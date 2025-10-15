Victoria’s Secret Fashion Show 2025: a qué hora y dónde ver el desfile

El regreso tras seis años de ausencia posiciona al Victoria’s Secret Fashion Show como uno de los grandes eventos globales de la moda (REUTERS/Andrew Kelly)

El Victoria’s Secret Fashion Show vuelve a la agenda internacional este miércoles 15 de octubre tras haberse relanzado el año pasado, y nuevamente busca captar la atención mundial desde Nueva York.

La pasarela más reconocida del sector de lencería, suspendida durante seis años entre 2019 y 2024, retoma su ambición con un evento en el que se unen desfiles de modelos reconocidas, presentaciones musicales en directo y nuevas ofertas comerciales.

La edición de 2025 se desarrolla en el local insignia de la marca ubicado en la 640 Fifth Avenue, en pleno Manhattan, y se presenta bajo la dirección creativa de Adam Selman.

En el podcast The Run-Through With Vogue, Selman aseguró que la propuesta de este año se centra en la fantasía y la transformación, guiando al público a través de una narrativa que inicia en la mañana y culmina en una atmósfera de “traje de etiqueta”.

El equipo de maquillaje y peinado, liderado por Pat McGrath y Jawara Wauchope, define el look característico del show de este año (REUTERS/Andrew Kelly)

Horarios por país y dónde ver

La transmisión en vivo comienza a las 19:00 del miércoles 15 de octubre en la costa este de Estados Unidos (ET). Tomando en cuenta la diferencia horaria, esto se traduce en:

20:00 en Argentina , Chile , Uruguay, Paraguay y Brasil

19:00 en República Dominicana, Bolivia y Venezuela

18:00 en México , Colombia , Perú , Ecuador y Panamá

17:00 en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua

16:00 en la región Pacífico de México (Baja California)

01:00 del jueves 16 en España

Los espectadores pueden seguir el evento en directo en Instagram, YouTube, TikTok, Prime Video y Amazon Live, según la zona horaria de cada país (ANGELA WEISS/AFP)

El espectáculo se podrá ver a través de varias plataformas. Se retransmitirá por las cuentas oficiales de Victoria’s Secret en Instagram, YouTube y TikTok, y también estará disponible para los suscriptores de Prime Video y Amazon Live.

En el caso de esta última opción, la audiencia podrá incluso adquirir en tiempo real más de 4.000 estilos de ropa de la marca y su línea PINK a través de la tienda de Victoria’s Secret en Amazon Fashion.

Previamente al desfile, la alfombra rosa (pink carpet) será conducida por el conocido estilista Law Roach y la corresponsal de moda Zanna Rassi desde las 18:30 ET, cubriendo la llegada de modelos e invitados.

La diversidad de modelos seleccionadas refleja la renovación que impulsa Victoria’s Secret en su regreso a la escena internacional (REUTERS/Andrew Kelly)

Modelos confirmadas para la pasarela

Este año, el regreso del desfile cuenta con una combinación de figuras habituales y caras nuevas. Entre las modelos más reconocidas se encuentran Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Adriana Lima, Alex Consani, Yumi Nu y Angel Reese.

La presencia de Lima es reconocida a nivel internacional, dado que marcó una era como uno de los “ángeles” emblemáticos de la firma.

La selección de modelos refleja la estrategia de Victoria’s Secret de volver a posicionarse con mensajes de diversidad e inclusión, que ya comenzaron a implementarse en ediciones previas.

De acuerdo con Adam Selman, la intención es ofrecer una visión que cuente una historia visual a través de la pasarela, reinterpretando el concepto de “fantasía” desde la perspectiva contemporánea de la moda.

El equipo encargado del estilismo incluye a Carlyne Cerf de Dudzeele como jefa de vestuario, Charm La’Donna como directora de movimiento, Jawara Wauchope a cargo del peinado y Pat McGrath al frente del maquillaje, una alineación que suma experiencia y notoriedad internacional al evento.

Gigi Hadid, Adriana Lima y otras modelos top encabezan la pasarela de Nueva York en una cita que marca el regreso del espectáculo (REUTERS/Andrew Kelly)

Artistas a cargo de las actuaciones musicales

El segmento musical del Victoria’s Secret Fashion Show vuelve a apostar por un cartel compuesto exclusivamente por mujeres. Las actuaciones en vivo estarán a cargo de Missy Elliott, Karol G, Madison Beer y el grupo surcoreano de K-pop TWICE.

Esta continuidad en la apuesta por un lineup femenino responde, según la organización, a la intención de amplificar la diversidad de voces en la industria.

Las actuaciones de Missy Elliott, Karol G, Madison Beer y TWICE potencian el show con una propuesta musical completamente femenina (REUTERS/Amanda Perobelli)

La edición anterior contó con la participación de Cher, Tyla y Lisa de Blackpink, y en años previos figuras como Taylor Swift, Justin Bieber, Nicki Minaj, Destiny’s Child, Lady Gaga y Harry Styles han ocupado ese espacio.