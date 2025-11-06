Vecinos de El Agustino viven entre ratas y malos olores tras el colapso del desagüe durante obras de pistas y veredas

Vecinos denuncian invasión de ratas y aniegos durante trabajos en Villa Hermosa. Fuente: Latina Noticias

El daño a tuberías de más de 30 años, producido durante la reconstrucción de pistas y veredas, ha generado aniegos, malos olores y una invasión de roedores en el asentamiento humano Villa Hermosa, en El Agustino.

El inicio de nuevas obras viales por parte de la Municipalidad de El Agustino despertó la preocupación de los vecinos debido a la proliferación masiva de ratas. De acuerdo con reportes difundidos por Latina Noticias y Exitosa, los trabajos de maquinaria pesada rompieron las redes de desagüe, lo que expuso la fragilidad del sistema, provocó filtraciones de aguas servidas y un olor persistente en la zona.

La reconstrucción de pistas y veredas empezó en octubre como parte de un proyecto para renovar la infraestructura vial distrital. Sin embargo, los residentes afirman que los daños estructurales en las tuberías antiguas ocasionaron colapsos y atascos progresivos del desagüe. Hace dos semanas, el problema se intensificó: los vecinos relataron que desde entonces los desagües han colapsado y las ratas ingresaron de forma constante a las viviendas.

Ratas invaden calles de El Agustino en plena ejecución de obras municipales

Las imágenes difundidas por Latina Noticias muestran calles cubiertas de tierra y escombros, tuberías expuestas y aniegos. Los vecinos advierten sobre la presencia simultánea de conexiones de gas y cableado eléctrico junto a redes de desagüe, una situación que consideran peligrosa. Uno de los residentes señaló: “Esa parte amarilla es la tubería de gas”, y explicó que “también hay cableado eléctrico”, ambos instalados cerca de la red de desagüe dañada, lo que representa riesgos como posibles filtraciones o cortocircuitos. Un vecino definió el escenario como “una bomba de tiempo”.

Vecinos de Villa Hermosa conviven con ratas y aniegos provocados por el colapso del desagüe durante las obras de pistas y veredas. Foto: Composición Infobae Perú

El informe expuso que varias casas permanecieron sin luz en diferentes momentos y que el servicio de agua se ve interrumpido de manera constante, obligando a las familias a almacenar agua en baldes y soportar cortes imprevistos. En cuanto a los roedores, los pobladores relataron que “salen ratas todo el día” y que el intenso olor causado por el colapso del desagüe dificulta cualquier actividad cotidiana. Además, las ratas trepan por los techos y recorren numerosas viviendas del pasaje.

El mayor impacto se observa en hogares con adultos mayores, quienes enfrentan dificultades para movilizarse entre zanjas y montículos de tierra. Una vecina detalló que su madre ya se resbaló varias veces intentando salir de su domicilio y pidió a las autoridades que aseguren el paso peatonal durante la obra. El acceso diario se ha tornado riesgoso para los más vulnerables.

Familias de El Agustino almacenan agua en baldes ante interrupciones constantes del suministro mientras continúan los trabajos municipales.

Municipalidad impulsa obras de mejoramiento vial en Villa Hermosa

La Municipalidad de El Agustino sostiene que las obras en Villa Hermosa transformarán la zona mediante la construcción de nuevas pistas y veredas. En una publicación en Facebook, la comuna informó que el alcalde Richard Soria supervisó el avance del proyecto y resaltó que permitirá ofrecer “calles modernas y seguras que mejoren el tránsito para vehículos y peatones”.

No obstante, la municipalidad no se ha pronunciado oficialmente respecto al colapso del desagüe ni sobre la presencia de roedores. Los vecinos señalan que Sedapal fue informada sobre el mal estado de las tuberías antes de iniciar los trabajos, pero la empresa de agua respondió que la coordinación debía realizarse a través del municipio. En el informe televisivo, una residente enfatizó: “Esta troncal tiene más de cincuenta años”, y cuestionó que la red no fuera reemplazada antes de comenzar la reconstrucción.

La obra municipal en Villa Hermosa busca mejorar la infraestructura vial.

Vecinos pasarán la Navidad entre ratas, tierra y malos olores

Los trabajos arrancaron en octubre y, según los vecinos entrevistados por Latina Noticias, están previstos para durar seis meses, con entrega programada para inicios de 2025. Los habitantes manifestaron que deberán celebrar las fiestas de fin de año entre tierra, aniegos y malos olores y manifestaron su deseo de que las obras concluyan sin comprometer la calidad ni la seguridad de las familias en el sector.

Mientras tanto, los moradores exigen que las autoridades locales y Sedapal realicen una evaluación técnica urgente del sistema de desagüe y adopten medidas de fumigación para el control de roedores. Los vecinos insisten en que, a pesar de que la obra busca mejorar la movilidad, los daños colaterales exigen acciones inmediatas para evitar un mayor impacto en la salud pública.