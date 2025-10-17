Perú

Susana Alvarado abre su corazón y habla sobre su relación con Paco Bazán: “Francisco es mi primera vez de muchas cosas”

La artista reveló detalles de su noviazgo, destacó el valor de la estabilidad en pareja y enfrentó con humor los comentarios sobre la diferencia de edad con el presentador

Ana Morocho

Susana Alvarado habla sobre su relación con Paco Bazán. Podcast Mario Noticias

La cantante Susana Alvarado, integrante del popular grupo Corazón Serrano, ofreció una entrevista en la que abordó públicamente, por primera vez, su relación sentimental con el conductor de televisión Paco Bazán. La conversación con el podcast Mario Noticias permitió a la artista reflexionar sobre los cambios que ha significado este vínculo en su vida y la manera íntima en la que ambos han decidido construir una relación de respeto, compañerismo y crecimiento personal.

Alvarado, reconocida por su trayectoria en la música andina y su bajo perfil mediático, relató cómo fue el comienzo de este noviazgo y los motivos que la llevaron a confiar en alguien como Bazán.

La cantante recordó que antes era muy discreta con su vida privada, en comparación de hoy en día, que no duda en publicar fotos con Paco Bazán en sus redes sociales.  “Sí, no reímos mucho de eso porque él me lo enseñó. Fue como una explosión de risas, porque claro, nunca he ventilado mi vida privada, ni mi familia tampoco, siempre he mantenido reserva”, señaló.

Susana remarcó que, en la actualidad, atraviesa otro momento de su vida. “Al día de hoy he experimentado muchas cosas. Francisco es mi primera vez de muchas cosas que me he privado, durante 27 años que tengo. Y estoy feliz porque estoy aprendiendo mucho, es un camino largo y ahora ya no estoy sola”, agregó.

La declaración se produjo mientras la artista compartía impresiones sobre el unipersonal de Paco Bazán, ‘Se busca madrina’, al que asistió bastante orgullosa y emocionada.

En la misma línea, Susana Alvarado reveló que la relación con Paco Bazán se caracteriza por la confianza. Describió que una de las cualidades que más valora en su pareja es la estabilidad y la paz que le proporciona. Según expresó, la compañía del conductor le ha demostrado “que el amor no solamente se demuestra en un cumpleaños, en Navidad o porque se cumplió un año más de relación, sino que se alimenta a diario”.

Susana Alvarado habla de su relación con Paco Bazán.

La diferencia de edad

El romance entre Alvarado y Bazán ha sido motivo de atención en redes y medios debido a la diferencia de edad, ya que el presentador es 15 años mayor que la cantante. Este aspecto, frecuentemente objeto de bromas y comentarios en el entorno mediático, no ha tenido impacto negativo en la pareja.

Al respecto, Alvarado manifestó: “Jugamos mucho con eso, realmente no me molesta. Quiero un hombre como él, que esté tranquilo, termina de trabajar, se va a casa, no está en discotecas, no está en la vida loca”. La artista aseguró, además, que se siente comprendida y protegida, aspectos clave para mantener la relación alejada de las presiones y prejuicios externos.

Paco Bazán y Susana Alvarado en un de sus viajes fuera de Perú. IG

Durante la entrevista, la cantante comentó que desde el inicio ambos tuvieron que ajustar sus agendas profesionales para compartir tiempo juntos. Recalcó que, pese a la dinámica exigente de sus carreras, priorizar el espacio personal ha sido determinante para llevar adelante la relación de manera sólida.

La muestra pública más reciente de su vínculo se dio durante el cumpleaños de Bazán, ocasión en la que Susana Alvarado decidió agasajarlo con una cena en un restaurante exclusivo. La celebración fue compartida en redes sociales y recibida con mensajes de apoyo tanto por seguidores del grupo musical como por seguidores del conductor.

La historia entre Susana Alvarado y Paco Bazán continúa atrayendo el interés de los medios de espectáculos. Respecto a una posible boda, la cantante prefirió evitar expectativas y dejó el futuro abierto, indicando que será lo que Dios queira.

Susana Alvarado es menor de Paco Bazán por 15 años.

