada de un cuenco de madera mientras graba un video con un teléfono en un anillo de luz, en su sala de estar.
¿Junvetud, divino tesoro? Las nuevas generaciones perfilan un escenario donde las carreras digitales y la influencia social adquieren un peso inédito en las aspiraciones laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Perú, la distancia entre los sueños de la infancia y el empleo real persiste como un rasgo característico del mercado laboral. Según el estudio “¿Trabajas de lo que soñabas?”, elaborado por Bumeran en abril de 2026, el país lidera la región en la proporción de personas que logran dedicarse a la ocupación que anhelaron durante la niñez.

El informe revela que el 41% de los trabajadores peruanos ejerce la profesión con la que soñaba de niño, superando de manera amplia a Ecuador (24%), Chile (22%), Argentina (20%) y Panamá (17%).

PUBLICIDAD

El mismo estudio indica que sólo el 33% de los encuestados en Perú se declara satisfecho con su empleo actual, un dato que pone en evidencia la brecha entre la expectativa vocacional y la realidad.

Entre quienes no trabajan en el área soñada, el 56% reporta frustración. Un dato relevante es que el 74% cambiaría su profesión actual por aquella soñada en la niñez si pudiera. Esta tendencia se mantiene en los últimos tres años, consolidando a Perú como el país con mayor fidelidad a los sueños infantiles, aunque la satisfacción laboral sea baja.

PUBLICIDAD

Un médico y una enfermera realizan un ultrasonido pélvico a una paciente en un entorno hospitalario, con pantallas mostrando imágenes de ultrasonido.
El 56% de quienes no ejercen la ocupación soñada en Perú siente frustración, y el 74% cambiaría a su trabajo ideal si pudiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres de cada diez peruanos trabaja en cualquier cosa, menos en lo que estudió

El análisis de Bumeran resalta diferencias marcadas por género. Entre las mujeres, los oficios soñados en la infancia son médica (19%), ingeniera (16%) y periodista (9%), mientras que las ocupaciones actuales predominantes son vendedora (34%), ingeniera (30%) y profesora (18%).

Para los hombres, los sueños infantiles se enfocan en ser ingeniero (31%), futbolista (13%) y médico (8%), pero la realidad los ubica principalmente como ingenieros (36%), vendedores (20%) y cajeros (7%).

En el caso de quienes no se identifican como hombres ni mujeres, los sueños se distribuyen entre ingeniería (20%) y astronáutica (20%), mientras que en la práctica laboral, la ingeniería reúne al 40% del grupo.

El IDU realizó 19 reuniones técnicas con el consorcio Santamaría 004, pero no se logró avanzar con la ejecución del contrato - crédito Camila Díaz/Colprensa
Solo el 33% de los peruanos está satisfecho con su trabajo actual, lo que revela una brecha entre vocación y realidad laboral. - crédito Camila Díaz/Colprensa

Respecto a la formación, el 58% estudió algo relacionado con el sueño de la infancia, aunque sólo el 70% trabaja en un campo vinculado a lo que estudió.

El informe subraya que las emociones ante el desfase entre estudios y empleo varían: el 31% se siente frustrado, el 26% agradecido, el 21% insatisfecho pero en búsqueda de desarrollo y el 15% esperanzado.

Las habilidades más demandadas en el mercado peruano, según los encuestados, son trabajo en equipo (28%), competencias en informática (23%) y estrategia y negociación (18%). Las carreras actuales de mayor demanda incluyen ingeniería, marketing, diseño, psicología y periodismo.

¿Y ahora, a quién le echamos la culpa? La mayoría de jóvenes solo quiere ser “influencer”

La investigación de Bumeran identifica un cambio radical en las aspiraciones laborales de los jóvenes en Perú. El 46% de los encuestados menores de 25 años afirma que su sueño es convertirse en influencer, una cifra que cuadruplica a quienes aspiran a ser médicos (7%) y casi triplica a los que desean ser ingenieros (17%). En el listado también aparecen youtuber (9%), futbolista (6%) y artista (5%).

Este fenómeno no se limita al territorio peruano. En otros países de la región analizados por Bumeran, la distancia entre la vocación infantil y la ocupación real se acentúa.

Una mujer con ropa deportiva hace ejercicio frente a un aro de luz con un teléfono, un tapete de yoga y bandas de resistencia en un apartamento luminoso.
Una mujer sonríe mientras graba una rutina de ejercicios en casa con un aro de luz y un smartphone, creando contenido para redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ecuador reporta que sólo el 24% trabaja en lo que soñó, Chile un 22%, Argentina un 20% y Panamá apenas un 17%. Además, la satisfacción laboral es menor en estos países, y la frustración por no alcanzar los objetivos de la infancia se mantiene alta.

