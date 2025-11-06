¿Por qué Korina Rivadeneira abandonó el Perú? Las razones de la modelo para dejar el país y regresar a Venezuela

Los motivos por los que Korina Rivadeneira viajó a Venezuela luego de 10 años.

El regreso de Korina Rivadeneira a Venezuela tras una década de residencia en Perú ha causado asombro y despertado interés por conocer el motivo que la llevó a pisar nuevamente su país natal. La modelo y actriz venezolana, reconocida por su participación en programas de televisión peruanos y su matrimonio con el piloto y cantante Mario Hart, sorprendió a sus seguidores al anunciar su partida en medio de un delicado momento personal y de salud.

El motivo exacto del viaje de Rivadeneira no ha sido explicado por la modelo, pero uno de los objetivos principales sería la realización de trámites administrativos que requerían su presencia física en Venezuela. En una de sus publicaciones, la actriz mostró un carnet de identificación venezolano y un fólder con documentos, acompañando la imagen con la frase: “Ahora sí, a lo que vinimos”.

Korina Rivadeneira volvió a Venezuela tras una década y protagonizó un reencuentro lleno de emoción con su familia, mientras Mario Hart permanece en Lima sin pronunciarse. Infobae Perú / Captura: IG

Sin embargo, durante su estadía en Caracas, Rivadeneira ha tenido que enfrentar dificultades derivadas de la crisis social y económica que afecta a Venezuela. La modelo tuvo problemas para avanzar con sus trámites personales debido a los constantes cortes de electricidad en la capital. “Colas y colas. Ayer se fue la luz, esperemos que no se vaya hoy. Es Venezuela”, relató en sus redes sociales.

En otra publicación, mencionó que la falta de energía eléctrica interrumpió su turno en una oficina pública, lo que la obligó a esperar varias horas para continuar con sus gestiones. Además de los apagones, Rivadeneira y su familia quedaron varados en Caracas por un desperfecto mecánico en el vehículo que los trasladaba.

Korina Rivadeneira regresa sola a Venezuela y conmueve con su reencuentro familiar tras una década fuera del país. Infobae Perú / Captura: IG

La decisión de Rivadeneira de dejar Perú se produjo a inicios de noviembre, en un contexto marcado por su diagnóstico de alopecia emocional, una condición que atribuyó al estrés y la depresión. Desde ese momento, la modelo compartió en sus redes sociales mensajes que reflejaban una profunda carga emocional, señalando que atravesaba una etapa difícil y que su salud mental se había visto afectada por el ritmo de vida, las presiones mediáticas y situaciones personales.

“No es un sentimiento, son millones. No sé cómo explicar lo que siento. De la mano de Dios en todo momento”, escribió en una de sus publicaciones, camino a Venezuela, por lo que este viaje también sería una excusa para tomar un descanso de sus actividades y, sobre todo, de volver a ver a su familia y amigos que dejó en su país natal, lo que la ayudará a recargarse de energía.

Sin duda, el reencuentro familiar en Venezuela fue uno de los momentos destacados de su viaje. La llegada de Rivadeneira al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar ha sido un episodio cargado de emoción y nostalgia. En videos compartidos en sus redes sociales, la modelo se mostró muy feliz de abrazar nuevamente a su familia. “Llegué a Venezuela. Me reencontré después de 10 años con mi hermana, abracé a mi sobrina, mi cuñado, mi tía, mi abuelito. Nos quedamos varados en Caracas. Gracias a eso me reencontré con mi mejor amiga de la infancia y seguimos”, escribió Rivadeneira

En una de sus últimas historias en Instagram, la modelo se mostró feliz de reencontrarse con su padre y la pareja de este. “Conocí al fin a la novia de mi papá, que me consintió con unas deliciosas arepitas”, comentó la actriz.

Korina Rivadeneira se reencontró con su papá en Venezuela.

Korina Rivadeneira: su llegada y permanencia en Perú

La trayectoria de Korina Rivadeneira en Perú comenzó hace diez años, cuando arribó al país en busca de nuevas oportunidades profesionales. La modelo se consolidó como una figura popular en la televisión peruana, participando en programas como ‘Esto es Guerra’, ‘Ven, baila, quinceañera’ y otras producciones, como ‘Al fondo hay sitio’. Su permanencia en Perú no estuvo exenta de dificultades, especialmente en el ámbito migratorio.

Hace algunos años, Rivadeneira enfrentó un proceso de posible deportación por irregularidades en su documentación, situación que la llevó a sentirse injustamente tratada y a considerar la posibilidad de abandonar el país. “Me querían sacar, me querían deportar porque cuando saqué mi documentación la dirección que figuraba no era la que vivía actualmente. Me querían sacar por esa estupidez, pero son reglas y formas de Migraciones”, recordó la actriz.

A pesar de estos obstáculos, Rivadeneira logró regularizar su situación y establecerse en Perú, donde formó una familia junto a Mario Hart y se convirtió en madre de dos hijos, una niño y un niño. Ahora, su regreso a Venezuela, se produce en un contexto diferente, motivado por razones de documentación personal y de salud, y no por problemas legales como en el pasado.

La enfermedad que padece Korina Rivadeneira

El diagnóstico de alopecia emocional marcó un punto de inflexión en la vida de Rivadeneira. La modelo comenzó a notar una caída excesiva de cabello hace cinco meses, coincidiendo con un periodo de alta exigencia laboral y falta de descanso. “Estaba trabajando muchísimo, dormía poco o nada y, constantemente, durante el día me invadían pensamientos que me saboteaban”, explicó en declaraciones recogidas por América TV.

“Fue una señal de mi cuerpo”: Korina Rivadeneira explica cómo la pérdida de cabello la llevó a buscar ayuda profesional. Infobae Perú / Captura: IG

El tratamiento incluyó el uso de sprays, pastillas y sesiones de mesoterapia con vitaminas y proteínas. Además, Rivadeneira inició terapia psicológica para aprender a gestionar sus emociones y pensamientos, y adoptó hábitos orientados al bienestar, como jugar con sus hijas, escuchar música y bailar.

La modelo también abordó el impacto emocional de la enfermedad, reconociendo que la depresión y la ansiedad han sido parte de su proceso. “Estoy segurísima que la verdadera depresión por la que pasan algunos de ustedes puede ser más dura y agresiva... Solo estuve un par de pasos dentro y ya me estaba marchitando”, expresó. Rivadeneira enfatizó la importancia de buscar ayuda profesional y de aprender a escuchar las señales del cuerpo y las emociones.

En este proceso de sanación, Rivadeneira ha manifestado que su salud ha mejorado y que ha aprendido a pedir apoyo cuando lo necesita. Su experiencia, compartida abiertamente en redes sociales y recogida por los medios, ha servido como testimonio para otras personas que atraviesan situaciones similares.