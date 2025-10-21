Perú

Luz del Sur rescata a gatito atrapado tres días en una torre de alta tensión en El Agustino

Tras ser rescatado, el animal fue trasladado a una veterinaria en Miraflores, donde recibe atención médica y se encuentra en proceso de recuperación

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Gato perseguido por perros pasa tres días en torre de alta tensión y es rescatado por Luz del Sur. (Crédito: RPP)

Un emotivo rescate se llevó a cabo en el distrito limeño de El Agustino, donde un gatito que permaneció atrapado durante tres días en una torre de alta tensión fue salvado por personal técnico de Luz del Sur. El animal, que había trepado la estructura metálica para escapar del ataque de varios perros callejeros, fue finalmente puesto a salvo gracias a un operativo que combinó rapidez, coordinación y medidas de seguridad especializadas.

El incidente ocurrió en el cruce de las avenidas Independencia y Las Lomas, una zona densamente poblada donde vecinos habían alertado sobre la presencia del felino a gran altura. El hecho movilizó a equipos técnicos de la empresa eléctrica, que actuaron para rescatar al animal.

Rescatan a gato en El Agustino tras permanecer tres días en una torre eléctrica. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: RPP)

Rescate técnico y seguro

Luz del Sur informó que el operativo fue ejecutado con todas las precauciones necesarias para proteger tanto al animal como al personal interviniente. “En Luz del Sur tenemos un profundo respeto y compromiso por el bienestar de los animales. Reiteramos nuestra voluntad de actuar siempre con responsabilidad y empatía en situaciones de riesgo como esta”, señaló la compañía en un comunicado.

El equipo especializado logró ascender a la torre con ayuda de arneses, poleas y equipos aislantes, en una maniobra que evitó cualquier riesgo eléctrico. El gatito, visiblemente agotado y deshidratado, fue rescatado sano y salvo ante el aplauso de los vecinos, que siguieron cada momento de la intervención.

Operativo de Luz del Sur salva a gato que permanecía atrapado en torre eléctrica de El Agustino. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video RPP)

Reacción y atención veterinaria

Los residentes de la zona expresaron su gratitud por la rápida respuesta del personal técnico y destacaron la coordinación entre la empresa eléctrica y los medios de comunicación que facilitaron el rescate. “El gatito fue perseguido por muchos perros y del miedo se subió a la torre. Felizmente ya fue rescatado, pero ahora se busca a alguien que pueda adoptarlo”, contó un vecino.

Tras ser puesto a salvo, el felino fue trasladado por la empresa a una clínica veterinaria en el distrito de Miraflores, donde se le brindó atención médica para estabilizarlo. Según informó Lorena Trelles, jefa de Relaciones Públicas de Luz del Sur, el animal permanecerá en observación hasta que esté completamente recuperado.

Luz del Sur demuestra compromiso con la protección animal tras rescatar a gato en El Agustino. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: RPP)

Protección animal y búsqueda de adopción

La compañía eléctrica reiteró su política de respeto hacia los animales y aseguró que continuará actuando con responsabilidad ante cualquier emergencia similar. “El rescate fue posible gracias a la capacitación constante de nuestro personal y a nuestra convicción de proteger toda forma de vida”, indicó Trelles en conversación con RPP.

Por su parte, los vecinos de El Agustino han iniciado una campaña para encontrar un hogar responsable para el gatito. Mientras tanto, el pequeño felino se recupera favorablemente y su historia se ha convertido en un símbolo de solidaridad y empatía en la capital.

