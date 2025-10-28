Perú

Korina Rivadeneira revela el drama de salud que enfrenta: “Hace cinco meses empezó esta tortura”

La modelo confesó que la pérdida masiva de su cabello fue la señal que la llevó a buscar ayuda médica, momento en el que finalmente descubrió la enfermedad que estaba padeciendo

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
“Fue una señal de mi cuerpo”: Korina Rivadeneira explica cómo la pérdida de cabello la llevó a buscar ayuda profesional. Infobae Perú / Captura: IG

Korina Rivadeneira atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, la actriz venezolana confesó públicamente que desde hace cinco meses viene enfrentando un problema de salud que la afectó tanto física como emocionalmente: fue diagnosticada con alopecia por estrés emocional, una enfermedad que le provocó la caída masiva del cabello y un profundo desgaste mental.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, la esposa de Mario Hart se sinceró con sus seguidores y narró, con una mezcla de tristeza y alivio, cómo ha vivido este proceso que definió como una verdadera tortura.

Hace cinco meses empezó esta tortura. No solamente estaba perdiendo un montón de pelo, sino también la calma. Estaba trabajando muchísimo, dormía poco o nada y, constantemente, durante el día me invadían pensamientos que me saboteaban”, reveló.

Korina Rivadeneira revela que la
Korina Rivadeneira revela que la caída masiva de su cabello fue la señal que la llevó a descubrir su enfermedad. Infobae Perú / Captura: IG

Korina explicó que durante las primeras semanas no entendía qué estaba ocurriendo con su cuerpo. Notaba que su cabello se caía cada vez más, pero creyó que se trataba de algo temporal. Sin embargo, el problema se intensificó hasta el punto de generar miedo. “El pelo se me caía a montones, me despertaba y ya había pelo en la cama, me bañaba y salía un montón más. Durante el día ni me tocaba el pelo porque sabía que me iba a salir hilitos”, confesó, visiblemente afectada.

La situación comenzó a volverse insoportable. Korina reconoció que llegó a temer quedarse completamente calva. En medio de la desesperación, decidió acudir a un especialista, quien tras una evaluación exhaustiva le confirmó que su pérdida de cabello no tenía un origen físico grave, sino emocional. “Lo que tenía era una alopecia por estrés emocional. Me dijo que el pelo se me iba a caer por unos meses de forma agresiva y es así como funciona eso”, contó.

Lejos de rendirse, la actriz se sometió a un tratamiento intensivo que incluyó distintas terapias para fortalecer el cuero cabelludo y frenar la caída. “Tratamientos, spray, pastillas, tratamiento de mesoterapia, tratamiento de vitaminas, proteínas… Todo dio sus frutos. Ya no se me cae el pelo, estoy aprendiendo a escuchar mi cuerpo, emociones y pedir ayuda cuando lo necesito”, detalló, agradeciendo a su médico y al apoyo de su entorno más cercano.

Korina Rivadeneira revela que la
Korina Rivadeneira revela que la caída masiva de su cabello fue la señal que la llevó a descubrir su enfermedad. Infobae Perú / Captura: IG

La recuperación de Korina no solo fue física, sino también emocional. Durante su testimonio, reflexionó sobre cómo el ritmo acelerado de trabajo, la falta de descanso y el estrés constante pueden afectar de manera silenciosa la salud mental. “No puede ser que me haya cerrado, bloqueado. Cuando estoy con mis hijos los disfruto y me hacen feliz; cuando no, es como que me cierro, y eso no está bien”, expresó con sinceridad, admitiendo que esta experiencia le permitió darse cuenta de que había dejado de escuchar sus propias necesidades.

En medio del dolor, la exintegrante de “Esto es guerra” decidió convertir su historia en un mensaje de conciencia y apoyo para quienes atraviesan situaciones similares. “Cuando dejas que te saboteen todas estas ideas y pensamientos negativos, salir de ahí es muy difícil. Hay muchas personas que pasan por esto y saben de lo que estoy hablando. No tengas miedo de buscar ayuda profesional, porque, de verdad, todo vuelve a la normalidad, y hasta mejor”, dijo, mirando a la cámara con un tono de esperanza.

El video rápidamente se viralizó, generando una ola de mensajes de solidaridad por parte de sus seguidores y colegas del espectáculo. Muchos destacaron su valentía al compartir un proceso tan íntimo y doloroso, sobre todo en una industria donde la apariencia física suele tener un peso significativo.

