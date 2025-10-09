¿Qué necesita el Perú para crecer de manera sostenida? Exministros Carranza y Salardi coinciden en la receta

America Inhouse

Los exministros de Economía y Finanzas Luis Carranza y José Salardi coincidieron en que la estabilidad macroeconómica y la promoción de la inversión privada son fundamentales para el crecimiento sostenido del Perú. Imagen: Infobae Perú / Andina

Los exministros de Economía y Finanzas Luis Carranza y José Salardi coincidieron en que la estabilidad macroeconómica y la inversión privada constituyen los pilares indispensables para el crecimiento sostenido del Perú. Así lo expresaron durante el conversatorio “Por un Perú con crecimiento económico: Estabilidad que genera empleo y bienestar”, organizado en el campus Arequipa de la Universidad Continental, en el marco de los Conversatorios por el Perú de IPAE Acción Empresarial.

Ante una audiencia conformada por empresarios, académicos, estudiantes y representantes de medios de comunicación, ambos exfuncionarios participaron en un diálogo sobre los principales retos y oportunidades que enfrenta la economía peruana.

José Salardi, exministro de Economía y Finanzas. Foto: Difusión

Estabilidad y confianza como claves del crecimiento económico

Durante su intervención, José Salardi alertó sobre los riesgos que representa el déficit fiscal y el gasto público desbordado para la economía nacional. “La estabilidad macroeconómica es el activo más valioso del Perú”, afirmó, y propuso controlar el déficit, modernizar el Estado y destrabar inversiones mineras e infraestructura por más de US$ 130 mil millones para impulsar el empleo y la recaudación.

Por su parte, Luis Carranza, también director de Alpha Asesoría Estratégica, subrayó la importancia de mantener la confianza en las instituciones, recuperar la predictibilidad de las reglas económicas y reforzar el rol de la inversión privada como motor del bienestar social. Carranza declaró ante los asistentes: “Sin estabilidad no hay crecimiento sostenido; y sin crecimiento, no hay empleo ni reducción de la pobreza”.

Luis Carranza, exministro de Economía y Finanzas y Director de Alpha Asesoría Estratégica. Crédito IPAE

Durante más de hora y media de intercambio, los exministros dialogaron sobre temas como consolidación fiscal, simplificación regulatoria, diversificación productiva e infraestructura como condición para el crecimiento económico, respondiendo a preguntas del público arequipeño sobre las perspectivas para 2025 y los desafíos en términos de competitividad y empleo formal.

El evento, que forma parte de la ruta hacia el CADE Ejecutivos 2025, permitió recoger propuestas que nutrirán el debate nacional sobre el desarrollo económico del país. Al cierre del conversatorio, la Universidad Continental y IPAE Acción Empresarial reafirmaron su compromiso con el fomento del diálogo técnico y plural, acercando el debate sobre políticas públicas a las regiones e impulsando soluciones a los retos estratégicos en la agenda pública nacional.

