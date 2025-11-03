Perú

Korina Rivadeneira abandona el Perú sin Mario Hart y regresa a Venezuela tras anunciar enfermedad: “De la mano de Dios”

Mientras el exchico reality opta por mantenerse en silencio, centrado en sus conciertos y en pasar tiempo con sus amigos, la modelo venezolana expresa profundos mensajes sobre su salud, su proceso de sanación interior y su deseo de reencontrarse consigo misma y con su fe

La exchica reality Korina Rivadeneira sorprendió a todos sus seguidores al anunciar, con evidente nostalgia, que dejó el Perú para regresar a Venezuela, su país natal. A través de sus redes sociales, la esposa del piloto Mario Hart reveló que atraviesa un momento emocionalmente difícil, marcado por un diagnóstico médico que ha cambiado su rutina y su manera de ver la vida.

Hace solo unos días, Korina preocupó a su comunidad digital al confesar que padece alopecia provocada por estrés emocional, una condición que, según explicó, comenzó a manifestarse hace más de cinco meses. En aquel momento, la modelo fue sincera al admitir que su ritmo de vida, las presiones mediáticas y algunas situaciones personales habían afectado su estabilidad emocional.

Korina Rivadeneira rompe el silencio
Ahora, sin previo aviso, la venezolana publicó en Instagram una serie de historias que confirmaron su partida. En una de ellas, escribió un mensaje que dejó entrever la mezcla de sentimientos que la embargan. “No es un sentimiento, son millones. No sé cómo explicar lo que siento. De la mano de Dios en todo momento”, expresó, acompañando sus palabras con una fotografía que mostraba su mirada melancólica.

Poco después, compartió un video en el que se podía apreciar una de las esculturas más representativas del Proyecto Viarte, en Caracas, confirmando que su destino fue efectivamente la capital venezolana. Sus seguidores, sorprendidos, comenzaron a llenar los comentarios con mensajes de apoyo, deseándole fuerzas y pronta recuperación.

Korina Rivadeneira rompe el silencio
Mario Hart se dedica a disfrutar de una tarde de ping pong

Mientras tanto, Mario Hart ha mantenido un silencio absoluto respecto al viaje de su esposa. En sus redes sociales no hizo ninguna referencia a Korina ni a su delicado estado de salud. Por el contrario, el piloto y cantante publicó imágenes de un reciente concierto y de una tarde de juegos con amigos, donde escribió:

ALTO EN NIVEL!! Se aceptan retadores serios… Este chiquillo @octavioceballos me tiene loco con su defensa!”. Su aparente indiferencia ha generado especulaciones sobre el estado actual de su relación con la madre de sus hijos.

Korina Rivadeneira rompe el silencio
Korina Rivadeneira y sus problemas con migraciones

No es la primera vez que Korina Rivadeneira enfrenta momentos de tensión vinculados a su vida en el Perú. Años atrás, la exintegrante de “Esto es Guerra” vivió un mediático conflicto con Migraciones, cuando estuvo a punto de ser deportada por presuntas irregularidades en su documentación. En aquel entonces, Korina relató lo difícil que fue verse envuelta en ese proceso y cómo sintió que era tratada injustamente.

Me querían sacar, me querían deportar porque cuando saqué mi documentación la dirección que figuraba no era la que vivía actualmente. Me querían sacar por esa estupidez, pero son reglas y formas de Migraciones. Ese año tenía que actualizar mis datos y no lo había hecho. Como sea me querían sacar y empezaron a decir en televisión nacional, Magaly, que era una estafadora (...) A mí no me gustó eso y dije: ‘no aguanto más esta situación, me tengo que ir’”, recordó la actriz sobre uno de los momentos más complicados de su vida.

Hoy, años después, Korina vuelve a tomar un avión, esta vez no por un tema legal, sino para enfrentar una crisis emocional y de salud que la ha llevado a reencontrarse con sus raíces. En su reciente testimonio, la venezolana evitó mencionar a su esposo, algo que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Korina Rivadeneira no menciona a Mario Hart ¿problemas en el paraíso?

En una publicación anterior, Korina Rivadeneira se sinceró sobre los cambios que ha implementado para sobrellevar la alopecia y su ansiedad: “Aparte de eso, empecé terapia psicológica para aprender a manejar mis emociones y pensamientos. A jugar más como niña con mis bebés, escucho más música, cada que puedo bailo y canto (en el baño y en el programa). Mi amiga Geral, mi vitamina”, escribió, mencionando solo a su entorno más cercano y sin incluir a Mario Hart entre sus apoyos principales.

Asimismo, aprovechó el espacio para enviar un mensaje de empatía hacia quienes atraviesan cuadros de depresión o ansiedad profunda. “Estoy segurísima que la verdadera depresión por la que pasan algunos de ustedes puede ser más dura y agresiva. Lo digo porque conozco gente que está pasando por algo así de duro y es dificilísimo salir. Los abrazo fuertísimo, no puedo ni imaginar lo que se siente. Solo estuve un par de pasos dentro y ya me estaba marchitando. Qué valientes por mantenerse firmes en la lucha”, expresó conmovida.

