Julio Velarde se reunió con José Jerí, su octavo presidente desde que dirige el BCRP y puede que el último

Julio Velarde tuvo reunión con el nuevo presidente del Perú, José Jerí, quien llegó a su mandato hace poco más de dos semanas, luego de la vacancia a Dina Boluarte. Sería el octavo mandatario con el que se reune el presidente del BCRP. - Crédito Presidencia Perú

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) Julio Velarde Flores, se reunió con el mandatario José Jerí, el segundo presidente peruano con el que conversa este año. Hace tres meses, en julio, conversó con Dina Boluarte, pero ahora, tras la vacancia de esta, atendió al que posiblemente sea el último mandatario peruano con quien converse oficialmente mientras está al frente del BCRP.

Esto, debido a su deseo expresado de no continuar frente al mando de la entidad. Como se sabe, en junio pasado, Velarde Flores cumplió 73 años, casi un tercio de su vida, 19 de esos, los lleva trabajando en el BCRP, labor por la cual ha sido reconocido numerosas veces y se ha ganado el cariño de los peruanos al ser asociado con la estabilidad macroeconómica del país.

En 2026 acaba oficialmente el periodo de Velarde para el que fue escogido, y ya anteriormente en conferencia de prensa, dejó entrever su deseo de no continuar en el cargo y hasta indicó como posibles sucesores a Adrián Armas y Paul Castillo, actuales directivos del BCRP. Uno de estos, estuvo presente también en la reunión con Jerí.

Al BCRP y en especial a su presidente Julio Velarde se suele adjudicar el buen manejo de la economía con respecto al tipo de cambio. - Crédito Captura de RPP

Velarde se reúne con Jerí

El presidente de la República, José Jerí Oré, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde Flores, y la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, “con el objetivo de coordinar acciones que consoliden la estabilidad económica y monetaria del país, y fortalezcan la confianza en el Perú como destino de inversión”, informa su despacho.

Durante la reunión, a solo dos semanas de la salida de Boluarte del poder, realizada en la sede del BCRP, el jefe de Estado destacó que la estabilidad económica es un pilar central de su gestión, junto con la seguridad ciudadana.

“Estamos convencidos de que el Perú debe preservar su institucionalidad, con reglas claras, instituciones sólidas y visión de largo plazo. Ese será nuestro legado: un país que honra sus compromisos, protege su solidez fiscal y sigue siendo un destino confiable para la inversión”, afirmó frente a Velarde.

En julio pasado, Velarde se reunió con la presidenta Dina Boluarte. - Crédito Presidencia

Asimismo, el mandatario subrayó que el Gobierno mantiene un firme compromiso con la estabilidad macroeconómica y la continuidad institucional del país, en estrecha coordinación entre la política fiscal y la política monetaria. “Respetamos y respaldamos la independencia del Banco Central de Reserva, y desde el Ministerio de Economía y Finanzas se continuará liderando una política fiscal prudente, responsable y transparente”, remarcó.

Luego Jerí anunció que en lo que resta del año se presentarán medidas de eficiencia y disciplina fiscal orientadas a asegurar el cumplimiento de la meta fiscal, reafirmando la responsabilidad con la sostenibilidad de las cuentas públicas. Como se sabe, desde el MEF y el Consejo Fiscal se viene haciendo hincapié en las medidas contrarias al buen manejo fiscal que se viene promoviendo desde el Congreso de la República, del que alguna vez fue presidente el mismo Jerí Oré.

De igual manera, el mandatario informó que el Gobierno impulsará una agenda conjunta con la Sunat para reducir la evasión e informalidad, ampliar la base tributaria y fortalecer la equidad del sistema fiscal. “Nuestro objetivo es claro: garantizar la estabilidad, promover la inversión y asegurar un crecimiento sostenido en beneficio de todas las familias peruanas”, concluyó.

Julio Velarde podría dejar el BCRP en el 2026, pero no está confirmado si el siguiente mandatario le propondrá seguir. - Crédito Difusión

Paul Castillo presente en la reunión

Pero no solo estuvieron Velarde, Jerí y la ministra de Economía Miralles en la reunión, sino que también esta tuvo presencia del gerente general del BCRP, Paul Castillo Bardález.

Como se recuerda, este es uno de los funcionarios del banco que fue indicado como uno de los sucesores a los que informalmente se refirió el propio Velarde. Castillo es gerente general del BCR desde abril de 2024. Posee un PhD en Economía por la London School of Economics and Political Science y una amplia trayectoria en áreas neurálgicas del banco. Ha dirigido las gerencias de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera, así como la de Política Monetaria.

Velarde cree que tanto él como Adrián Armas pueden hacer un buen trabajo en el BCRP, en caso él no aceptara seguir en el cargo. Sin embargo, nada está dicho.