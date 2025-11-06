Karla Bacigalupo en el ‘Miss Universo 2025′: todos los looks que ha lucido la Miss Perú en el inicio del concurso de belleza

Karla Bacigalupo en el ‘Miss Universo 2025′: todos los looks que ha lucido la Miss Perú. IG

La representante peruana Karla Bacigalupo continúa dejando huella en Miss Universo 2025, el certamen de belleza más importante del mundo que este año tiene como sede a Tailandia. Desde su llegada al país asiático, la modelo ha demostrado no solo elegancia y actitud, sino también un impecable sentido del estilo que combina moda contemporánea y raíces peruanas.

Diversos portales internacionales han colocado a Miss Perú entre las veinte candidatas con mayor proyección en la competencia, destacando su seguridad en pasarela y sus elecciones de vestuario, cuidadosamente pensadas para cada actividad previa al evento principal, que se realizará a fines de noviembre.

Primera actividad oficial de Miss Perú

El 5 de noviembre, durante la ceremonia de bienvenida del Miss Universo 2025, Karla Bacigalupo acaparó las miradas con un vestido anaranjado ceñido al cuerpo, adornado con pedrería y un pronunciado escote, acompañado de una capa fluida que añadió movimiento a su caminar. La pieza, diseñada por Llampol Daza, fue descrita por críticos de moda como “una apuesta vibrante y poderosa” que representó el espíritu cálido y alegre de la mujer peruana.

La prenda no solo resaltó su figura, sino que también reforzó su sello distintivo: la elegancia con un toque de audacia. “Karla tiene presencia y dominio de pasarela. Es de las pocas candidatas que logra equilibrar sensualidad y elegancia”, escribió la página especializada Missosology.

Un look diferente para los ensayos

Para las sesiones de ensayo y actividades diarias, Bacigalupo apostó por un cambio radical en su estilo. Lució un pantalón negro de encaje combinado con un top del mismo material, y sorprendió al estrenar un nuevo flequillo que suavizó sus facciones y aportó frescura a su imagen.

Este cambio fue celebrado por sus seguidores, quienes destacaron su versatilidad y capacidad de adaptarse a diferentes estilos sin perder su esencia. “Karla sabe cómo reinventarse. Cada día luce distinta, pero siempre elegante”, comentó una usuaria en redes sociales.

Inspiración selva peruana: homenaje a sus raíces

Una de las apariciones más emotivas de Karla fue cuando lució un vestido artesanal de la diseñadora Ani Álvarez, confeccionado a mano por artesanos peruanos con una temática inspirada en la selva del Perú. Con tonos tierra, bordados y detalles hechos con técnicas tradicionales, el atuendo fue aplaudido por la organización del certamen y por el público internacional.

“Emocionada y bendecida por empezar esta experiencia tan increíble. Este diseño representa mi país, nuestras manos y nuestro arte”, expresó Karla en redes sociales junto a imágenes del vestido.

El look simbolizó una conexión entre la moda y la cultura nacional, reflejando el esfuerzo del equipo peruano por llevar un mensaje de identidad y orgullo a la pasarela global.

Visita oficial a la embajada del Perú en Tailandia

Durante su visita a la embajada del Perú en Tailandia, Bacigalupo optó por un traje amarillo diseñado por Yirko Sivirich, otro de los grandes exponentes de la moda peruana.

El conjunto de líneas limpias y tonalidad vibrante proyectó energía y sofisticación. “El cariño por nuestra patria no tiene fronteras. Gracias por tan bonito momento y todo lo que hacen para seguir promocionando el Perú”, escribió la modelo tras el encuentro diplomático.

Esta aparición reforzó su imagen como una embajadora cultural, destacando el trabajo de los diseñadores nacionales ante una audiencia internacional.

Su llegada triunfal a Tailandia

A su arribo a Bangkok, Karla Bacigalupo impactó con un look blanco monocromático, compuesto por una blusa y pantalón de corte estructurado, con líneas limpias que resaltaron su porte. Este atuendo reflejó elegancia y modernidad, alineándose con la tendencia minimalista que muchas candidatas internacionales también adoptaron en su presentación inicial.

La Miss Perú aprovechó su primera entrevista en suelo tailandés para expresar su entusiasmo: “Estoy viviendo un sueño. Representar al Perú es una responsabilidad enorme, pero también una bendición”. Su imagen fue ampliamente compartida en portales y cuentas especializadas en concursos de belleza, destacando su presencia segura y natural.

Karla Bacigalupo deslumbra en Tailandia y revela su estrategia para ganar el ‘Miss Universo 2025′

Karla emprendió su viaje a Tailandia

El pasado 28 de octubre, Karla Bacigalupo partió rumbo a Tailandia desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez, donde fue despedida por decenas de seguidores que acudieron con banderas, pancartas y música peruana para desearle éxito.Entre aplausos y muestras de cariño, la modelo lució un enterizo de terciopelo azul eléctrico, de manga larga y escote profundo, una elección elegante y sofisticada que marcó el inicio de su travesía. “Mi corazón no puede estar más feliz. Nuestro sueño se está acercando, Perú”, escribió en sus redes sociales antes de abordar el vuelo.

El ambiente en el aeropuerto fue una verdadera celebración. “Me siento bendecida de llevar el nombre del Perú. Prometo dar todo de mí y disfrutar cada momento”, dijo emocionada ante la prensa.

