Vandalizan mural de rapero ‘Trvko’ en Cusco: desconocidos borraron su rostro y frase “la Policía lo mató”

Vandalizan mural del rapero Trvko en Cusco y borran su rostro. (Foto: Inka Visión Oficial)

En mural pintado en Cusco y dedicado al rapero Eduardo Mauricio Ruiz Saenz, conocido como ‘Trvko’, que fue asesinado durante las protestas del 15 de octubre contra la inseguridad y el gobierno del presidente José Jerí, fue vandalizado la tarde del 20 de octubre, según constataron los artistas urbanos que participaron en su creación.

Según medios locales, el mural ubicado en la Calle Recoleta, a pocos minutos de la Plaza de Armas de Cusco, apareció borrado con pintura blanca. Tanto el rostro del artista urbano como la frase “la Policía lo mató” fueron eliminados de la intervención hecha por la comunidad de artistas urbanos.

Hasta el momento se desconoce quién o quiénes fueron las personas que eliminaron el homenaje al rapero que murió hace menos de una semana y cuya muerte sigue bajo investigación. Según declaraciones del propio comandante general de la Policía, Óscar Arriola, el autor del disparo que acabó con la vida del rapero fue el suboficial de tercera Luis Magallanes, integrante de la División de Investigación Criminal (Divincri).

General Óscar Arriola pidió perdón a la familia de Eduardo Ruiz Sanz por asesinato de manifestante a manos de un policía. Canal N

Sin embargo, Magallanes no es el único agente involucrado en el caso. El suboficial de tercera Omar Raúl Saavedra Bautista es el nombre del segundo efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) detenido por el asesinato de Eduardo Ruiz.

Minsa y Fiscalía dieron detalles del fallecimiento de Eduardo Ruiz Sanz

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que Eduardo Ruiz Sanz, de 32 años, ingresó sin signos vitales al Hospital Arzobispo Loayza la noche del 15 de octubre, antes de recibir atención médica. La intervención inmediata de la Fiscalía y la Dirección de Medicina Legal permitió el retiro del cuerpo en la madrugada, siguiendo el protocolo.

Al día siguiente del asesinato, José Roncal Narváez, titular de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del Minsa, señaló en entrevista con RPP: “Tenemos la información de este paciente que ha ingresado al hospital Loayza sin signos vitales. Mayor información al respecto se va a poder obtener a través de Medicina Legal, puesto que alrededor de las tres de la mañana este paciente fallecido ha sido retirado del nosocomio con presencia de fiscalía y Medicina Legal, tal como se debe hacer en este tipo de casos”.

La investigación fiscal confirmó lo que muchos temían: el rapero Mauricio fue asesinado con arma de fuego. Su muerte se convirtió en símbolo del dolor nacional. (Facebook)

Presidente del Congreso llama “terruco” a rapero asesinado

El congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, actual presidente del Congreso, señaló públicamente que el músico urbano Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, quien fue asesinado por el impacto de una bala disparada por un policía, era “terruco”.

“Yo lamento mucho la muerte de este señor que se hacía llamar terruco (en referencia a su aka, que se pronuncia ‘truco’). Es muy lamentable que haya habido una muerte. No debería haber muertes. Pero el atacar a la policía con bombas molotov, pirotécnicos, con piedras, es un delito que no debe quedar impune”, declaró a la prensa desde el Palacio Legislativo.

Fuente: Canal N

Lejos de aceptar su error y rectificarse, Rospigliosi insistió en lo dicho. “Sí, yo sé. Yo sé que era ‘Trvco’, que significaba lo que ya hemos dicho (terruco). Pero ese no es el hecho. El hecho es que esa muerte tiene que investigarse y no debió haberse producido de ninguna manera, a menos que no hubieran habido los ataques a la policía. Esos ataques a la policía son el contexto donde se producen estos hechos de violencia”, agregó.

Padre de ‘Trvko’ exige rectificación al congresista Rospigliosi

Luego de las declaraciones del parlamentario, la familia de Eduardo Mauricio Ruiz Saenz brindó una conferencia de prensa en la que salieron en defensa de la memoria del artista urbano. En particular, su padre, Roger Ruiz, exigió al parlamentario de Fuerza Popular que se rectifique.

“He escuchado las declaraciones del señor Rospigliosi. Lo quiero ver a los ojos para decirle que mi hijo no es terruco. A mi hijo le dicen Trvko, que es su nombre artístico, no terruco”, expresó públicamente. “Usted me va a demostrar que mi hijo es terruco, usted lo ha dicho y se ve clarito a nivel nacional. Mi hijo no es ningún terruco, es un joven que salió a protestar”, agregó.