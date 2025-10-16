Perú

Ernesto Álvarez no descarta policías infiltrados en la marcha, pero insiste en que hubo “grupos subversivos”

Premier insistió, previo a confirmar que el autor de la muerte de un manifestante fue la policía, que la institución actuó de una manera proporcional. “Prueba de ello es que hay más policías heridos que manifestantes violentos afectados”, sostuvo

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
Para el presidente del Consejo de Ministros, el propósito de la marcha "es derribar el régimen constitucional". | Panamericana / 24 Horas

La protesta masiva del 15 de octubre en Lima, convocada ante la crisis política en Perú, abrió una nueva controversia sobre la actuación de la Policía Nacional del Perú (PNP). Ernesto Álvarez, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mencionó que aunque no descarta la presencia de policías infiltrados, atribuye los hechos de violencia a la acción de grupos subversivos.

En diálogo con 24 horas, el premier sostuvo que si bien la manifestación inició de manera pacífica, avanzada la tarde, “quedaron esencialmente un grupo numeroso de violentistas que quisieron penetrar las vallas de la policía para atacar, presuntamente incendiar, como ha sucedido en otras realidades en la sede del Congreso“.

Aseguró que la violencia contra la Policía Nacional del Perú se desarrolló de manera premeditada por actores equipados con “bombas molotov y piedras”, generando un número importante de efectivos heridos. Destacó, además, la necesidad de diferenciar el ejercicio pacífico del derecho a la protesta de los hechos posteriores: “Una cosa fue el ejercicio pacífico de la protesta ciudadana en procura de objetivos que nosotros también tenemos: pacificar, ganar estabilidad y tratar de disminuir la ola de criminalidad que aflige a los ciudadanos”, señaló.

Defendió que la policía implementó una línea de contención protegida frente a las inmediaciones del Congreso de la República, punto central de la protesta, y actuó dentro de los límites de la proporcionalidad. “La conclusión es que la policía ha actuado de una manera proporcional, de una manera sumamente medida, y la prueba de ello es que hay más policías heridos que manifestantes violentos afectados”, manifestó.

Ernesto Álvarez reaparece como Presidente
Ernesto Álvarez reaparece como Presidente del Consejo de Ministros luego de no ser visto durante el desarrollo de las marchas el 15 de octubre. (Foto: PCM)

Consultado sobre el joven fallecido a manos de un policía, en Plaza Francia, subrayó el carácter atípico del caso. “Lo curioso es que las cámaras de seguridad, que ahora sí han funcionado y están ya en materia de investigación, señalan a una o a dos personas con arma de fuego en la mano“, expresó y sugirió la posibilidad de que la violencia haya sido utilizada para generar una crisis política.

“La pregunta es lógica. ¿A quién beneficia el crimen? Básicamente, buscan generar una crisis política. Y esa crisis política se alimenta muchas veces de la cantidad de muertos producida por la violencia”, agregó el expresidente del Tribunal Constitucional, quien recordó que el gobierno de transición, bajo liderazgo de Jerí, está concentrado en reducir la criminalidad y garantizar la estabilidad necesaria para las próximas elecciones.

El más interesado en que no se produzcan ningún hecho que lamentar ha sido este gobierno de transición, que a lo único que aspira es a reducir la criminalidad y garantizar estabilidad para las elecciones y para la misma policía”, insistió.

Temas Relacionados

Ernesto ÁlvarezPCMJosé Jerímarcha nacionalperu-politica

Más Noticias

Economía de Cusco atraviesa su peor desempeño desde pandemia

Acumula tres trimestres en negativo por la menor explotación de gas y la caída del agro

Economía de Cusco atraviesa su

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Con Ángelo Campos en el arco y Jesús Castillo en el mediocampo como principales novedades, los ‘blanquimorados’ buscan volver al triunfo ante un equipo que no pierde hace cuatro jornadas

Alianza Lima vs Sport Boys

Aeropuerto Jorge Chávez tendrá la TUUA de transferencia más cara de Latinoamérica: seis veces más que en Brasil

En ningún otro aeropuerto de Latinoamérica se cobra una tarifa a los pasajeros en tránsito; solo Guarulhos, en Brasil, aplica un monto menor de 2.49 dólares

Aeropuerto Jorge Chávez tendrá la

Cinco sitios arqueológicos reciben protección provisional ante daños por obras, invasiones y erosión en Lambayeque, Piura y Lima

Entre los lugares protegidos figuran Las Rocas C y Huaca El Pueblo en Lambayeque, además de zonas arqueológicas en Piura, Huancavelica y Barranca

Cinco sitios arqueológicos reciben protección

La confesión de ‘Neka’ Vílchez sobre la definición por penales entre Alianza Lima y Juan Aurich: “Los que tenían que patear dijeron que no”

El exjugador asumió una responsabilidad que, en los días previos, no estaba prevista. Al final erró el disparo decisivo y el ‘Ciclón’ se como campeón del torneo doméstico

La confesión de ‘Neka’ Vílchez
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Censura contra José Jerí: estos

Censura contra José Jerí: estos son los cinco congresistas con “mejor imagen” que podrían asumir la presidencia

Familia de manifestante muerto por disparo denunciará a José Jerí y a todo su gabinete por “autoría mediata en asesinato”

Pleno del Congreso rechazó la moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva

Congreso rechaza censura de Mesa Directiva, ¿qué bancadas votaron en contra de reemplazar a José Jerí, Fernando Rospigliosi y otros?

Fuerza Popular evalúa nuevas elecciones o renuncia de Fernando Rospigliosi a la Mesa Directiva del Congreso, ¿qué pasaría con José Jerí?

ENTRETENIMIENTO

Magaly se emociona con romántico

Magaly se emociona con romántico compromiso de Carol Reali y André Bankoff: “Encontró el amor y su historia es realmente bonita”

El adiós de Ace Frehley: fans peruanos despiden y rinden tributo al mítico guitarrista de KISS

Imitadora de Lady Gaga deslumbra al jurado de ‘Yo Soy’ con impresionante look

El emotivo mensaje de Gian Marco por la muerte de T.rvko: “No hay nada que celebrar”

Gabriel Calvo responde a las acusaciones de Mónica Sánchez: “Creo que el que se merece el respeto, se lo gana”

DEPORTES

Alianza Lima vs Sport Boys

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La confesión de ‘Neka’ Vílchez sobre la definición por penales entre Alianza Lima y Juan Aurich: “Los que tenían que patear dijeron que no”

María Alejandra Marín deja clara su ambición en Alianza Lima: “Si pierdo, me molesto; tengo mentalidad de campeona”

André Carrillo cumplió con éxito su proceso de recuperación tras rotura de ligamentos: Corinthians alista su retorno contra todo pronóstico

Un peruano más en la élite: Juan Díaz se ganó su lugar en la UFC con histórico nocaut que impresionó a Dana White