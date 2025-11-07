Korina Rivadeneira conmueve y muestra con orgullo el taller de su padre en medio de la adversidad venezolana

El reencuentro de Korina Rivadeneira con su familia en Venezuela después de más de una década lejos de su país natal ha estado marcado por momentos de profunda emoción y por la exposición de la realidad que atraviesan sus seres queridos. La modelo y actriz, reconocida por su trayectoria en la televisión peruana y su matrimonio con Mario Hart, ha compartido en sus redes sociales detalles íntimos de su viaje, entre ellos la vida y el trabajo de su padre, a quien llama cariñosamente ‘Papote’.

Durante su estadía en Caracas, Rivadeneira documentó el reencuentro con su familia y la visita al taller de su padre, ubicado junto a su casa. En un video difundido en sus historias de Instagram, la modelo mostró el espacio donde su progenitor, acompañado de varios trabajadores, lijaba y pintaba piezas de madera. “Está bellísimo, papá”, se le escucha decir con orgullo. La venezolana destacó la dedicación y el esfuerzo de su padre, quien, pese a la difícil situación que enfrenta el país, ha logrado mantener su actividad creativa y laboral.

La historia laboral del padre de Korina Rivadeneira se remonta a su juventud, cuando inició estudios de Arquitectura, carrera que decidió abandonar antes de culminar. Desde entonces, se dedicó al diseño de exhibidores para joyerías y estuches para condecoraciones, llegando a tener una fábrica propia. Actualmente, trabaja en un pequeño taller que instaló junto a su vivienda, donde continúa desarrollando su talento artístico.

“Él tiene su propio taller al lado de su casa. De joven estudió arquitectura, pero desistió antes de terminar. Toda su vida se dedicó a diseñar display para joyerías y estuches para condecoraciones. Tuvo una fábrica dedicada a ello, y ahora tiene su propio taller. Él es orgulloso y feliz. Es un artista nato: dibuja, pinta y crea impresionante. Para él no existen imposibles, eso me enseñó”, escribió la modelo en sus redes sociales.

¿Por qué viajó Korina Rivadeneira a Venezuela después de 10 años?

El viaje de Rivadeneira a Venezuela no solo tuvo un carácter familiar, sino que también estuvo motivado por la necesidad de realizar trámites personales. La modelo enfrentó dificultades derivadas de la crisis social y económica que afecta al país, como los constantes cortes de electricidad en la capital. “Colas y colas. Ayer se fue la luz, esperemos que no se vaya hoy. Es Venezuela”, relató en sus redes sociales.

En otra publicación, mencionó que la falta de energía eléctrica interrumpió su turno en una oficina pública, lo que la obligó a esperar varias horas para continuar con sus gestiones. Además, ella y su familia quedaron varados en Caracas por un desperfecto mecánico en el vehículo que los trasladaba.

El reencuentro familiar fue uno de los momentos más significativos del viaje. La llegada de Rivadeneira al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar estuvo cargada de emoción y nostalgia. En videos compartidos en sus redes sociales, la modelo se mostró feliz de abrazar nuevamente a su hermana, su sobrina, su cuñado, su tía y su abuelo.

“Llegué a Venezuela. Me reencontré después de diez años con mi hermana, abracé a mi sobrina, mi cuñado, mi tía, mi abuelito. Nos quedamos varados en Caracas. Gracias a eso me reencontré con mi mejor amiga de la infancia y seguimos”, escribió la actriz.

Durante su estancia, Rivadeneira también conoció a la pareja de su padre, quien la recibió con una cálida bienvenida. “Conocí al fin a la novia de mi papá, que me consintió con unas deliciosas arepitas”, comentó la modelo en una de sus publicaciones. La venezolana no ocultó la carga emocional que supuso volver a su país después de tanto tiempo. “Fue muy fuerte volver a casa después de tanto tiempo. Sentí que todo había cambiado, pero a la vez, que el amor de mi familia seguía intacto. No hay palabras para describir lo que viví al verlos nuevamente”, expresó.

Mario Hart se pronuncia sobre viaje de Korina Rivadeneira a Venezuela

Mientras Rivadeneira permanecía en Venezuela, Mario Hart se refirió públicamente a la situación familiar. El piloto y cantante aseguró que sus hijos se encuentran bien y que mantienen contacto diario con su madre a través de videollamadas.

“Ellos distraídos, entre el cole, sus actividades todos los días, en la noche hacen videollamada con Kori todos los días, ¿no?”, declaró Hart al programa Más Espectáculos. Además, expresó su satisfacción por el reencuentro de su esposa con su familia tras 10 años de ausencia y descartó rumores de crisis en la relación.

El regreso de Korina Rivadeneira a Venezuela se produjo en un contexto personal complejo. La modelo había sido diagnosticada con alopecia emocional, una condición que atribuyó al estrés y la depresión. “Estaba trabajando muchísimo, dormía poco o nada y, constantemente, durante el día me invadían pensamientos que me saboteaban”, explicó.

El tratamiento incluyó el uso de sprays, pastillas y sesiones de mesoterapia, además de terapia psicológica y la adopción de hábitos orientados al bienestar, como jugar con sus hijos, escuchar música y bailar. “Estoy segurísima que la verdadera depresión por la que pasan algunos de ustedes puede ser más dura y agresiva... Solo estuve un par de pasos dentro y ya me estaba marchitando”, reconoció la modelo.