Dron impacta en el rostro de Susana Alvarado de Corazón Serrano durante concierto en Chiclayo y provoca susto entre sus seguidores

La vocalista de Corazón Serrano vivió un momento inesperado cuando un dron la golpeó en pleno show, generando alarma entre los asistentes y desatando una ola de reacciones en redes sociales por la seguridad en conciertos

La noche pintaba perfecta para celebrar la música en Chiclayo, pero un inesperado incidente alteró la tranquilidad del concierto de Corazón Serrano. Mientras Susana Alvarado interpretaba uno de los temas más esperados, un dron que sobrevolaba el escenario se aproximó demasiado y terminó impactando en su rostro.

Las imágenes del momento se viralizaron en redes sociales, mostrando cómo la artista se cubrió la cara de inmediato, mientras sus compañeras acudían a socorrerla.

La preocupación entre los asistentes fue evidente, pues las hélices del dron pudieron haber causado heridas graves. Tras unos segundos de tensión, se comprobó que la cantante no sufrió lesiones y retomó el espectáculo entre aplausos y muestras de apoyo.

Un concierto marcado por un inesperado accidente

La música se detuvo de golpe cuando un dron impactó en el rostro de Susana Alvarado en pleno concierto. El susto recorrió al público que temió por la integridad de la cantante.

El evento congregaba a miles de seguidores que esperaban corear los éxitos de Corazón Serrano cuando, sin previo aviso, la música quedó interrumpida por un incidente inesperado. En un video difundido en redes sociales se aprecia cómo un dron, encargado aparentemente de registrar imágenes aéreas del concierto, pierde control y se acerca peligrosamente al escenario.

La secuencia muestra el instante exacto en que el aparato golpea el rostro de Susana Alvarado, quien interpretaba uno de los temas más coreados de la noche. La cantante, sorprendida por el impacto, se llevó la mano a la cara y dio la espalda al público, mientras las integrantes de la agrupación corrieron a su lado para ayudarla.

La tensión en el recinto creció de inmediato. Muchos de los presentes pensaron que el golpe podía haber provocado una herida visible, debido a las pequeñas hélices que utilizan estos dispositivos. Durante breves segundos reinó el silencio, mientras el resto del grupo se acercaba para verificar el estado de la vocalista.

La reacción firme y serena de la cantante

Tras el impacto del dron, Susana Alvarado volvió al escenario con serenidad. Su actitud tranquila y su frase espontánea desataron aplausos, reflejando su conexión con la audiencia.

Tras comprobar que el impacto no dejó lesiones visibles, Susana Alvarado sorprendió al público con su entereza. Lejos de dramatizar la situación, tomó el micrófono y habló directamente a sus seguidores para tranquilizarlos.

“Ay Dios mío. Son cosas que pasan en vivo”, comentó con una sonrisa, desatando aplausos y ovaciones entre los asistentes. Su actitud fue destacada por muchos como un ejemplo de profesionalismo y conexión con el público.

El espectáculo continuó, pero el incidente se convirtió en el tema central de conversación tanto en Chiclayo como en redes sociales. El gesto de la cantante, que enfrentó el momento con humor y serenidad, reforzó su cercanía con los fanáticos, quienes respondieron con mensajes de apoyo y preocupación.

Redes sociales encendidas y reclamos de precaución

Miles comentaron el incidente en plataformas digitales. Los mensajes oscilaron entre elogios a la cantante y reclamos hacia los organizadores por la falta de protocolos de seguridad.

El video del incidente, compartido inicialmente por el usuario identificado como @celm0994, acumuló miles de reproducciones en pocas horas. Los comentarios se dividieron entre quienes elogiaban la templanza de Alvarado y quienes exigían mayor responsabilidad en la organización de este tipo de espectáculos.

“Eso pudo ser peor”, escribió un seguidor, mientras otro añadía: “Muy profesional su actitud, pero tienen que tener mucho cuidado, eso es peligroso”. La mayoría coincidía en que el incidente debía servir como advertencia para evitar que se repitan situaciones similares, pues no solo le pudo provocar una herida profunda a la artista. Algunos mensajes fueron más contundentes.

“Llamada de atención. A tomar medidas correctivas, es un error que pudo tener consecuencias más graves”, publicó otro usuario, reflejando la preocupación de gran parte de los seguidores de la agrupación.

El debate también abrió un espacio para discutir sobre el uso de drones en conciertos masivos. Aunque estos dispositivos permiten registrar imágenes espectaculares y acercar al público a momentos exclusivos, su manejo requiere protocolos claros de seguridad. El caso de Susana Alvarado evidenció los riesgos de no establecer límites de altura o zonas seguras para operar estas herramientas.