La tendencia hacia profesiones vinculadas a la tecnología y la exposición digital como influencer o youtuber marca un giro en las preferencias juveniles en toda Latinoamérica.

Las empresas, según Bumeran, ya perciben esta transformación en el perfil de los candidatos y en las habilidades demandadas, lo que podría modificar la oferta educativa y las estrategias de reclutamiento en los próximos años.

Javicoro, influencer venezolano, comparte su asombro ante la eficacia del Metropolitano y su sistema libre de tráfico. (YouTube / @Javicoro)

Google icon

Temas Relacionados

influencerstrabajoGeneración Zperu-economia

Más Noticias

Antamina: nuevas estructuras profundas podrían albergar el mayor tesoro para la minería de cobre y oro peruana

Comparaciones con los sistemas de Galore Creek, Cadia, Pebble y Oyu Tolgoi posicionan al yacimiento peruano entre las zonas de mayor potencial minero global

Antamina: nuevas estructuras profundas podrían albergar el mayor tesoro para la minería de cobre y oro peruana

DNI electrónico gratis para este 11 de mayo: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?

Disponer del DNI electrónico actualizado permite acceder a servicios estatales y participar en programas sociales, lo que favorece la inclusión de la ciudadanía

DNI electrónico gratis para este 11 de mayo: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?

Virus Coxsackie: qué es, cómo se contagia, a quién ataca y cómo prevenir la enfermedad de manos, pies y boca

Fiebre, llagas en la boca y sarpullido en manos y pies: esos son los síntomas del virus Coxsackie, una infección que se ha duplicado en Perú en 2026 y que afecta sobre todo a niños en guarderías y colegios. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber para identificarla, tratarla y evitar el contagio

Virus Coxsackie: qué es, cómo se contagia, a quién ataca y cómo prevenir la enfermedad de manos, pies y boca

Gustavo Gutiérrez, teólogo: “La pobreza es un hecho de exclusión, pero es también un acto de amor”

A propósito del legado del padre de la Teología de la Liberación, analizamos cómo su pensamiento redefinió el rol de la fe en la lucha contra la desigualdad social en el Perú y el mundo

Gustavo Gutiérrez, teólogo: “La pobreza es un hecho de exclusión, pero es también un acto de amor”

Fichajes de Regatas Lima EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

El conjunto de Chorrillos sufrirá un gran cambio en su plantilla con Horacio Bastit a la cabeza. Conoce todos sus movimientos en el mercado de pases

Fichajes de Regatas Lima EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori por no apoyar denuncia de “fraude”: “Usted pierde con el panetón”

Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori por no apoyar denuncia de “fraude”: “Usted pierde con el panetón”

Rafael López Aliaga: ¿Es legal que no juramente al cargo de senador al alegar que hay un presunto fraude electoral?

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, cambios en la ONPE, debate y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

Canciller invitó a María Corina Machado a visitar el Perú y confirmó su apoyo a la democracia en Venezuela

Último conteo de la ONPE: así van los votos de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga camino a la segunda vuelta

ENTRETENIMIENTO

Guillermo Dávila revela cómo es su actual relación con Vasco Madueño tras la muerte de su madre: “Estamos aprendiendo”

Guillermo Dávila revela cómo es su actual relación con Vasco Madueño tras la muerte de su madre: “Estamos aprendiendo”

Jefferson Farfán responde a Magaly por recordar su juicio: “No se olvide de mi pago”

¿Qué pasó con Malú Costa?: De la fama a la cárcel y su desaparición en TV

La Granja VIP cambia de horario: ¿a qué hora serán las galas y desde cuándo?

Sebastián Gálvez rompe su silencio sobre Laura Spoya tras imágenes en discoteca: “Somos amigos nada más”

DEPORTES

San Martín confirmó la salida de Adeola Owokoniran y otra extranjera de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/27

San Martín confirmó la salida de Adeola Owokoniran y otra extranjera de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Fichajes de Regatas Lima EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Fichajes de San Martín EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Universitario vs Coquimbo Unido: criterios de desempate en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026

‘Cóndor’ Mendoza reclamó otro ‘9′ para Sporting Cristal y advirtió a Alianza Lima por duelo en Matute: “Le va a hacer la fiesta”