Rafael López Aliaga denuncia liberación de presuntos sicarios que intentaron asesinarlo: “Esa Fiscalía está podrida”

El alcalde de Lima informó la liberación de tres presuntos atacantes y propuso un referéndum para imponer cadena perpetua a corruptos y delincuentes violentos

Por Luis Paucar

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, denunció este domingo la liberación de tres individuos que, según afirmó, intentaron asesinarlo el último fin de semana durante un acto oficial en el populoso distrito de Villa María del Triunfo.

El burgomaestre expresó su indignación en su rendición de cuentas 2025, antes de su posible renuncia, y aseguró que los atacantes estaban armados con pistolas y granadas. Además, cuestionó la actuación del Ministerio Público tras el incidente.

“Hace dos días he tenido un ataque personal. Eran tres personas coordinadas como banda criminal. Yo he estado en Fiscalía el día de ayer dando mi testimonio, pero mi sorpresa es que el día de hoy Fiscalía libera a gente que va a un mitin de presentación de obra, con granada y pistola”, dijo.

López Aliaga afirmó que la Fiscalía está “podrida” y bajo control de sectores ideológicos vinculados a gobiernos anteriores en Lima. Además, acusó a la institución de estar dirigida por “gente de izquierda, asesina, mentirosa y ladrona” que ha administrado la ciudad previamente.

López Aliaga, líder de Renovación
López Aliaga, líder de Renovación Popular, evalúa postularse a la presidencia en 2026

“No es normal que liberen gente que está con pistola. (...) No les conviene que haya una avenida con concreto que resista el barro... No les conviene que haya progreso, porque esta izquierda vive de eso, del sufrimiento de la gente más vulnerable", sostuvo.

Ante esta situación, el burgomaestre anunció su propuesta de un referéndum para implementar penas más severas contra los delitos graves. “Existen mecanismos, como los de Suiza y otros países, que incluyen referéndums. Comprometo al Consejo Metropolitano a presentar uno sobre este tema. Creo que lo ganaremos ampliamente”, dijo.

La iniciativa contempla prisión perpetua para delincuentes relacionados con crímenes violentos y corrupción. “Un referéndum, también una iniciativa legislativa, para cadena perpetua para funcionarios corruptos, violadores, extorsionadores y sicarios”, añadió.

RPP difundió en la víspera un video en el que se observa a agentes de la Policía Nacional (PNP) reduciendo a un hombre en una calle de tierra. A su lado, se distingue un revólver. Según la información, el individuo, de aproximadamente 30 años, fue detenido a unos 15 metros del lugar cuando el alcalde iniciaba su discurso.

Un agente del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Villa María del Triunfo declaró a la emisora que el detenido pretendía “disparar al alcalde”.

Posteriormente, el Ministerio del Interior informó en la red social X que, “gracias a una eficiente labor de inteligencia”, la PNP capturó a un “sujeto que portaba un arma de fuego” durante la actividad.

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) precisó que el hombre “confesó haber acudido en moto con la intención de disparar contra el alcalde” y que la PNP “ha confirmado que hay dos detenidos más”.

“Desde la MML, rechazamos enérgicamente este acto de violencia premeditada y advertimos sobre la urgente necesidad de reforzar la seguridad ciudadana y la inteligencia operativa en los eventos públicos”, señaló el consistorio limeño.

Posible candidato presidencial

López Aliaga, quien ocupa la alcaldía de Lima desde enero de 2023 y lidera el partido Renovación Popular, ha expresado su intención de postular a las elecciones presidenciales de abril de 2026.

A fines de septiembre, indicó que esperaría “hasta el último día permitido para tomar una decisión” oficial. Su bancada parlamentaria fue una de las que votó el jueves a favor de destituir a la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) por incapacidad moral, tras acusarla de no enfrentar el incremento del crimen organizado en el país.

