Corazón Serrano hace brillar a la cumbia peruana en Miami y hace historia en el Festival de la Salsa ‘¡Ataca Sergio!’.

Corazón Serrano hace brillar a la cumbia peruana en Miami y se presentó en el programa 'La Voz de la Mañana'.

La llegada de Corazón Serrano a Miami marca un momento destacado para la cumbia peruana. La reconocida agrupación ya se encuentra en la ciudad estadounidense para participar en el Festival de la Salsa ‘¡Ataca Sergio! All Stars Concert’, bajo la producción de Sergio George.

El evento, programado para el domingo 21 de setiembre en el Kaseya Center, ha sido resaltado por la prensa internacional como un avance significativo en la proyección global de la música peruana.

El recibimiento de Corazón Serrano en Miami ha estado acompañado de una amplia cobertura mediática. La banda fue invitada a programas de Univision como La Voz de la Mañana y Despierta América, donde se destacó el alcance internacional que la cumbia peruana ha alcanzado en los últimos años.

Con más de treinta años de trayectoria, la agrupación piurana se ha consolidado como referente del género y ahora se presenta en uno de los escenarios más prestigiosos de Estados Unidos, compartiendo cartel con artistas de renombre.

Festival de la Salsa ‘¡Ataca Sergio!’ y la proyección internacional

El Festival de la Salsa ‘¡Ataca Sergio! All Stars Concert’ se perfila como el evento tropical más relevante de los últimos años. Bajo la dirección de Sergio George, considerado el productor más influyente de la salsa contemporánea, el espectáculo reunirá a más de quince artistas internacionales, entre ellos Gente de Zona, Servando y Florentino, Lenny Tavárez, Luis Enrique, Huey Dunbar (DLG), Jay Wheeler, Anthony Ramos, Rafa Pabón, Fariana, Mike Bahía y Annasofia.

La presencia de Corazón Serrano y del cantautor Gian Marco, ambos representantes peruanos, constituye un reconocimiento sin precedentes para la música del país y la primera vez que la cumbia peruana se presenta en el emblemático Kaseya Center, sede de espectáculos internacionales y del equipo Miami Heat de la NBA.

La prensa extranjera ha celebrado la inclusión de la agrupación peruana en este festival, resaltando el interés creciente por los ritmos nacionales fuera del país y la apertura de nuevos escenarios para la cumbia. La participación de Corazón Serrano amplía la diversidad del espectáculo y confirma la intención de Sergio George de globalizar los sonidos regionales de América Latina.

La agrupación expresó su emoción por el recibimiento en Miami y el entusiasmo del público latino: “Estar aquí es un sueño hecho realidad. Sentir el cariño de la gente en cada entrevista, en cada saludo, nos confirma que la cumbia peruana puede llegar a todos los rincones del mundo. Nos sentimos orgullosos de representar al Perú y de llevar nuestra música a un escenario tan importante”, declaró la banda.

Sergio George, subrayó la relevancia de este momento para la música peruana: “La música peruana está en un momento clave. Corazón Serrano representa una nueva ola que está lista para cruzar fronteras. Es hora de que el mundo escuche el sonido del Perú desde una nueva ventana”.

El productor también manifestó su confianza en el potencial de la agrupación: “Perú tiene un talento que emociona, que conecta, estoy apostando por Corazón Serrano porque tienen lo que se necesita para conquistar cualquier escenario del mundo”.

La agrupación, formada por los hermanos Guerrero Neira, llevará su repertorio —caracterizado por letras románticas, voces femeninas y arreglos modernos— a un público internacional.

Durante el concierto, interpretará su más reciente éxito, ‘No te preocupes por mí’, que ya supera los 15 millones de reproducciones y ocupa el primer puesto en todas las plataformas digitales. El impacto del festival podría abrir nuevas oportunidades para la exportación de la cumbia peruana a otras plazas de América Latina y Estados Unidos.

La presencia de Gian Marco, uno de los artistas más importantes de la escena musical peruana, eleva aún más la representación nacional en el evento y refuerza el compromiso del productor con la difusión de propuestas peruanas de calidad. George destacó que cada acto del concierto ha sido elegido cuidadosamente para generar una experiencia única y que la participación de Gian Marco aportará momentos inolvidables al público.

Desafíos recientes y resiliencia de Corazón Serrano

Mientras Corazón Serrano se prepara para su presentación internacional, la agrupación enfrenta desafíos en Perú. Hace algunas semanas se informó sobre un atentado contra la familia de Susana Alvarado, una de las voces principales del grupo, ocurrido el 23 de julio en el sector Laguna Azul.

Dos sujetos dispararon al menos diez veces contra la vivienda familiar, aunque no se registraron heridos. La policía investiga la posible vinculación del ataque con una banda criminal dedicada a la extorsión.

A pesar de estos episodios de inseguridad, la banda ha mantenido su agenda de presentaciones y su compromiso con el público. Susana Alvarado agradeció el respaldo de sus seguidores: “Como siempre. Gracias a todos, infinitas gracias”.