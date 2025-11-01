Perú

Fiscal rompe acta policial en El Agustino: ¿Qué delitos cometió y cuántos años de cárcel podría recibir?

El incidente se registró luego de la detención en flagrancia de dos sospechosos. En imágenes que se viralizaron rápidamente, se observa a Flores Tasaico romper un acta policial que contenía información sobre los detenidos

Guardar
Fiscal rompe acta de intervención en comisaría: qué dice la ley y qué castigos podría recibir

La fiscal Lucy Flores Tasaico, grabada en una comisaría de El Agustino mientras rompía un acta policial tras una intervención en flagrancia, podría enfrentar hasta cuatro años de prisión suspenda. Según el general Máximo Ramírez, jefe de la Defensoría de la PNP, la magistrada habría incurrido en tres delitos: destrucción de documentos, atentado contra las pruebas y encubrimiento real.

“En lugar de contribuir a que la investigación sea limpia y transparente, como corresponde, lo que ha hecho es favorecer para que estos detenidos sean liberados”, declaró Ramírez a Panamericana. El oficial precisó que la Depincri de El Agustino presentó una denuncia ante el Órgano de Control Interno del Ministerio Público por lo ocurrido.

En la misma línea, el suboficial en retiro y abogado José Antonio Palacios, director de La Voz del Policía, explicó que la conducta de la fiscal está “claramente tipificada en el Código Penal”.

Controversia en comisaría de El
Controversia en comisaría de El Agustino: fiscal destruye acta y PNP acusa obstrucción de investigación. (Foto: TikToK/@acepoloficial)
“No solamente amerita una sanción de expulsión o destitución del cargo, sino, además de ello, el proceso penal que se le tiene que instaurar sí o sí, porque está claramente tipificada la conducta que ella ha cometido”, indicó.

Consultado sobre la pena aplicable, Palacios precisó: “De uno a cuatro años. Y ella lo conoce perfectamente porque es abogada”. Añadió que, pese a ello, la fiscal podría acogerse a beneficios procesales: “Finalmente pena suspendida y se acoge a la terminación anticipada y confesión sincera”.

La fiscal Lucy Flores Tasaiko fue grabada rompiendo un acta policial durante una intervención por presunta receptación, lo que derivó en la liberación de dos detenidos. (Crédito: TIKTOK/@acepoloficial)

La intervención en la comisaría de El Agustino

El incidente se registró luego de la detención en flagrancia de dos sospechosos. En imágenes que se viralizaron rápidamente, se observa a Flores Tasaico romper un acta policial que contenía información sobre los detenidos. Mientras lo hacía, la fiscal sostuvo que el documento “estaba mal redactado” e incluso pidió a los agentes que la grabaran.

Uno de los policías le advirtió: “Voy a levantar mi acta, voy a comunicarme con su provincial y voy a dar cuenta a su órgano de control. Cuando uno comunica una detención a un fiscal, el fiscal inmediatamente se apersona a la dependencia policial”.

Pese a la advertencia, la fiscal destruyó el documento. Tras 48 horas de detención, ambos sujetos intervenidos fueron liberados.

Denuncia y control disciplinario

El general Máximo Ramírez confirmó que la Defensoría del Policía, que él dirige, formalizó la denuncia contra Flores Tasaico ante el Órgano de Control Interno del Ministerio Público y la Fiscalía Penal de Turno. “Esta denuncia la voy a complementar con una penal”, señaló, al insistir en que la representante del Ministerio Público obstruyó la investigación y atentó contra las pruebas.

Defensoría de la Policía anunció que tomarán acciones legales contra la fiscal por romper actar policial. (Crédito: 24 Horas)

Ramírez sostuvo además que la fiscal pudo haber sido detenida en flagrancia y que el fiscal titular que la acompañaba también debería ser investigado, pues habría sustraído la fotografía de las actas que Flores Tasaico rompió.

Por su parte, Palacios consideró que este caso debe servir como ejemplo para marcar un precedente dentro del Ministerio Público y visibilizar los atropellos a los que son sometidos algunos efectivos policiales.

El abogado señaló que incluso los delincuentes tienes mayores beneficios que la propia policía.

Temas Relacionados

El AgustinoMinisterio PúblicoPNPFiscalperu-noticias

Más Noticias

ATU lanza nueva ruta del Corredor Morado: ¿Cuál es su recorrido?

Este servicio tiene como propósito incrementar las alternativas de movilidad en Lima y mejorar la integración entre los diferentes servicios de transporte público

ATU lanza nueva ruta del

Rutas de Lima retoma el cobro de peajes en Villa y Punta Negra: ¿Desde cuándo estará vigente esta medida?

La concesionaria denunció actos de hostigamiento de parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima

Rutas de Lima retoma el

Detienen a madre de familia que denunció a su expareja por agresión en el Callao, pese a tener medidas de protección

Acudió a la vivienda para recoger a su hija, pero su expareja se le acercó para agredirla cuando tenía en brazos a la pequeña. El Ministerio de la Mujer acompaña a la víctima

Detienen a madre de familia

Sheyla Rojas revela por qué no regresa a la televisión y Sir Winston se burla de ofertas peruanas: “Es lo que gastas en tus champús”

La exintegrante de ‘Esto es Guerra’ explicó que las ofertas laborales desde Perú no cumplen sus expectativas y disfruta la estabilidad y el estilo de vida que tiene junto a Luis Miguel Galarza en México

Sheyla Rojas revela por qué

Perú será sede de la cumbre APEC 2035: Los 21 países miembro del foro confirmaron su apoyo a la candidatura

APEC 2025, en Corea del Sur, culminó con varios acuerdos, entre ellos, que Perú sea, por cuarta vez, sede de la cumbre en el 2035

Perú será sede de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Luna Gálvez confirma su

José Luna Gálvez confirma su precandidatura presidencial: Abogado de Betssy Chávez integra su plancha

¿Carlos Espá será el outsider? Alejandro Santa María y Melitza Yanzich serán sus candidatos a las vicepresidencias

Vocero de transportistas, Martín Ojeda, evalúa postular al Senado por Avanza País

Elio Riera confirma su candidatura al Congreso: “He aceptado la invitación de César Acuña”

José Jerí es un imitador de Nayib Bukele, asegura Juan Sheput, ahora aliado de Carlos Álvarez

ENTRETENIMIENTO

Sheyla Rojas revela por qué

Sheyla Rojas revela por qué no regresa a la televisión y Sir Winston se burla de ofertas peruanas: “Es lo que gastas en tus champús”

Sheyla Rojas disfruta de una vida de lujo en México pero sigue esperando la propuesta de matrimonio de Sir Winston

Julián Zucchi lamenta la desinformación en medio de las declaraciones de Yiddá Eslava y Natalia Otero: “No todo es como se dice”

Magaly Medina, Alfredo Zambrano, Sheyla Rojas, Sir Winston, Antonio Pavón y Joi Sánchez sorprenden con reencuentro en Lima

Karla Bacigalupo revela cómo transforma las críticas en motivación para brillar en Miss Universo 2025

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 EN VIVO: así marchan los equipos en el inicio de la fecha 2 del torneo nacional

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto en Cutervo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Wanka EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos HOY: canal TV online del partido por fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 HOY: así van los equipos en la fecha 17 del Torneo Clausura y Acumulada