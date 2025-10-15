Hallan 11 vehículos robados en Villa El Salvador y capturan a banda que operaba en todo Lima - Buenos Días Perú

En una intervención simultánea, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) recuperaron once vehículos reportados como robados en cinco locales ubicados en Villa El Salvador y el sector de José Gálvez, al sur de Lima. Como resultado del operativo, tres presuntos miembros de una organización que operaba en toda la capital quedaron detenidos y la PNP incautó automóviles y piezas de autos desmantelados.

La intervención y el hallazgo

La acción policial se desarrolló luego de un trabajo de inteligencia realizado por la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos. Durante el ingreso a los talleres, los agentes ordenaron a los presentes que permanecieran en el lugar mientras revisaban cada ambiente, donde lograron ubicar un total de diez automóviles sustraídos, una motocicleta y otro vehículo completamente desmantelado.

En el operativo participaron numerosos efectivos, quienes aseguraron los predios para facilitar la inspección y el levantamiento de evidencias. Según confirmaron las autoridades, entre las unidades recuperadas destaca un Chevrolet modelo C, cuyo conductor fue asaltado el 8 de octubre en la jurisdicción de San Martín de Porres antes de que el vehículo fuera trasladado a la zona sur de la ciudad.

Vehículos robados - América Noticias

Metodología de la banda y manipulación de vehículos

De acuerdo con el coronel de la PNP consultado en el lugar, los delincuentes utilizaban herramientas especializadas para retirar puertas, motor, parabrisas y asientos. Su objetivo era que estos componentes ingresaran al mercado informal y pudieran ser comercializados como autopartes.

“Han desmontado el asiento del copiloto y, en la barra correspondiente a la fabricación del vehículo, se localizó el número identificatorio alterado. Así buscaron darle otra apariencia y permitir su circulación con una placa adulterada”, detalló el oficial a Panamericana Noticias, mostrando el proceso de manipulación que usaba la organización delictiva.

En varias de las unidades, tanto el chasis como otras partes esenciales presentaban signos de adulteración, lo que complicaba su rastreo y aumentaba el desafío para los peritos policiales encargados.

Vehículos robados - América Noticias

Detenidos y alcance de la investigación

La PNP confirmó la captura de tres personas identificadas como Jonathan Ordoñez Paico y José Hermosa Cordero, junto al presunto tercer integrante ubicado en un predio distinto de José Gálvez. Las autoridades aseguraron que todos serían integrantes activos de la misma organización criminal dedicada al robo y comercialización ilícita de vehículos y autopartes en diversos distritos de Lima.

“Esta banda afronta cargos por hurto, robo de vehículos y receptación, delitos que afectan directamente al patrimonio y a la seguridad ciudadana”, expuso el general Manuel Gustavo Vidarte Perrigo, jefe de la división especializada.

Las diligencias continuaron tras el allanamiento, con peritajes técnicos a cargo de la policía y la verificación de los números de serie adulterados en los automóviles. Se presume que otros integrantes de la organización permanecen en libertad y podrían ser capturados en los próximos días.

Impacto y respuesta de la ciudadanía

El hallazgo de los vehículos en locales adaptados como talleres evidencia el funcionamiento de una red articulada y la demanda existente de autopartes de procedencia ilícita. Las autoridades instaron a la ciudadanía a colaborar proporcionando información y a verificar el origen legal de los repuestos y automóviles adquiridos, advirtiendo sobre el riesgo de poseer bienes vinculados a delitos patrimoniales.

El despliegue policial y la eficacia para detectar y recuperar unidades robadas refuerzan la estrategia contra el robo vehicular y la comercialización ilegal en la capital, donde operaban organizaciones con influencia en distintos distritos. Las autoridades se mantienen en alerta ante posibles nuevos operativos relacionados con esta investigación.