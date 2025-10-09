Victoria’s Secret Fashion Show 2025: fecha, hora, cómo ver en vivo, modelos y artistas confirmados

El Victoria’s Secret Fashion Show regresa en 2025 con una edición renovada y transmisión global desde Nueva York. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

El Victoria’s Secret Fashion Show se alista para regresar el 15 de octubre de 2025 en Nueva York, con una edición que buscará reconectar con la audiencia global mediante una propuesta renovada, nuevas plataformas digitales y la participación de modelos veteranas y talentos emergentes. El desfile, que no se realizaba con público y pasarela en vivo desde antes de la pandemia, reflejará una actualización en la estrategia de la marca, con el objetivo de recuperar visibilidad tras la pausa y los cuestionamientos de los últimos años.

La transmisión del evento se hará en vivo para Estados Unidos a través de Prime Video y Amazon Live, de acuerdo con la agenda oficial comunicada por Victoria’s Secret en sus redes institucionales y en anuncios de la compañía. El público internacional podrá seguir el fashion show de manera gratuita en los canales oficiales de la marca en YouTube, Instagram y TikTok, lo que le permitirá a la empresa aumentar su alcance entre las audiencias más jóvenes y conectar con mercados fuera de su base tradicional, según la información publicada por Victoria’s Secret y replicada en medios como ELLE.

El formato híbrido se verá reflejado desde la previa, con la transmisión de la “Pink Carpet”, una alfombra rosa que se emitirá media hora antes del inicio del desfile principal, a las 18:30, hora del Este de Estados Unidos, seguido del evento central a partir de las 19:00. La alfombra permitirá mostrar la llegada de las modelos, entrevistas exclusivas y los primeros detalles sobre lo que se verá en la pasarela.

¿Cómo ver el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 en vivo?

Para quienes deseen seguir el espectáculo en directo, la marca ha dispuesto la transmisión en Prime Video y Amazon Live como canales exclusivos para la audiencia estadounidense, según los detalles publicados por la propia empresa. Para el resto del mundo, el evento podrá verse desde los canales oficiales en YouTube, Instagram y TikTok, lo que refleja un cambio estratégico respecto a las ediciones tradicionales emitidas por televisión. La apuesta por plataformas digitales va de la mano con las tendencias de consumo de contenido de los últimos años.

Opciones de acceso a la transmisión

Prime Video y Amazon Live : para espectadores en los Estados Unidos.

YouTube, Instagram y TikTok: para audiencia internacional, en los perfiles oficiales de Victoria’s Secret.

Esta cobertura descentralizada busca facilitar el acceso y acompaña el cambio de hábitos en el público consumidor de espectáculos de moda.

El evento se emitirá en vivo el 15 de octubre por Prime Video y Amazon Live en EE.UU., y en redes sociales para el público internacional. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

¿A qué hora empieza el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

De acuerdo con el cronograma publicado por Victoria’s Secret, el desfile de 2025 está previsto para las 19:00 (hora del Este de Estados Unidos), el miércoles 15 de octubre. Antes del show principal, la audiencia podrá conectarse a la “Pink Carpet” o alfombra rosa, que iniciará a las 18:30. Durante esa previa se ofrecerán entrevistas, detalles de vestuario y las primeras imágenes de las modelos y artistas participantes.

La agenda detallada fue anticipada en los canales institucionales de la marca y replicada por portales como ELLE. El formato busca mantener la atención a lo largo de la emisión e involucrar a la audiencia desde el inicio de la jornada.

¿Cuáles son las modelos y artistas confirmadas para el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

Victoria’s Secret confirmó una alineación que fusiona rostros emblemáticos del evento con nuevas personalidades. Entre las figuras principales estarán Adriana Lima, Lily Aldridge, Candice Swanepoel, Alex Consani, Yumi Nu, Anok Yai y Joan Smalls. Esta elección evidencia el intento por conjugar la tradición del desfile con la presencia de modelos con carreras emergentes y perfiles diversos, según lo comunicado oficialmente en los perfiles sociales de la marca y recogido por medios especializados.

