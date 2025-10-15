Perú

Hallan 11 vehículos robados en Villa El Salvador y capturan a banda que operaba en todo Lima

Las fuerzas de seguridad realizaron intervenciones coordinadas en cinco locales, identificaron automóviles sustraídos y desmantelados, y capturaron a presuntos integrantes de una organización que actuaba en varios distritos de Lima

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Hallan 11 vehículos robados en Villa El Salvador y capturan a banda que operaba en todo Lima - Buenos Días Perú

En una intervención simultánea, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) recuperaron once vehículos reportados como robados en cinco locales ubicados en Villa El Salvador y el sector de José Gálvez, al sur de Lima. Como resultado del operativo, tres presuntos miembros de una organización que operaba en toda la capital quedaron detenidos y la PNP incautó automóviles y piezas de autos desmantelados.

La intervención y el hallazgo

La acción policial se desarrolló luego de un trabajo de inteligencia realizado por la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos. Durante el ingreso a los talleres, los agentes ordenaron a los presentes que permanecieran en el lugar mientras revisaban cada ambiente, donde lograron ubicar un total de diez automóviles sustraídos, una motocicleta y otro vehículo completamente desmantelado.

En el operativo participaron numerosos efectivos, quienes aseguraron los predios para facilitar la inspección y el levantamiento de evidencias. Según confirmaron las autoridades, entre las unidades recuperadas destaca un Chevrolet modelo C, cuyo conductor fue asaltado el 8 de octubre en la jurisdicción de San Martín de Porres antes de que el vehículo fuera trasladado a la zona sur de la ciudad.

Vehículos robados - América Noticias
Vehículos robados - América Noticias

Metodología de la banda y manipulación de vehículos

De acuerdo con el coronel de la PNP consultado en el lugar, los delincuentes utilizaban herramientas especializadas para retirar puertas, motor, parabrisas y asientos. Su objetivo era que estos componentes ingresaran al mercado informal y pudieran ser comercializados como autopartes.

“Han desmontado el asiento del copiloto y, en la barra correspondiente a la fabricación del vehículo, se localizó el número identificatorio alterado. Así buscaron darle otra apariencia y permitir su circulación con una placa adulterada”, detalló el oficial a Panamericana Noticias, mostrando el proceso de manipulación que usaba la organización delictiva.

En varias de las unidades, tanto el chasis como otras partes esenciales presentaban signos de adulteración, lo que complicaba su rastreo y aumentaba el desafío para los peritos policiales encargados.

Vehículos robados - América Noticias
Vehículos robados - América Noticias

Detenidos y alcance de la investigación

La PNP confirmó la captura de tres personas identificadas como Jonathan Ordoñez Paico y José Hermosa Cordero, junto al presunto tercer integrante ubicado en un predio distinto de José Gálvez. Las autoridades aseguraron que todos serían integrantes activos de la misma organización criminal dedicada al robo y comercialización ilícita de vehículos y autopartes en diversos distritos de Lima.

“Esta banda afronta cargos por hurto, robo de vehículos y receptación, delitos que afectan directamente al patrimonio y a la seguridad ciudadana”, expuso el general Manuel Gustavo Vidarte Perrigo, jefe de la división especializada.

Las diligencias continuaron tras el allanamiento, con peritajes técnicos a cargo de la policía y la verificación de los números de serie adulterados en los automóviles. Se presume que otros integrantes de la organización permanecen en libertad y podrían ser capturados en los próximos días.

Impacto y respuesta de la ciudadanía

El hallazgo de los vehículos en locales adaptados como talleres evidencia el funcionamiento de una red articulada y la demanda existente de autopartes de procedencia ilícita. Las autoridades instaron a la ciudadanía a colaborar proporcionando información y a verificar el origen legal de los repuestos y automóviles adquiridos, advirtiendo sobre el riesgo de poseer bienes vinculados a delitos patrimoniales.

