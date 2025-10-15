Victoria’s Secret Fashion Show 2025: a qué hora y dónde ver EN VIVO desde Perú el desfile al que asistirá Natalie Vértiz

Perú

El desfile más glamuroso del mundo regresa este 15 de octubre. Conoce a qué hora verlo desde Perú y cómo seguir la participación de Natalie Vértiz.

Pilar Cuya

Pilar Cuya

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: a qué hora y dónde ver EN VIVO desde Perú.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 promete ser uno de los eventos más esperados del año en el mundo de la moda. Tras una pausa de varios años, el desfile más glamuroso y mediático del planeta regresa este 15 de octubre de 2025 en Nueva York, con una propuesta completamente renovada que busca reconectar con la audiencia global.

Entre las invitadas estelares se encuentra la modelo y conductora peruana Natalie Vértiz, quien representará al país en esta esperada cita internacional.

El regreso del desfile show de Victoria’s Secret

El Victoria’s Secret Fashion Show vuelve al formato presencial y con pasarela en vivo, algo que no ocurría desde antes de la pandemia. La marca estadounidense ha apostado por una reinvención total, combinando moda, música y tecnología digital para alcanzar nuevas audiencias.

Este año, el evento se celebrará en el local insignia de Victoria’s Secret, ubicado en el 640 Fifth Avenue, en pleno Manhattan, bajo la dirección creativa de Adam Selman, reconocido diseñador que ha colaborado con celebridades como Rihanna y Beyoncé.El desfile contará con modelos veteranas y nuevos rostros, reafirmando la intención de la firma de apostar por la diversidad, inclusión y representación.

(REUTERS/Andrew Kelly)
(REUTERS/Andrew Kelly)

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO desde Perú?

A diferencia de ediciones anteriores, la marca ha decidido abrir la transmisión de forma gratuita a nivel mundial para llegar a una audiencia más amplia. Los fanáticos de la moda en Perú podrán disfrutar del desfile este miércoles 15 de octubre a las siguientes horas:

  • 18:00 horas (6:00 p. m.) – Perú.

El show se transmitirá a través de los canales oficiales de Victoria’s Secret en YouTube, Instagram y TikTok, lo que permitirá una experiencia interactiva y en tiempo real.

Además, se espera que los mejores momentos del evento sean compartidos posteriormente en las plataformas de streaming de Prime Video y Hulu, como parte de una versión extendida del show.

Un desfile reinventado: moda, diversidad y conexión digital

La edición 2025 del desfile marcará una nueva etapa en la historia de Victoria’s Secret.Después de enfrentar críticas por la falta de inclusión y representación femenina, la marca busca reconstruir su imagen con una narrativa moderna y cercana al público actual.

En lugar de limitarse a una pasarela tradicional, esta versión combinará actuaciones musicales, intervenciones artísticas y experiencias digitales inmersivas, donde los usuarios podrán interactuar con los contenidos en redes sociales.

De acuerdo con la marca, el objetivo es celebrar la belleza en todas sus formas y ofrecer una plataforma donde las mujeres puedan sentirse identificadas y empoderadas.

Natalie Vértiz, la representante peruana en Nueva York

La modelo Natalie Vértiz ha compartido con orgullo en sus redes sociales su emoción por formar parte del evento más importante del año en la industria de la moda.Vértiz, quien es también conductora del programa ‘Estás en todas’, viajó a Nueva York invitada oficialmente por la marca, cumpliendo uno de sus sueños más grandes como modelo internacional.

Durante el cóctel de bienvenida, la ex Miss Perú deslumbró con un elegante traje de látex negro, diseñado especialmente para la ocasión. Su estilismo, a cargo de un equipo internacional, resaltó su figura y fue aplaudido por sus seguidores y colegas.

“Estar aquí es un sueño hecho realidad. Es un evento que siempre admiré desde que era adolescente, y hoy tengo la oportunidad de vivirlo desde adentro”, escribió en su cuenta de Instagram.

Las figuras que acompañan a Natalie Vértiz

En su paso por Nueva York, Natalie no ha estado sola. La modelo peruana ha compartido momentos con reconocidas personalidades invitadas al evento, como la actriz mexicana Aislinn Derbez, la cantante y Miss Chile Emilia Díez, y la modelo colombiana Adriana Álvarez.

Además, mostró a sus seguidores un recorrido por el museo interactivo de Victoria’s Secret, donde se exhiben los trajes más icónicos usados por las “Ángeles” a lo largo de los años.

Entre ellos, se encuentran los legendarios Fantasy Bras, piezas decoradas con diamantes y cristales Swarovski que marcaron tendencia en la moda internacional.

Expectativa por el regreso del glamour

El regreso del Victoria’s Secret Fashion Show 2025 ha generado una ola de expectativas. Modelos, diseñadores, celebridades e influencers de todo el mundo se darán cita en esta nueva versión, que promete mezclar lo clásico con lo vanguardista.

El evento también busca rendir homenaje a las supermodelos que marcaron época, como Adriana Lima, Heidi Klum, Tyra Banks, Alessandra Ambrosio y Candice Swanepoel, algunas de las cuales podrían tener apariciones especiales durante la gala.

