Rafael López Aliaga llama “tremenda choraza” a Susana Villarán y se ensalza: “En un año, nos sobra la plata”

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, arremetió este sábado contra los exburgomaestres Susana Villarán y Jorge Muñoz durante la inauguración de 23 ‘escaleras solidarias’ en un asentamiento de Carabayllo. En su discurso, la autoridad edil calificó a Villarán como “tremenda choraza” y acusó a Muñoz de ser cómplice de la crisis financiera de la municipalidad.

“Sí, hay plata cuando no hay choros, cuando no hay corruptos. El peor enemigo del pueblo es el delincuente, es el corrupto, aquella alcaldesa que vendió su alma [...] Por 12 millones de dólares, vende la salud, el bienestar, el hambre de más de tres millones de hermanos nuestros. No es justo, esos son los más cínicos. La lady de izquierda [...] tremenda choraza”, afirmó al inicio de su intervención.

Villarán, la primera mujer en ser elegida alcaldesa de Lima de manera democrática, enfrenta una investigación fiscal por corrupción asociada a la recepción de 10 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht. En 2019, admitió que recibió aportes para financiar la campaña contra su revocatoria. Por este caso, enfrenta un pedido fiscal de 29 años de cárcel.

López Aliaga también se refirió a la gestión de Muñoz, a quien culpó de haber dejado la municipalidad quebrada. “Había más o menos siete mil zánganos, amiguitos de la Villarán, amiguitos de Muñoz [...] Señor Muñoz, tú eres cómplice de esto, porque me dejaste la municipalidad con menos 400 millones de soles, me la dejaste quebrada. Nosotros en un año le hemos dado la vuelta y nos sobra la plata”, dijo.

Asimismo, el alcalde destacó el uso de la reserva generada por su administración. “De ese ahorro, 130 millones de soles ha ido a ollas comunes. Si el Midis [Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social] no pone el billete, la muni lo ha puesto. Hemos llevado agua a zonas más vulnerables de Lima con plata privada, llegando a 100 mil hermanos nuestros, con un sistema fácil. La meta es llegar a un millón”, afirmó.

En mayo pasado, Muñoz negó haber dejado la comuna en crisis y pidió pruebas de las acusaciones. “Probablemente, el alcalde actual recibió mala información. Yo lo llamé y hablé con él y le dije que no hay ningún fantasma ni ninguna persona que haya hecho estas asesorías abultadas que mencionó. Y me dijo ‘sí, tienes razón’, eso viene de la época de Susana Villarán. Entonces, le dije que hay que ser cuidadoso con lo que uno dice”, señaló Muñoz en Canal N.

Crítica al MTC

En otro momento de su discurso, López Aliaga planteó que el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) debe ser cambiado “de raíz” y acusó a los medios de comunicación de difamarlo. “Cuando me critiquen no crean porque es gente mala, vengándose de mí, difamándome, toda la prensa mermelera en contra mía”, apuntó.

Finalmente, criticó al ministro de Transporte y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, por no contestar sus llamadas para discutir las obras de la Línea 2 del Metro de Lima. “El ministro no me responde la llamada hace ocho días y me manda un WhatsApp y me dice: ‘Venga a mi oficina mañana a las 5.30.’ Oye papito, así no es pues. Malcriado y cobarde. Porky es amor, pero aquí hay mucha mafia”, comentó.

La Municipalidad había informado previamente que el ministro respondió a López Aliaga vía WhatsApp el jueves 11 de julio y le solicitó una reunión para el día siguiente. “Se le respondió al ministro que era imposible esta reunión porque el alcalde tuvo [...] una ceremonia de condecoración en la MML auspiciada por el embajador de Hungría, Andras Beck”, señaló el comunicado.