El despliegue policial y la eficacia para detectar y recuperar unidades robadas refuerzan la estrategia contra el robo vehicular y la comercialización ilegal en la capital, donde operaban organizaciones con influencia en distintos distritos. Las autoridades se mantienen en alerta ante posibles nuevos operativos relacionados con esta investigación.

Temas Relacionados

Villa El Salvadorvehículos robadosperu-noticias

Más Noticias

Guardianas del alma de una nación: catedrales del Perú

En el Día de las Catedrales, no solo miremos sus altas torres o escuchemos sus campanadas; es necesario atender a los relatos que sus muros transmiten

Guardianas del alma de una

Retiro AFP 2025: Cada administradora activará ‘link’ para hacer la solicitud desde el 21 de octubre

La Asociación de AFP confirmó que el registro para retirar hasta 4 UIT (S/21.400) será totalmente digital y gratuito. Los afiliados deberán ingresar a la web de su AFP en la fecha asignada según el último número de su DNI

Retiro AFP 2025: Cada administradora

Ernesto Álvarez: el constitucionalista que criticó la vacancia de Dina Boluarte y las protestas, y ahora encabeza el gabinete de José Jerí

Tras su designación como presidente del Consejo de Ministros, Álvarez asume un gabinete “de transición y reconciliación” y genera atención por sus opiniones sobre la crisis política y las movilizaciones sociales recientes

Ernesto Álvarez: el constitucionalista que

“El Perú se jodió cuando fue independizado”: el polémico comentario de Ernesto Álvarez sobre la identidad peruana

El ahora presidente del Consejo de Ministros indicó que el “ímpetu emancipador” debió surgir desde el interior del Perú luego de una “evolución a lo largo de un siglo más”, hasta 1921

“El Perú se jodió cuando

Aprueban aumentar el salario de maestros: Desde S/4.500 para la primera escala

La Comisión de Educación del Congreso aprobó un aumento progresivo de la RIM (remuneración integra mensual) para los docentes del sector público que se aplicará del 2026 el 2028. Falta su paso al pleno

Aprueban aumentar el salario de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ernesto Álvarez: el constitucionalista que

Ernesto Álvarez: el constitucionalista que criticó la vacancia de Dina Boluarte y las protestas, y ahora encabeza el gabinete de José Jerí

“El Perú se jodió cuando fue independizado”: el polémico comentario de Ernesto Álvarez sobre la identidad peruana

Vacancia contra José Jerí: ¿Susel Paredes aceptará la presidencia si destituyen al sucesor de Dina Boluarte?

Alcaldes de Lima critican ‘informalidad’ del presidente José Jerí por invitación a reunión mediante redes sociales

Perfil de Denisse Miralles, la nueva ministra de Economía del gobierno de José Jerí

ENTRETENIMIENTO

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión:

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión: Empresario minero y Susana Umbert tomarían el control de Canal 5

Quién es Juan Víctor, el participante que logró conmover al jurado de Yo Soy con su imitación de Diego Bertie

Jolié Messambo emociona hasta las lágrimas a Ricardo Morán con su tributo a Whitney Houston en ‘Yo Soy’

Natalia Salas critica la simulación de cicatrices de mastectomía en campañas de cáncer de mama: “Es una burla y falta de respeto”

Patricio Parodi sorprende con mensaje de apoyo a Flavia López en el ‘Miss Grand International 2025′

DEPORTES

Alianza Lima fichó a refuerzo

Alianza Lima fichó a refuerzo estadounidense tras salida de Aline Timm: sería presentada en la Noche Blanquiazul de vóley 2025

¿Maluh Oliveira se pierde el inicio de la Liga Peruana de Vóley? Los detalles de la lesión que preocupa a Universitario

Alianza Lima decidió que Aline Timm, flamante refuerzo, se marche del equipo de vóley sin debutar: “No cumplió las expectativas”

Canal exclusivo que transmitirá la Noche de las Pumas 2025 de Universitario previo a la Liga Peruana de Vóley

Entradas para la Noche Blanquiazul de vóley 2025: precios y dónde comprar boletos para el cuadrangular de Alianza Lima