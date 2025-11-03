Perú

Alemania cuestiona millonaria ayuda a Perú para ciclovías de Lima tras bajo avance de las obras

Una investigación periodística expuso el lento progreso en proyectos financiados con fondos europeos, señalando escaso uso, infraestructura deteriorada y demoras administrativas

Guardar
Ciclovías en Lima. (Municipalidad de
Ciclovías en Lima. (Municipalidad de Lima)

En Alemania se desató una controversia nacional tras la difusión de un reportaje en el que se reveló el bajo nivel de ejecución de un millonario convenio de cooperación internacional para construir ciclovías en Lima y otras ciudades del Perú. El proyecto, financiado con veinte millones de euros provenientes del gobierno alemán a través del banco de desarrollo KfW y suscrito en 2021 con la administración de Jorge Muñoz en la Municipalidad de Lima, tenía el objetivo de instalar 114 kilómetros de ciclovías, aunque solo se ha completado una fracción mínima del total.

Según informó Punto Final, la denuncia sobre el uso de recursos públicos europeos surgió cuando se constató que Lima únicamente había construido en tres años cerca del 20% de la red ciclista prevista, a pesar de haber recibido ya la mitad del monto total. El acuerdo original contemplaba finalizar todas las obras en 2025, pero la ejecución avanza con graves retrasos, lo que forzó la ampliación del plazo por un año más. Entre los factores señalados por la actual gestión municipal figuran problemas administrativos heredados, como la omisión del registro del dinero en las cuentas oficiales, lo que demoró el inicio efectivo de los trabajos.

Un equipo liderado por el periodista alemán Philippe Fischer recorrió distintos puntos en Lima y halló infraestructura inconclusa, tramos desconectados, señalización deficiente y espacios invadidos por basura o desmonte. El corresponsal de cadena de televisión NIUS afirmó al dominical: “Si tú construyes algo por veinte millones de euros y no planeas o piensas en el mantenimiento, se destruye o queda inservible en muy poco tiempo”.

El reportaje puso en evidencia el contraste entre los estándares europeos y la realidad de las ciclovías peruanas, que en sectores como Villa El Salvador presentaban deterioro visible a solo un año de haber sido inauguradas.

Un ciclista se desplaza por
Un ciclista se desplaza por un tramo de una de las varias ciclovías que ahora conectan positivamente a miles de ciudadanos. (Municipalidad de Lima)

De acuerdo con datos proporcionados por la Municipalidad de Lima, de los cuarenta proyectos iniciales planeados en 2021, quince fueron anulados por distintas razones y hasta septiembre de 2024 solo se habían completado cerca de 25 kilómetros. Pese a ello, ya se ha gastado aproximadamente la mitad del financiamiento otorgado, cifra confirmada por funcionarios del municipio en declaraciones recogidas por el reportaje alemán. La baja utilización en ciertas zonas también quedó registrada: durante la cobertura, el equipo de prensa observó que por algunos tramos apenas transitaban cuatro ciclistas en tres horas de vigilancia.

La estrategia de Alemania para apoyar la construcción de ciclovías en Perú se justificó en la lucha contra el cambio climático, aunque el monto fue transferido a una ciudad que históricamente ha presentado deficiencias en la conservación de su infraestructura preexistente. El reportaje mostró ciclovías antiguas como la de avenida Universitaria en estado de abandono o convertidas en depósitos improvisados de desperdicios. En la misma línea, la municipalidad ha emitido una ordenanza para que los distritos se encarguen del mantenimiento, pero hasta la fecha esa regulación permanece sin reglamentar.

Por otra parte, el mismo convenio de cooperación incluyó un compromiso adicional de veinticuatro millones de euros para proyectos similares en otras ciudades del interior del país, según informó el gobierno peruano en mayo de 2022. Sin embargo, tres años después, las autoridades locales señalaron que ningún desembolso de este monto se ha concretado y que solo existen identificadas potenciales rutas en Trujillo y Piura, las dos ciudades preseleccionadas para el piloto. La aprobación final sigue pendiente de trámites técnicos y acuerdos intergubernamentales.

