Hoy reinició el cobro de peajes en la Panamericana Sur: estos son los precios y las medidas de la MML

Desde este domingo, los usuarios deben afrontar un pago obligatorio al transitar por Villa y Punta Negra, mientras la Municipalidad Metropolitana de Lima anuncia acciones legales ante la reactivación y el descontento se extiende entre los automovilistas

A partir de las 00:00 horas de este domingo 2 de noviembre, se reanudó el cobro en los peajes de Villa y Punta Negra sobre la Panamericana Sur. Desde ese momento, todos los conductores que transitan por estas vías deben abonar siete soles con cincuenta céntimos para continuar su trayecto hacia el sur del país. Esta decisión ha generado un clima de molestia entre transportistas y particulares, quienes manifiestan su disconformidad ante el restablecimiento del pago.

Cómo se produjo la reactivación del cobro

Personal de Rutas de Lima ingresó a las casetas desde la medianoche para habilitar nuevamente el sistema de cobro en los peajes de la Panamericana Sur. Según explicó la empresa concesionaria, la reanudación de esta tarifa obedece a que se ha presentado una apelación ante la sentencia judicial que ordenaba suspender el pago. Debido a esa apelación, los efectos de dicha sentencia han quedado en suspenso y no pueden ejecutarse mientras continúe el trámite legal.

Las casetas de Villa y Punta Negra cobraron nuevamente S/ 7.50 tanto a vehículos particulares como públicos y a vehículos de carga pesada por cada eje. Varios conductores que atravesaban estos puntos durante la madrugada declararon su sorpresa y descontento, ya que muchos no tenían conocimiento de que el cobro volvería a entrar en vigor de inmediato.

Reacciones de los conductores y testimonios

La reinstauración del peaje ha provocado rechazo entre quienes circulan habitualmente por la Panamericana Sur. Una conductora explicó a RPP Noticias que reside cerca del peaje y, debido a la rutina de trasladarse de ida y vuelta por motivos laborales, llega a pagar hasta treinta soles diarios solo en peajes. Otro chofer, que cubre la ruta entre Chorrillos y Lurín, relató a 24 Horas Noticias: “Cinco viajes, el día de ayer, son un costo más o menos de setenta y cinco soles en peaje en un solo día”. Coincide en que la anulación temporal del cobro permitió ahorrar dinero y también reducir el tráfico en la zona.

Otros usuarios consultados identifican un incremento en el tiempo de traslado cuando el peaje está activo. Detallan retrasos que alcanzan hasta media hora debido a la espera para efectuar el pago, afectando tanto a quienes trasladan pasajeros como a los clientes que dependen de llegar puntualmente a su destino.

Posturas institucionales y medidas legales

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) publicó un comunicado en el que expresa su rechazo a la decisión de Rutas de Lima de retomar el cobro de los peajes en estas estaciones. El documento sostiene que la empresa busca reactivar el pago a partir de un escrito que no ha sido admitido por la autoridad judicial, lo que supondría un desconocimiento de un fallo destinado a garantizar la libertad de tránsito de la ciudadanía. En el comunicado, la MML denuncia una supuesta vulneración de derechos fundamentales y anuncia la interposición de las acciones legales correspondientes para revertir lo que consideran un “atropello”.

Ante la tensión generada por la medida, la MML coordinó con la presidencia de la República para asegurar que la fuerza pública permanezca en ambos peajes. El objetivo es prevenir cualquier alteración de orden y garantizar la seguridad de los ciudadanos en el contexto actual. Desde el inicio del cobro hasta el momento, no se han reportado incidentes ni disturbios destacados.

Tarifas actualizadas en los peajes de Villa y Punta Negra

De acuerdo con la información oficial proporcionada por Rutas de Lima, los precios actuales para los vehículos que circulan por los principales peajes de la Panamericana Sur son los siguientes:

  • Vehículo liviano particular: S/ 7.50
  • Vehículo liviano público: S/ 7.50
  • Vehículo pesado por eje: S/ 7.50

Las posiciones enfrentadas entre la Municipalidad de Lima y la empresa concesionaria indican que el proceso legal continuará, y las autoridades deberán determinar en las próximas semanas el curso definitivo sobre el cobro del peaje en esta ruta.

