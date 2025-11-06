Perú

Karla Bacigalupo en el ‘Miss Universo 2025′: todos los looks que ha lucido la Miss Perú en el inicio del concurso de belleza

La candidata peruana se roba las miradas en Tailandia con impactantes outfits firmados por diseñadores nacionales. Desde vestidos con pedrería hasta trajes artesanales, cada look cuenta una historia del Perú.

Guardar
Karla Bacigalupo en el ‘Miss
Karla Bacigalupo en el ‘Miss Universo 2025′: todos los looks que ha lucido la Miss Perú. IG

La representante peruana Karla Bacigalupo continúa dejando huella en Miss Universo 2025, el certamen de belleza más importante del mundo que este año tiene como sede a Tailandia. Desde su llegada al país asiático, la modelo ha demostrado no solo elegancia y actitud, sino también un impecable sentido del estilo que combina moda contemporánea y raíces peruanas.

Diversos portales internacionales han colocado a Miss Perú entre las veinte candidatas con mayor proyección en la competencia, destacando su seguridad en pasarela y sus elecciones de vestuario, cuidadosamente pensadas para cada actividad previa al evento principal, que se realizará a fines de noviembre.

Primera actividad oficial de Miss Perú

El 5 de noviembre, durante la ceremonia de bienvenida del Miss Universo 2025, Karla Bacigalupo acaparó las miradas con un vestido anaranjado ceñido al cuerpo, adornado con pedrería y un pronunciado escote, acompañado de una capa fluida que añadió movimiento a su caminar. La pieza, diseñada por Llampol Daza, fue descrita por críticos de moda como “una apuesta vibrante y poderosa” que representó el espíritu cálido y alegre de la mujer peruana.

La prenda no solo resaltó su figura, sino que también reforzó su sello distintivo: la elegancia con un toque de audacia. “Karla tiene presencia y dominio de pasarela. Es de las pocas candidatas que logra equilibrar sensualidad y elegancia”, escribió la página especializada Missosology.

Karla Bacigalupo en el ‘Miss
Karla Bacigalupo en el ‘Miss Universo 2025′: todos los looks. IG

Un look diferente para los ensayos

Para las sesiones de ensayo y actividades diarias, Bacigalupo apostó por un cambio radical en su estilo. Lució un pantalón negro de encaje combinado con un top del mismo material, y sorprendió al estrenar un nuevo flequillo que suavizó sus facciones y aportó frescura a su imagen.

Este cambio fue celebrado por sus seguidores, quienes destacaron su versatilidad y capacidad de adaptarse a diferentes estilos sin perder su esencia. “Karla sabe cómo reinventarse. Cada día luce distinta, pero siempre elegante”, comentó una usuaria en redes sociales.

Karla Bacigalupo en el ‘Miss
Karla Bacigalupo en el ‘Miss Universo 2025′: todos los looks

Inspiración selva peruana: homenaje a sus raíces

Una de las apariciones más emotivas de Karla fue cuando lució un vestido artesanal de la diseñadora Ani Álvarez, confeccionado a mano por artesanos peruanos con una temática inspirada en la selva del Perú. Con tonos tierra, bordados y detalles hechos con técnicas tradicionales, el atuendo fue aplaudido por la organización del certamen y por el público internacional.

“Emocionada y bendecida por empezar esta experiencia tan increíble. Este diseño representa mi país, nuestras manos y nuestro arte”, expresó Karla en redes sociales junto a imágenes del vestido.

El look simbolizó una conexión entre la moda y la cultura nacional, reflejando el esfuerzo del equipo peruano por llevar un mensaje de identidad y orgullo a la pasarela global.

Karla Bacigalupo en el ‘Miss
Karla Bacigalupo en el ‘Miss Universo 2025′: todos los looks. IG

Visita oficial a la embajada del Perú en Tailandia

Durante su visita a la embajada del Perú en Tailandia, Bacigalupo optó por un traje amarillo diseñado por Yirko Sivirich, otro de los grandes exponentes de la moda peruana.

El conjunto de líneas limpias y tonalidad vibrante proyectó energía y sofisticación. “El cariño por nuestra patria no tiene fronteras. Gracias por tan bonito momento y todo lo que hacen para seguir promocionando el Perú”, escribió la modelo tras el encuentro diplomático.

Esta aparición reforzó su imagen como una embajadora cultural, destacando el trabajo de los diseñadores nacionales ante una audiencia internacional.

Karla Bacigalupo en el ‘Miss
Karla Bacigalupo en el ‘Miss Universo 2025′: todos los looks

Su llegada triunfal a Tailandia

A su arribo a Bangkok, Karla Bacigalupo impactó con un look blanco monocromático, compuesto por una blusa y pantalón de corte estructurado, con líneas limpias que resaltaron su porte. Este atuendo reflejó elegancia y modernidad, alineándose con la tendencia minimalista que muchas candidatas internacionales también adoptaron en su presentación inicial.

