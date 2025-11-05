Perú

Miss Universo 2025: Karla Bacigalupo hizo su presentación oficial en la ceremonia de bienvenida

La reina peruana deslumbró con un icónico vestido naranja con el que inició, oficialmente, su camino a la corona

Miss Universo 2025: Karla Bacigalupo hizo su presentación oficial en la ceremonia de bienvenida | Grand TV

Este miércoles 5 de noviembre, Karla Bacigalupo realizó su presentación oficial como representante de Perú en el Miss Universo 2025, durante la ceremonia de bienvenida en Tailandia. El evento, seguido con atención por fanáticos y expertos, marcó el inicio del camino de la candidata peruana en uno de los certámenes de belleza más reconocidos a nivel mundial.

La jornada reunió a todas las aspirantes en un concurrido desfile donde participaron ante el jurado y el público internacional. En orden alfabético, las concursantes ingresaron vestidas de gala, avanzando por la pasarela del certamen que tiene como sede el sudeste asiático.

Durante este despliegue, Karla Bacigalupo acaparó la mirada de los asistentes y de los medios de comunicación, al lucir un vestido ceñido color anaranjado decorado con pedrería y un pronunciado escote, acompañado de una capa que aportó movimiento a su caminar.

Miss Universo 2025: Karla Bacigalupo
Miss Universo 2025: Karla Bacigalupo hizo su presentación oficial en la ceremonia de bienvenida

La representante peruana expresó en voz alta su nombre al tiempo que avanzaba al centro del escenario, formalizando así su presentación ante los organizadores y sus compañeras.

Este momento fue ampliamente comentado en redes sociales, donde usuarios resaltaron la seguridad de Karla y el impacto de su elección de vestuario. Frases como “Wowwww quedé impresionado por su seguridad en todo sentido” y “Espectacular mi nena, las páginas asiáticas la aman” circularon en los distintos perfiles de Instagram y X, lo que evidencia el respaldo de los seguidores nacionales e internacionales.

La dinámica de la ceremonia refuerza el protocolo habitual de Miss Universo, donde las concursantes comienzan oficialmente la competencia tras este saludo inicial. Medios presentes y portales especializados en concursos de belleza remarcaron el desempeño de Karla y la reacción positiva que generó su aparición.

Miss Universo 2025: Karla Bacigalupo
Miss Universo 2025: Karla Bacigalupo hizo su presentación oficial en la ceremonia de bienvenida

Karla Bacigalupo confía en llevarse la corona universal

La participación de Karla Bacigalupo en el certamen de Miss Universo 2025 se vivió desde antes de su arribo a Tailandia. A fines de octubre, la joven partió desde Lima, rodeada de un grupo de admiradores que acudieron al aeropuerto internacional Jorge Chávez. En el área internacional predominaban Banderas peruanas, pancartas, globos rojos y blancos, así como notas de marinera que acompañaron la despedida nacional.

Para el viaje, Karla Bacigalupo portó la banda y la corona de Miss Universo Perú. Vestía un enterizo azul cobalto, con mangas largas y detalles de espalda descubierta.

Durante la despedida, la modelo dirigió un mensaje público a quienes la acompañaron: “Muchísimas gracias por acompañarme y, con todo el cariño del mundo, les digo: ¡Vamos, Perú, por esa segunda corona universal!”, evocando el recuerdo de Gladys Zender, la única peruana en ganar el título en 1957.
Karla Bacigalupo viajó a Tailandia
Karla Bacigalupo viajó a Tailandia rumbo al Miss Universo 2025: “Vamos por la segunda corona universal”

La despedida se transformó en una celebración multitudinaria, en la que los gestos de aliento, la música típica y la presencia de familiares y allegados crearon un ambiente de unión. Poco después de su embarque, la propia Karla Bacigalupo compartió en redes sociales un mensaje de gratitud dirigido a sus seguidores: “Gracias a todos los que formaron parte de esta despedida en el aeropuerto. Fue mágica, llena de amor, respeto y unión. Me llevo toda esta energía conmigo al universo”.