Cabe mencionar que no es la primera vez que la ejecución es criticada. El exministro de Finanzas, Christian Lindner, puso en cuestión la prioridad de enviar recursos a iniciativas en el extranjero antes de atender necesidades internas.

Ministro planteó quitar su financiamiento
Ministro planteó quitar su financiamiento a la Municipalidad de Lima para su proyecto de ciclovías | Foto composición: Infobae Perú

En la actualidad, la Municipalidad de Lima, bajo la gestión de Renzo Reggiardo, ha solicitado una prórroga de un año para intentar completar la ejecución del convenio y prometió la aceleración de las obras en el último periodo. En el balance, luego de cuatro años del acuerdo original, solo una fracción de la meta pactada se ha concretado y la atención permanece puesta sobre el uso de los recursos y la culminación de las ciclovías prometidas en la capital y regiones.

Temas Relacionados

AlemaniaciclovíasLimaperu-noticias

Más Noticias

El Valor de la Verdad EN VIVO: Leslie Moscoso revelará todo el drama que vivió con su exesposo

La reconocida actriz y abogada se anima a contar episodios nunca antes revelados sobre su vida familiar y el drama que la marcó, en una noche que promete emociones fuertes y confesiones inesperadas

El Valor de la Verdad

María Fe Saldaña respalda a Josimar tras presunta paternidad de mellizos: “Sé el gran ser humano que eres”

La pareja del salsero peruano reafirmó su apoyo incondicional en medio de la polémica por el embarazo de Verónica González, quien asegura que el artista es el padre de sus mellizos

María Fe Saldaña respalda a

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Perú

BoA, TVXQ y Rain fueron de los primeros idols en impulsar la expansión del K-pop fuera de Corea del Sur

Los artistas que dominan el

Perú vence a potencias como Argentina, Brasil e Irlanda y gana el Campeonato Mundial de la Carne 2025 en Buenos Aires

Con más de 5 millones de bovinos y un estatus sanitario libre de fiebre aftosa, el país refuerza su reputación internacional en calidad y sostenibilidad

Perú vence a potencias como

Nueva convocatoria laboral: Municipalidad de Miraflores ofrece vacantes para secundaria completa y titulados

En total, la comuna ofrece 17 vacantes de trabajo con remuneraciones que van desde S/ 1.800 hasta S/ 7.700, en distintas áreas administrativas, técnicas y de fiscalización

Nueva convocatoria laboral: Municipalidad de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La mujer sin cargo que

La mujer sin cargo que acompaña al presidente: Gina Gálvez, condenada por contratación irregular, figura en el entorno de José Jerí

Fuerza Popular presenta nueva ley de impunidad para policías y militares: propone eximir a efectivos por muertes en protestas

Rafael López Aliaga a una mujer que le pidió ayuda para niños con autismo: “Por la salvajada de Vizcarra, ha crecido mucho”

Red de ollas comunes de Lima denuncia que José Jerí solo convocó a aliadas de Rafael López Aliaga en acto oficial

Rosangella Barbarán molesta tras críticas por estar en la playa en Semana de Representación: “¿Por qué pretenden satanizar todo?”

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad EN VIVO: Leslie Moscoso revelará todo el drama que vivió con su exesposo

María Fe Saldaña respalda a Josimar tras presunta paternidad de mellizos: “Sé el gran ser humano que eres”

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Perú

Mon Laferte confirma concierto en Lima en 2026 y emociona a fans con el anuncio oficial de gira latinoamericana

Películas para ver esta noche en Netflix Perú

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 HOY: así van los equipos en la fecha 17 del Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras la fecha 2 de la primera fase

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Universitario vs Atenea 3-0: resumen del triunfo de las ‘pumas’ por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

César Vallejo sueña con volver a Liga 1: fechas de los partidos ante Deportivo Moquegua por el repechaje de ascenso