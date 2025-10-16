Perú

Policía que asesinó a manifestante Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz tiene notificación de detención y está hospitalizado

El suboficial Luis Magallanes, autor del disparo que causó la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, permanece en el Hospital Luis N. Sáenz bajo custodia

Por Luis Paucar

Guardar
General Óscar Arriola pidió perdón a la familia de Eduardo Ruiz Sanz por asesinato de manifestante a manos de un policía. Canal N

El suboficial de tercera Luis Magallanes, identificado como autor del disparo que provocó la muerte del manifestante Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, permanece internado en el Hospital Luis N. Sáenz, en Jesús María, con diagnóstico de politraumatismo, informó este jueves el jefe de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola.

La autoridad indicó que el agente fue separado de la institución, recibió la notificación de detención correspondiente y enfrenta un proceso penal a cargo de la División de Homicidios.

“Actualmente, tiene un diagnóstico de politraumatizado, con compromisos y exámenes constantes y se encuentra acá, en el hospital de la Policía, pero ya con la notificación de detención y las investigaciones a cargo del jefe de la División de Homicidios”, señaló durante una conferencia de prensa.

El general detalló que, durante los enfrentamientos, otro efectivo también efectuó disparos. “Es otro miembro de la Policía que se acerca y, en la confusión, efectúa disparos y al ver que está una persona herida, él también sale por la dirección de Magallanes”, explicó. Ambos uniformados se encuentran bajo custodia mientras continúa el proceso.

Comandante general PNP Óscar Arriola confirma que un miembro de la policía realizó el disparo que mató a Eduardo Ruiz Sanz en la marcha nacional. Canal N

Arriola aseguró que lo ocurrido no formó parte de un plan represivo, sino que se dio en un escenario marcado por una tensión prolongada. “Estos son hechos totalmente aislados del planeamiento, donde la Policía ha resistido por espacio de más de siete horas, sin que esto melle el esfuerzo”, afirmó.

Como medida interna, la institución ha removido del cargo a los generales involucrados directamente en el operativo relacionado con la gran manifestación antigubernamental. “En virtud de la ley 32130, y la conducción jurídica del Ministerio Público, así como las investigaciones administrativas disciplinarias, se ha decidido separar del cargo (...) a los generales que tienen influencia directa”, puntualizó.

Finalmente, el alto mando ofreció disculpas a los deudos de la víctima, quien era un rapero conocido como Trvko. “Nuevamente, la Policía reitera las condolencias a los familiares, a los amigos de la persona de Eduardo Mauricio Ruíz Sáenz, que Dios lo tenga en su gloria. Le pido perdón a su familia en nombre de los ciento cuarenta mil policías”, expresó.

La congresista Ruth Luque criticó en su cuenta de X la solicitud de que el caso sea derivado a un fiscal penal común. “No, señor Arriola, no es un hecho aislado, aquí se configura una grave vulneración a los derechos humanos. El asesinato de Eduardo Ruiz Sáenz debe ser competencia de la fiscalía de derechos humanos”, anotó.

Imágenes de SO3 PNP Luis Magallanes hospitalizado y detenido por haber disparado a matar a manifestante. Canal N

“Ya sabemos que es fácil esquivar la cadena de mando. En este grave atentado a la vida humana, hay responsables más allá del autor directo: presidente interino José Jerí, premier Ernesto Álvarez y ministro del Interior, Vicente Tiburcio”, agregó.

Denuncia

El abogado Rodrigo Noblecilla, representante legal de la familia del rapero ultimado, ha anunciado que evalúa interponer una denuncia por el presunto delito de asesinato bajo la figura de autoría mediata contra el presidente interino, José Jerí, y todo su gabinete.

“Este gobierno es interino y responde a la Mesa Directiva del Congreso. Ellos son los responsables políticos y penales, está en la Constitución”, dijo en RPP.

Temas Relacionados

Eduardo Mauricio Ruiz SáenzPNPÓscar ArriolaPolicía Nacional del Perú

Más Noticias

Economía de Cusco atraviesa su peor desempeño desde pandemia

Acumula tres trimestres en negativo por la menor explotación de gas y la caída del agro

Economía de Cusco atraviesa su

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘blanquimorados’ tendrán que superar a la ‘misilera’ para encauzar el camino y así aferrarse a la zona alta de la clasificación, aunque la cima sigue siendo una verdadera utopía

Alianza Lima vs Sport Boys

María Alejandra Marín deja clara su ambición en Alianza Lima: “Si pierdo, me molesto; tengo mentalidad de campeona”

La armadora colombiana reafirmó su compromiso con el club ‘blanquiazul’, con la mira puesta en el tricampeonato nacional y en destacar a nivel internacional durante la temporada

María Alejandra Marín deja clara

Policía mató a manifestante Eduardo Ruiz Sanz: Reacciones desde el Congreso tras revelación de la PNP

Jefe de la Policía Nacional, Oscar Arriola, reconoció que el suboficial de tercera Luis Magallanes, miembro de la División de Investigación Criminal (Divincri), acabó con la vida de un manifestante durante la Marcha Nacional del pasado 15 de octubre

Policía mató a manifestante Eduardo

Magaly se emociona con romántico compromiso de Carol Reali y André Bankoff: “Encontró el amor y su historia es realmente bonita”

La conductora no ocultó su alegría al comentar la historia de amor de la pareja, destacando el contraste entre la felicidad actual de la popular ‘Cachaza’ y su anterior relación con Rafael Cardozo

Magaly se emociona con romántico
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ernesto Álvarez no descarta policías

Ernesto Álvarez no descarta policías infiltrados en la marcha, pero insiste en que hubo “grupos subversivos”

Censura contra José Jerí: estos son los cinco congresistas con “mejor imagen” que podrían asumir la presidencia

Familia de manifestante muerto por disparo denunciará a José Jerí y a todo su gabinete por “autoría mediata en asesinato”

Pleno del Congreso rechazó la moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva

Congreso rechaza censura de Mesa Directiva, ¿qué bancadas votaron en contra de reemplazar a José Jerí, Fernando Rospigliosi y otros?

ENTRETENIMIENTO

Magaly se emociona con romántico

Magaly se emociona con romántico compromiso de Carol Reali y André Bankoff: “Encontró el amor y su historia es realmente bonita”

El adiós de Ace Frehley: fans peruanos despiden y rinden tributo al mítico guitarrista de KISS

Imitadora de Lady Gaga deslumbra al jurado de ‘Yo Soy’ con impresionante look

El emotivo mensaje de Gian Marco por la muerte de T.rvko: “No hay nada que celebrar”

Gabriel Calvo responde a las acusaciones de Mónica Sánchez: “Creo que el que se merece el respeto, se lo gana”

DEPORTES

Alianza Lima vs Sport Boys

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

María Alejandra Marín deja clara su ambición en Alianza Lima: “Si pierdo, me molesto; tengo mentalidad de campeona”

André Carrillo cumplió con éxito su proceso de recuperación tras rotura de ligamentos: Corinthians alista su retorno contra todo pronóstico

Un peruano más en la élite: Juan Díaz se ganó su lugar en la UFC con histórico nocaut que impresionó a Dana White

Argentina vs Marruecos: fecha, hora y dónde ver partido en Perú por la final del Mundial Sub 20