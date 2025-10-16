Policía que asesinó a manifestante Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz tiene notificación de detención y está hospitalizado

General Óscar Arriola pidió perdón a la familia de Eduardo Ruiz Sanz por asesinato de manifestante a manos de un policía. Canal N

El suboficial de tercera Luis Magallanes, identificado como autor del disparo que provocó la muerte del manifestante Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, permanece internado en el Hospital Luis N. Sáenz, en Jesús María, con diagnóstico de politraumatismo, informó este jueves el jefe de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola.

La autoridad indicó que el agente fue separado de la institución, recibió la notificación de detención correspondiente y enfrenta un proceso penal a cargo de la División de Homicidios.

“Actualmente, tiene un diagnóstico de politraumatizado, con compromisos y exámenes constantes y se encuentra acá, en el hospital de la Policía, pero ya con la notificación de detención y las investigaciones a cargo del jefe de la División de Homicidios”, señaló durante una conferencia de prensa.

El general detalló que, durante los enfrentamientos, otro efectivo también efectuó disparos. “Es otro miembro de la Policía que se acerca y, en la confusión, efectúa disparos y al ver que está una persona herida, él también sale por la dirección de Magallanes”, explicó. Ambos uniformados se encuentran bajo custodia mientras continúa el proceso.

Comandante general PNP Óscar Arriola confirma que un miembro de la policía realizó el disparo que mató a Eduardo Ruiz Sanz en la marcha nacional. Canal N

Arriola aseguró que lo ocurrido no formó parte de un plan represivo, sino que se dio en un escenario marcado por una tensión prolongada. “Estos son hechos totalmente aislados del planeamiento, donde la Policía ha resistido por espacio de más de siete horas, sin que esto melle el esfuerzo”, afirmó.

Como medida interna, la institución ha removido del cargo a los generales involucrados directamente en el operativo relacionado con la gran manifestación antigubernamental. “En virtud de la ley 32130, y la conducción jurídica del Ministerio Público, así como las investigaciones administrativas disciplinarias, se ha decidido separar del cargo (...) a los generales que tienen influencia directa”, puntualizó.

Finalmente, el alto mando ofreció disculpas a los deudos de la víctima, quien era un rapero conocido como Trvko. “Nuevamente, la Policía reitera las condolencias a los familiares, a los amigos de la persona de Eduardo Mauricio Ruíz Sáenz, que Dios lo tenga en su gloria. Le pido perdón a su familia en nombre de los ciento cuarenta mil policías”, expresó.

La congresista Ruth Luque criticó en su cuenta de X la solicitud de que el caso sea derivado a un fiscal penal común. “No, señor Arriola, no es un hecho aislado, aquí se configura una grave vulneración a los derechos humanos. El asesinato de Eduardo Ruiz Sáenz debe ser competencia de la fiscalía de derechos humanos”, anotó.

Imágenes de SO3 PNP Luis Magallanes hospitalizado y detenido por haber disparado a matar a manifestante. Canal N

“Ya sabemos que es fácil esquivar la cadena de mando. En este grave atentado a la vida humana, hay responsables más allá del autor directo: presidente interino José Jerí, premier Ernesto Álvarez y ministro del Interior, Vicente Tiburcio”, agregó.

Denuncia

El abogado Rodrigo Noblecilla, representante legal de la familia del rapero ultimado, ha anunciado que evalúa interponer una denuncia por el presunto delito de asesinato bajo la figura de autoría mediata contra el presidente interino, José Jerí, y todo su gabinete.

“Este gobierno es interino y responde a la Mesa Directiva del Congreso. Ellos son los responsables políticos y penales, está en la Constitución”, dijo en RPP.