La Miss Perú aprovechó su primera entrevista en suelo tailandés para expresar su entusiasmo: “Estoy viviendo un sueño. Representar al Perú es una responsabilidad enorme, pero también una bendición”. Su imagen fue ampliamente compartida en portales y cuentas especializadas en concursos de belleza, destacando su presencia segura y natural.

Karla Bacigalupo deslumbra en Tailandia
Karla Bacigalupo deslumbra en Tailandia y revela su estrategia para ganar el ‘Miss Universo 2025′

Karla emprendió su viaje a Tailandia

El pasado 28 de octubre, Karla Bacigalupo partió rumbo a Tailandia desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez, donde fue despedida por decenas de seguidores que acudieron con banderas, pancartas y música peruana para desearle éxito.Entre aplausos y muestras de cariño, la modelo lució un enterizo de terciopelo azul eléctrico, de manga larga y escote profundo, una elección elegante y sofisticada que marcó el inicio de su travesía. “Mi corazón no puede estar más feliz. Nuestro sueño se está acercando, Perú”, escribió en sus redes sociales antes de abordar el vuelo.

El ambiente en el aeropuerto fue una verdadera celebración. “Me siento bendecida de llevar el nombre del Perú. Prometo dar todo de mí y disfrutar cada momento”, dijo emocionada ante la prensa.

Karla Bacigalupo en el ‘Miss
Karla Bacigalupo en el ‘Miss Universo 2025′: todos los looks

Temas Relacionados

Karla BacigalupoMiss Universo 2025Miss Perúperu-entretenimiento

Más Noticias

Bettsy Chávez se pronuncia desde su asilo y espera salvoconducto: “Está tranquila y bien de salud”, señala su abogado

La exprimera ministra se pronunció por primera vez desde que recibió asilo político en México, a través de su abogado, y aseguró estar tranquila, además de agradecer la “solidaridad” recibida

Bettsy Chávez se pronuncia desde

La película más popular en Netflix Perú HOY

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

La película más popular en

Este truco natural con hojas de laurel y bicarbonato de sodio debes probar en la limpieza de tu hogar: ¿cómo usarlo?

Esta mezcla natural se ha convertido en un aliado del hogar: no solo limpia y desodoriza, sino que también aromatiza los espacios, dejando un ambiente fresco y agradable. Además, su aroma puede ayudar a mantener alejados a los insectos de manera preventiva

Este truco natural con hojas

Partidos de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá partidazos: Alianza Lima buscará la hazaña en Andahuaylas, Barcelona hará lo suyo en la Champions League, Cristiano Ronaldo tendrá acción con Al Nassr, y mucho más

Partidos de hoy, miércoles 5

Natalia Málaga reconoce su temperamento y define su método en Géminis: “Mi actitud puede ser efusiva, no creo tener algún problema”

La entrenadora nacional habló sobre su estilo y temperamento al asumir el mando del equipo de Comas, asegurando que su intensidad forma parte de su identidad como líder y competidora

Natalia Málaga reconoce su temperamento
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Bettsy Chávez se pronuncia desde

Bettsy Chávez se pronuncia desde su asilo y espera salvoconducto: “Está tranquila y bien de salud”, señala su abogado

Premier contradice al jefe del INPE y señala que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad

CADE Ejecutivos 2025 califica como “escapismo y populismo” el rechazo de precandidatos presidenciales a asistir al foro empresarial

Cayetana Álvarez de Toledo respalda ruptura de relaciones con México tras asilo a Betssy Chávez: “Claudia Sheinbaum debe pedir perdón a los peruanos”

CADE 2025: “El principal reto del Perú es institucional”, asegura Cayetana Álvarez de Toledo de cara a las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

La película más popular en

La película más popular en Netflix Perú HOY

¿Qué pasó con Mr. Nawat? Todos los detalles del escándalo en el ‘Miss Universo 2025’ que llevó a su expulsión del certamen de belleza

Quién es Melanie Martínez, la expareja de Christian Domínguez y madre de su primera hija que ahora enfrenta una demanda del cantante de cumbia

Los escándalos de Christian Domínguez con sus exparejas: demandas, cartas notariales y amenazas contras las que algún día les prometió amor eterno

Mr. Nawat: de ser querido por elegir a Luciana Fuster en el Miss Grand 2023 a ser expulsado del Miss Universo 2025 por insultos a Miss México

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 5

Partidos de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Natalia Málaga reconoce su temperamento y define su método en Géminis: “Mi actitud puede ser efusiva, no creo tener algún problema”

Golazo y doblete de Paolo Guerrero tras gran definición a tres dedos en Alianza Lima vs Los Chankas por Liga 1 2025

Stefano Domenicali en el America Business Forum: estrategia, liderazgo y futuro de la Fórmula 1

Alianza Lima vs Los Chankas 2-1: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025