Susana Alvarado y Paco Bazán reaccionan tras supuesto ampay de cantante de Corazón Serrano en ‘Magaly TV La Firme’

La cantante de cumbia y el comentarista deportivo se fueron de viaje a Iquitos e hicieron oídos sordos a supuesto ampay de piurana.

La reconocida cantante de 'Corazón Serrano’, Susana Alvarado, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que se difundiera un supuesto ampay en el programa 'Magaly TV La Firme’.

Sin embargo, la historia no fue más que un rumor sin fundamentos que rápidamente generó debate en TikTok. La artista no dudó en pronunciarse y, junto a su pareja Paco Bazán, demostró que su relación sentimental continúa firme.

El supuesto ampay que generó controversia

En TikTok comenzó a circular un clip que aseguraba que supuestamente Susana Alvarado habría sido protagonista de un ampay en el programa de Magaly Medina.

El video llevaba como título “Cumbiambera engaña a conductor de televisión con dueño de agrupación musical”, acompañado del tema “No te preocupes por mí” de Dilbert Aguilar y Corazón Serrano.

Aunque en el material no se mencionaba de manera directa a Susana, muchos usuarios interpretaron que el mensaje estaba dirigido hacia ella, lo que encendió las especulaciones. El rumor se viralizó rápidamente y colocó el nombre de la artista en el centro de la conversación digital.

La respuesta de Susana Alvarado en redes sociales

Ante el revuelo, Susana decidió pronunciarse en su cuenta oficial de Instagram. La cantante publicó una fotografía al lado de su pareja, el conductor y exfutbolista Paco Bazán, con lo que buscó poner fin a los comentarios que ponían en duda su fidelidad.

Con esta acción, la integrante de Corazón Serrano dejó claro que su relación con Bazán se encuentra en un buen momento. Además, etiquetó a su pareja en la publicación, reafirmando la unión que mantienen pese a los rumores.

Y de acuerdo a sus publicaciones, se han ido de viaje a Iquitos a compartir un fin de semana. Asimismo, Paco Bazán compartió dicha historia en sus redes sociales.

Susana Alvarado y Paco Bazán
Paco Bazán se solidariza con su pareja

No es la primera vez que Paco Bazán demuestra públicamente su respaldo a Susana Alvarado. En julio pasado, la cantante vivió un momento crítico cuando su vivienda en Piura fue atacada a balazos por extorsionadores.

Durante su programa de televisión, Bazán dedicó un conmovedor mensaje a su pareja, destacando su fortaleza y el cariño que recibe por parte de sus seguidores.

“Mi agradecimiento porque estuve revisando todas las muestras de solidaridad de toda tu comunidad, de todo tu fandom. Sé que te quieren muchísimo por lo genial y talentosa que eres. También quieren a tu familia. Lo mismo para tu familia, todo mi respeto”, señaló en aquella oportunidad.

Un mensaje de amor y apoyo incondicional

El conductor no dudó en enviarle un mensaje directo a Susana, asegurando que ambos están juntos para enfrentar cualquier dificultad.

“Mi negra, sabes que estamos juntos en esto, estamos contigo. Hay mucha gente que te quiere muchísimo por lo genial que eres. Este es un país de gente buena, de gente emprendedora, que se ha esforzado mucho por ganar un poco de dinero. Son más los buenos que los vagos y Dios pone las cosas en su lugar”, expresó.

Finalmente, cerró con un emotivo: “Y eso quería decirte, que estamos juntos en esto y que no estás sola. Todo va a estar bien, estamos juntos, te amo”.

Paco Bazán conmueve con mensaje
El ataque de extorsionadores en Piura

El 24 de julio, la vivienda de Susana Alvarado en Piura fue blanco de un ataque armado. Según las investigaciones policiales, dos delincuentes en motocicleta dispararon en 11 oportunidades contra la fachada de la casa, en la que se encontraban los padres de la cantante. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida.

Previo al atentado, los criminales habían exigido el pago de 50 mil soles para no atentar contra la vida de la cantante ni la de sus familiares. El caso fue denunciado ante las autoridades y generó gran preocupación en la industria musical, pues no era la primera vez que artistas de la cumbia eran víctimas de extorsión.

Imágenes del atentado a la casa de Susana Alvarado | Willax TV

La solidez de la relación entre Susana y Paco

A pesar de los rumores y las adversidades, Susana Alvarado y Paco Bazán han mostrado una relación sólida y unida. El respaldo público del conductor y la respuesta firme de la cantante en redes sociales evidencian que su vínculo sentimental sigue fortalecido.

El supuesto ampay difundido en TikTok no ha sido más que un intento de generar controversia en torno a la figura de la artista, sin pruebas ni confirmación. Lejos de afectar su relación, la situación permitió que ambos mostraran una vez más el cariño y el respeto mutuo que los une.

Paco Bazán y Susana Alvarado
Paco Bazán y Susana Alvarado disfrutan de su compañía. IG