Korina Rivadeneira revela que la
Korina Rivadeneira revela que la caída masiva de su cabello fue la señal que la llevó a descubrir su enfermedad. Infobae Perú / Captura: IG

Korina, quien siempre ha mostrado una imagen de fortaleza y energía, reconoció que este episodio la hizo replantearse su relación con el trabajo y su bienestar personal. Aprendió —dijo— que no todo se trata de cumplir metas o de aparentar fortaleza, sino de aprender a detenerse cuando el cuerpo y la mente lo necesitan.

Hoy, aunque todavía se encuentra en proceso de recuperación, Korina Rivadeneira asegura sentirse más conectada consigo misma. Ha logrado detener la caída del cabello y, sobre todo, ha encontrado una nueva perspectiva sobre la importancia del equilibrio emocional. “Estoy aprendiendo a pedir ayuda y a escuchar lo que mi cuerpo me quiere decir. No hay que esperar a que el cuerpo grite para reaccionar”, finalizó.

Korina Rivadeneira revela que la
Korina Rivadeneira revela que la caída masiva de su cabello fue la señal que la llevó a descubrir su enfermedad. Infobae Perú / Captura: IG

Temas Relacionados

Korina Rivadeneirainstagramperu-entretenimiento

Más Noticias

Isabel Preysler rompe el silencio y cuenta por qué terminó con Mario Vargas Llosa: “Mi casa no es un hotel”

La socialité publicó la carta con la que puso fin a su relación con el Nobel de Literatura, revelando actitudes que consideró inaceptables durante su convivencia

Isabel Preysler rompe el silencio

Familia de Mario Vargas Llosa evalúa demandar a Isabel Preysler por publicar cartas íntimas del Nobel: “Un auténtico desprestigio”

Según informó El tiempo justo, Álvaro Vargas Llosa estaría indignado por las revelaciones del libro de Preysler, que habrían empañado el homenaje literario celebrado en Cáceres

Familia de Mario Vargas Llosa

Qué se celebra el 28 de octubre en el Perú: una fecha marcada por rupturas, tragedias y memoria colectiva

Acontecimientos históricos de gran calado, desde rebeliones políticas hasta desastres naturales y gestas fundacionales, convergen en esta fecha, reflejando los desafíos y resiliencias que han forjado la identidad nacional peruana

Qué se celebra el 28

Nutrición y salud visual: conoce qué alimentos benefician a tus ojos

Cuidar los ojos no depende solo del uso de lentes o de evitar pantallas por muchas horas; también implica alimentarlos desde adentro

Nutrición y salud visual: conoce

Resultados del Gana Diario de este 27 de octubre de 2025: todos los números ganadores del último sorteo

Como cada lunes, La Tinka informa los números ganadores del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4382

Resultados del Gana Diario de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Hildebrandt sobre Lucinda Vásquez:

César Hildebrandt sobre Lucinda Vásquez: “Este juanete de la política no existiría si no hubiera gente que vota con los pies”

Congresista Lucinda Vásquez usó a sus trabajadores para realizarle pedicura y cocinarle en horas de trabajo

Caso Cócteles: Juez se aparta y deja en suspenso aplicación del fallo del TC a favor de Keiko Fujimori

Lucinda Vásquez podría ser denunciada por peculado de uso, ¿cuántos años de prisión afrontaría?

Reniec acatará fallo del PJ y pagará más de S/ 200 mil a Dina Boluarte, pero deberá esperar su turno

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina sobre demanda millonaria

Magaly Medina sobre demanda millonaria de Álvaro Paz de la Barra: “Todo el país fue testigo de lo que él hizo”

Conoce el top 10 de las mejores series de Netflix Perú para ver engancharse esta noche

El mensaje de Rosángela Espinoza a sus excompañeros de Esto Es Guerra: “no me despido de falsos e hipócritas”

Kevin Díaz asegura que perdió la confianza en Patricio Parodi tras ser eliminado en Esto es Guerra: “creí en él”

La cantante Asmir Young denuncia agresión y acaba en la comisaría de Miraflores con su pareja

DEPORTES

Jorge Fossati instaura la incertidumbre

Jorge Fossati instaura la incertidumbre en Universitario tras el tricampeonato: “Estaría bien darnos un tiempo”

Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canal tv

Jorge Fossati se arrodilló tras la obtención del tricampeonato con Universitario y elogió el temperamento del plantel: “Se lo merecen”

El Mundial de Clubes 2025 presenta una renuncia inesperada: ¿afectará en el calendario de participación de Alianza Lima?

Roberto Mosquera arremete en contra de la organización de la Liga 1 2025: “Lo que he visto es un abuso, pero nadie dice nada”