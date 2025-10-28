Perú

Choque de tren con bus y un auto en El Agustino deja varios heridos y genera congestión vehicular en la zona

Un accidente ferroviario provocó lesiones a pasajeros y una intensa paralización del tráfico vehicular hacia Puente Nuevo tras el impacto múltiple ocurrido en el distrito capitalino a primeras horas del día

Tren choca contra bus de transporte público en El Agustino | América TV

Un accidente involucró a un tren del Ferrocarril Trasandino, un bus de la Línea A y un pequeño auto modelo Tico en el distrito de El Agustino esta mañana, causando varios heridos y provocando una intensa congestión vehicular en la ruta hacia Puente Nuevo.

Colisión en la vía férrea de El Agustino

El choque ocurrió poco después del amanecer, cuando el bus de la Línea A habría intentado avanzar por la vía férrea para ganarle el paso al tren Tras Andino. El incidente también alcanzó a un automóvil Tico, que se encontraba circulando en la misma zona al momento del impacto. Los testigos refirieron que el bus se encontraba atravesando la vía cuando sucedió la colisión.

Choque de tren con bus
Choque de tren con bus y un auto en El Agustino deja varios heridos y genera congestión vehicular en la zona - El Agustino TV

Testimonios y dudas sobre el cruce

Personas presentes en la escena del accidente mencionaron que el bus de la Línea A no debería haber cruzado por ese sector. “Lo que es evidente es que el bus estaba pasando la vía férrea. Estaba cruzándola”, relató uno de los testigos. Otra voz en el lugar señaló que la zona cuenta con una berma, lo que resulta confuso para los conductores respecto de por dónde cruzar. “No tenemos el detalle, reiteramos,” añadió.

Consecuencias y situación del tránsito

El accidente dejó un saldo de varias personas heridas, aunque aún no se han confirmado cifras oficiales. La presencia de las unidades siniestradas originó una fuerte congestión vehicular en dirección a Puente Nuevo, afectando a cientos de conductores en las horas de mayor tránsito de la mañana. Las autoridades se presentaron en la zona para atender a los lesionados y restablecer el flujo vehicular.

Investigación y próximo paso

Se espera que las autoridades locales ofrezcan más detalles sobre el accidente tras concluir las primeras diligencias y recopilar los testimonios de los involucrados. Algunos residentes y transeúntes en El Agustino han manifestado preocupación por la falta de señales y el mal diseño del cruce, lo que podría facilitar nuevos accidentes de características similares. Las investigaciones buscan esclarecer las causas y establecer responsabilidades.

