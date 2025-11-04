Perú

Korina Rivadeneira llegó a Venezuela tras dejar el Perú y vive emotivo reencuentro con su familia y amigos: “Después de 10 años”

En medio de rumores de crisis matrimonial, la exchica reality compartió su regreso al país llanero y un reencuentro familiar lleno de nostalgia y ternura

Korina Rivadeneira regresa sola a Venezuela y conmueve con su reencuentro familiar tras una década fuera del país. Infobae Perú / Captura: IG

Korina Rivadeneira protagoniza un conmovedor reencuentro familiar en Venezuela, país al que regresó después de diez años de haber dejado su tierra natal. La modelo venezolana, quien se encontraba viviendo en el Perú junto a Mario Hart, sorprendió al compartir un video lleno de nostalgia y ternura, en el que muestra cómo fue recibida por su familia y amigos luego de una década de separación.

El viaje de Korina llega en medio de rumores sobre un posible distanciamiento con su esposo, Mario Hart, pues la artista emprendió el regreso a su país sin la compañía del piloto y sin dar mayores explicaciones sobre su partida. En días anteriores, la exchica reality había revelado que padece de alopecia debido al estrés emocional, confesión que conmovió a sus seguidores y generó preocupación sobre su estado anímico.

Llegué a Venezuela. Me reencontré después de 10 años con mi hermana, abracé a mi sobrina, mi cuñado, mi tía, mi abuelito. Nos quedamos varados en Caracas. Gracias a eso me reencontré con mi mejor amiga de la infancia y seguimos”, escribió la modelo en la descripción de un video que rápidamente se volvió viral en sus redes sociales.

Korina Rivadeneira volvió a Venezuela
En las imágenes, se puede ver a Korina Rivadeneira corriendo emocionada hacia los brazos de sus seres queridos, mientras las lágrimas y las sonrisas se mezclan en un momento cargado de sentimientos. La artista también se mostró junto a su mejor amiga de la infancia, con quien se fundió en un cálido abrazo tras tantos años de ausencia.

El reencuentro, que tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, se convirtió en uno de los momentos más emotivos compartidos por la venezolana desde su llegada al Perú. Después de una larga década sin poder volver debido a la crisis en su país, Korina volvió a respirar el aire de su tierra, esta vez con una mezcla de nostalgia, alegría y reflexión personal.

Fue muy fuerte volver a casa después de tanto tiempo. Sentí que todo había cambiado, pero a la vez, que el amor de mi familia seguía intacto. No hay palabras para describir lo que viví al verlos nuevamente”, habría comentado en conversaciones con sus seguidores, reflejando la carga emocional detrás de este esperado viaje.

Durante su estancia, Korina también compartió una fotografía que despertó la curiosidad de muchos. En ella, la modelo sostenía una carpeta y escribió el mensaje: “Ahora sí, a lo que vinimos”, dejando entrever que su visita podría tener un motivo personal o profesional más allá del reencuentro familiar. Aunque no brindó más detalles, la publicación desató especulaciones sobre posibles trámites relacionados con su nacionalidad, proyectos laborales o incluso temas personales pendientes en Venezuela.

La actriz venezolana, que se consolidó como una figura muy querida por el público peruano desde su participación en programas como Esto es Guerra, Ven, baila, quinceañera y diversas producciones televisivas, se ha mostrado últimamente más introspectiva y enfocada en su bienestar emocional. En sus últimas publicaciones, habló abiertamente sobre el proceso de aceptar su alopecia y los momentos de ansiedad que ha atravesado.

He tenido meses muy duros. No ha sido fácil perder parte de mi cabello, pero estoy aprendiendo a amarme en todas mis versiones. Este viaje a Venezuela también ha sido una forma de sanar”, escribió en una de sus reflexivas historias.

Por otro lado, el silencio de Mario Hart no ha pasado desapercibido. Mientras Korina compartía los emotivos videos de su llegada a Caracas, el piloto se mostró en Lima disfrutando de una tarde de juegos con amigos, sin mencionar a su esposa ni dedicarle mensajes públicos. Esta actitud generó todo tipo de comentarios en redes sociales, donde los seguidores de la pareja especulan sobre una posible crisis matrimonial o un periodo de distancia temporal.

Pese a las conjeturas, ni Korina ni Mario han confirmado una separación. Sin embargo, el hecho de que la modelo haya viajado sola y con un tono tan emocional en sus publicaciones ha hecho que muchos lo interpreten como una búsqueda de reencuentro consigo misma y con sus raíces.

