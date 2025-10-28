Korina Rivadeneira revela el drama de salud que enfrenta: “Hace cinco meses empezó esta tortura”

“Fue una señal de mi cuerpo”: Korina Rivadeneira explica cómo la pérdida de cabello la llevó a buscar ayuda profesional. Infobae Perú / Captura: IG

Korina Rivadeneira atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, la actriz venezolana confesó públicamente que desde hace cinco meses viene enfrentando un problema de salud que la afectó tanto física como emocionalmente: fue diagnosticada con alopecia por estrés emocional, una enfermedad que le provocó la caída masiva del cabello y un profundo desgaste mental.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, la esposa de Mario Hart se sinceró con sus seguidores y narró, con una mezcla de tristeza y alivio, cómo ha vivido este proceso que definió como una verdadera tortura.

“Hace cinco meses empezó esta tortura. No solamente estaba perdiendo un montón de pelo, sino también la calma. Estaba trabajando muchísimo, dormía poco o nada y, constantemente, durante el día me invadían pensamientos que me saboteaban”, reveló.

Korina explicó que durante las primeras semanas no entendía qué estaba ocurriendo con su cuerpo. Notaba que su cabello se caía cada vez más, pero creyó que se trataba de algo temporal. Sin embargo, el problema se intensificó hasta el punto de generar miedo. “El pelo se me caía a montones, me despertaba y ya había pelo en la cama, me bañaba y salía un montón más. Durante el día ni me tocaba el pelo porque sabía que me iba a salir hilitos”, confesó, visiblemente afectada.

La situación comenzó a volverse insoportable. Korina reconoció que llegó a temer quedarse completamente calva. En medio de la desesperación, decidió acudir a un especialista, quien tras una evaluación exhaustiva le confirmó que su pérdida de cabello no tenía un origen físico grave, sino emocional. “Lo que tenía era una alopecia por estrés emocional. Me dijo que el pelo se me iba a caer por unos meses de forma agresiva y es así como funciona eso”, contó.

Lejos de rendirse, la actriz se sometió a un tratamiento intensivo que incluyó distintas terapias para fortalecer el cuero cabelludo y frenar la caída. “Tratamientos, spray, pastillas, tratamiento de mesoterapia, tratamiento de vitaminas, proteínas… Todo dio sus frutos. Ya no se me cae el pelo, estoy aprendiendo a escuchar mi cuerpo, emociones y pedir ayuda cuando lo necesito”, detalló, agradeciendo a su médico y al apoyo de su entorno más cercano.

La recuperación de Korina no solo fue física, sino también emocional. Durante su testimonio, reflexionó sobre cómo el ritmo acelerado de trabajo, la falta de descanso y el estrés constante pueden afectar de manera silenciosa la salud mental. “No puede ser que me haya cerrado, bloqueado. Cuando estoy con mis hijos los disfruto y me hacen feliz; cuando no, es como que me cierro, y eso no está bien”, expresó con sinceridad, admitiendo que esta experiencia le permitió darse cuenta de que había dejado de escuchar sus propias necesidades.

En medio del dolor, la exintegrante de “Esto es guerra” decidió convertir su historia en un mensaje de conciencia y apoyo para quienes atraviesan situaciones similares. “Cuando dejas que te saboteen todas estas ideas y pensamientos negativos, salir de ahí es muy difícil. Hay muchas personas que pasan por esto y saben de lo que estoy hablando. No tengas miedo de buscar ayuda profesional, porque, de verdad, todo vuelve a la normalidad, y hasta mejor”, dijo, mirando a la cámara con un tono de esperanza.

El video rápidamente se viralizó, generando una ola de mensajes de solidaridad por parte de sus seguidores y colegas del espectáculo. Muchos destacaron su valentía al compartir un proceso tan íntimo y doloroso, sobre todo en una industria donde la apariencia física suele tener un peso significativo.

Korina, quien siempre ha mostrado una imagen de fortaleza y energía, reconoció que este episodio la hizo replantearse su relación con el trabajo y su bienestar personal. Aprendió —dijo— que no todo se trata de cumplir metas o de aparentar fortaleza, sino de aprender a detenerse cuando el cuerpo y la mente lo necesitan.

Hoy, aunque todavía se encuentra en proceso de recuperación, Korina Rivadeneira asegura sentirse más conectada consigo misma. Ha logrado detener la caída del cabello y, sobre todo, ha encontrado una nueva perspectiva sobre la importancia del equilibrio emocional. “Estoy aprendiendo a pedir ayuda y a escuchar lo que mi cuerpo me quiere decir. No hay que esperar a que el cuerpo grite para reaccionar”, finalizó.

