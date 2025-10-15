Entretenimiento

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: a qué hora y dónde ver el desfile

Karol G, Missy Elliott, el grupo de K-Pop TWICE y más artistas estarán a cargo del show musical de la pasarela

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

El regreso tras seis años
El regreso tras seis años de ausencia posiciona al Victoria’s Secret Fashion Show como uno de los grandes eventos globales de la moda (REUTERS/Andrew Kelly)

El Victoria’s Secret Fashion Show vuelve a la agenda internacional este miércoles 15 de octubre tras haberse relanzado el año pasado, y nuevamente busca captar la atención mundial desde Nueva York.

La pasarela más reconocida del sector de lencería, suspendida durante seis años entre 2019 y 2024, retoma su ambición con un evento en el que se unen desfiles de modelos reconocidas, presentaciones musicales en directo y nuevas ofertas comerciales.

La edición de 2025 se desarrolla en el local insignia de la marca ubicado en la 640 Fifth Avenue, en pleno Manhattan, y se presenta bajo la dirección creativa de Adam Selman.

En el podcast The Run-Through With Vogue, Selman aseguró que la propuesta de este año se centra en la fantasía y la transformación, guiando al público a través de una narrativa que inicia en la mañana y culmina en una atmósfera de “traje de etiqueta”.

El equipo de maquillaje y
El equipo de maquillaje y peinado, liderado por Pat McGrath y Jawara Wauchope, define el look característico del show de este año (REUTERS/Andrew Kelly)

Horarios por país y dónde ver

La transmisión en vivo comienza a las 19:00 del miércoles 15 de octubre en la costa este de Estados Unidos (ET). Tomando en cuenta la diferencia horaria, esto se traduce en:

  • 20:00 en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil
  • 19:00 en República Dominicana, Bolivia y Venezuela
  • 18:00 en México, Colombia, Perú, Ecuador y Panamá
  • 17:00 en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua
  • 16:00 en la región Pacífico de México (Baja California)
  • 01:00 del jueves 16 en España
Los espectadores pueden seguir el
Los espectadores pueden seguir el evento en directo en Instagram, YouTube, TikTok, Prime Video y Amazon Live, según la zona horaria de cada país (ANGELA WEISS/AFP)

El espectáculo se podrá ver a través de varias plataformas. Se retransmitirá por las cuentas oficiales de Victoria’s Secret en Instagram, YouTube y TikTok, y también estará disponible para los suscriptores de Prime Video y Amazon Live.

En el caso de esta última opción, la audiencia podrá incluso adquirir en tiempo real más de 4.000 estilos de ropa de la marca y su línea PINK a través de la tienda de Victoria’s Secret en Amazon Fashion.

Previamente al desfile, la alfombra rosa (pink carpet) será conducida por el conocido estilista Law Roach y la corresponsal de moda Zanna Rassi desde las 18:30 ET, cubriendo la llegada de modelos e invitados.

La diversidad de modelos seleccionadas
La diversidad de modelos seleccionadas refleja la renovación que impulsa Victoria’s Secret en su regreso a la escena internacional (REUTERS/Andrew Kelly)

Modelos confirmadas para la pasarela

Este año, el regreso del desfile cuenta con una combinación de figuras habituales y caras nuevas. Entre las modelos más reconocidas se encuentran Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Adriana Lima, Alex Consani, Yumi Nu y Angel Reese.

La presencia de Lima es reconocida a nivel internacional, dado que marcó una era como uno de los “ángeles” emblemáticos de la firma.

La selección de modelos refleja la estrategia de Victoria’s Secret de volver a posicionarse con mensajes de diversidad e inclusión, que ya comenzaron a implementarse en ediciones previas.

De acuerdo con Adam Selman, la intención es ofrecer una visión que cuente una historia visual a través de la pasarela, reinterpretando el concepto de “fantasía” desde la perspectiva contemporánea de la moda.

El equipo encargado del estilismo incluye a Carlyne Cerf de Dudzeele como jefa de vestuario, Charm La’Donna como directora de movimiento, Jawara Wauchope a cargo del peinado y Pat McGrath al frente del maquillaje, una alineación que suma experiencia y notoriedad internacional al evento.

Gigi Hadid, Adriana Lima y
Gigi Hadid, Adriana Lima y otras modelos top encabezan la pasarela de Nueva York en una cita que marca el regreso del espectáculo (REUTERS/Andrew Kelly)

Artistas a cargo de las actuaciones musicales

El segmento musical del Victoria’s Secret Fashion Show vuelve a apostar por un cartel compuesto exclusivamente por mujeres. Las actuaciones en vivo estarán a cargo de Missy Elliott, Karol G, Madison Beer y el grupo surcoreano de K-pop TWICE.

Esta continuidad en la apuesta por un lineup femenino responde, según la organización, a la intención de amplificar la diversidad de voces en la industria.

Las actuaciones de Missy Elliott,
Las actuaciones de Missy Elliott, Karol G, Madison Beer y TWICE potencian el show con una propuesta musical completamente femenina (REUTERS/Amanda Perobelli)

La edición anterior contó con la participación de Cher, Tyla y Lisa de Blackpink, y en años previos figuras como Taylor Swift, Justin Bieber, Nicki Minaj, Destiny’s Child, Lady Gaga y Harry Styles han ocupado ese espacio.