El espectáculo sumará actuaciones musicales en vivo de Karol G, Madison Beer, Missy Elliot y TWICE, artistas que representan diferentes géneros y audiencias, lo que sigue la tendencia de ediciones anteriores de incorporar música en vivo para atraer a públicos que no se limitan a la moda. La participación de estos artistas fue anunciada oficialmente por Victoria’s Secret.

La edición 2025 combinará modelos icónicas y nuevos talentos, junto a shows musicales de Karol G, Madison Beer, Missy Elliot y TWICE. (REUTERS/Andrew Kelly)

¿Qué es el “Pink Carpet” del Victoria’s Secret Fashion Show y cómo funcionará en 2025?

La “Pink Carpet” representa el preludio del evento, comenzando media hora antes del desfile a las 18:30 (hora del Este). Según la agenda institucional de Victoria’s Secret, la transmisión de la alfombra rosa estará disponible en Prime Video, Amazon Live y en redes sociales. Allí se ofrecerán entrevistas a las modelos, imágenes del backstage y una presentación anticipada de los looks preparados para la pasarela.

El objetivo de la “Pink Carpet” es ampliar la experiencia para la audiencia digital y motivar la interacción desde antes del comienzo del desfile. El concepto refuerza la estrategia de engagement e inmediatez, claves en la dinámica de grandes eventos transmitidos en línea en la actualidad.

¿Por qué regresa el Victoria’s Secret Fashion Show en 2025?

La reaparición del desfile tradicional responde a la intención de Victoria’s Secret de reposicionarse después de la revisión a su imagen de marca, motivada por cuestionamientos sobre la falta de diversidad y la representación de estándares corporales, asuntos que ganaron relevancia en los últimos años en la industria de la moda. El último intento de relanzamiento, en 2023, se concretó bajo un formato documental, pero la edición de 2025 marca el retorno a la pasarela en vivo ante público y con difusión internacional, como comunicó la compañía en su anuncio oficial.

La dirección de la empresa adelantó, en mensajes institucionales, que la nueva edición buscará integrar “lo mejor de nuestra herencia con las voces actuales de la industria”. Este enfoque pretende dar respuesta tanto a la tradición del evento como a las expectativas contemporáneas sobre representación e innovación en la moda.

La 'Pink Carpet' ofrecerá entrevistas y contenido exclusivo media hora antes del desfile principal, ampliando la experiencia digital. (REUTERS/Andrew Kelly)

¿Qué novedades introduce el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

La edición de este año ofrece cambios destacados en su estructura: una cobertura global en plataformas de streaming y redes sociales; la inclusión de modelos con perfiles variados a nivel profesional, étnico y corporal; y el regreso de los shows musicales en directo. Elementos clásicos como las alas de ángel seguirán presentes en la pasarela, mientras la escenografía y el despliegue técnico mantendrán el alto nivel de producción.

Frente a los años anteriores, en los que el evento estuvo ausente por varios ciclos y luego transformado en material audiovisual grabado, el regreso en vivo en 2025 será una apuesta de la marca estadounidense para captar nuevamente la conversación pública y relevante de la industria.

La presencia de un elenco diverso y la transmisión simultánea en múltiples plataformas reflejan el entorno actual del sector de eventos de moda, en el que la accesibilidad digital y la representatividad son factores prioritarios. La organización de un pre-show, la “Pink Carpet”, con entrevistas y contenido adicional, se vincula también a la búsqueda de experiencias de alto impacto en redes.

¿Cuál es el impacto esperado del Victoria’s Secret Fashion Show 2025 en la industria de la moda?

El retorno en formato tradicional implica que Victoria’s Secret buscará reocupar su lugar dentro del calendario global de moda, tras un periodo en el que otras empresas impulsaron eventos alternativos y digitalizados. Los resultados de audiencia internacional, la repercusión en redes sociales y la aceptación de la nueva propuesta serán indicadores relevantes para determinar los siguientes pasos de la empresa americana y, posiblemente, las tendencias en la organización de espectáculos de moda a gran escala en los próximos años.

El evento pone a prueba la capacidad de la marca para reconstruir su reputación, adaptar su estrategia a las nuevas demandas culturales y conectar con una audiencia cada vez más heterogénea, que consume tanto contenidos tradicionales como digitales y espera un enfoque más inclusivo.