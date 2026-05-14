Marcos López y Copenhague caen ante Midtjylland en la final de la Copa de Dinamarca con un gol en los últimos minutos

El triunfo por la mínima en una final marcada por la paridad otorgó a Midtjylland su tercer título copero, reconfigurando el panorama competitivo y desafiando la supremacía tradicional de Copenhague en la escena danesa (Facebook / F.C. København)

En una definición marcada por la paridad y la tensión, el Midtjylland se impuso por la mínima diferencia al Copenhague y se adjudicó la Copa de Dinamarca 2025-26.

El único gol del partido, obra del surcoreano Han-beom Lee, llegó cuando restaban pocos minutos para el cierre, sentenciando el destino de un duelo que hasta entonces no había permitido ventajas para ninguno de los dos equipos.

PUBLICIDAD

El peruano Marcos López, quien inició desde el arranque y recibió una amonestación, permaneció en el campo hasta el minuto 86, momento en que fue sustituido. Con este resultado, el Copenhague deberá conformarse con el subcampeonato y centrar su atención en los compromisos ligueros que aún le restan en la temporada.

Midtjylland conquista su tercera Copa y rompe la igualdad en el final

Midtjylland venció a Copenhague con un gol de Han-beom Lee en los minutos finales y conquistó su tercera Copa de Dinamarca tras una final marcada por la paridad. ( X /@fcmidtjylland)

El estadio Parken de Copenhague fue escenario de una final disputada en la que los detalles marcaron la diferencia. Durante más de ochenta minutos, Midtjylland y Copenhague mantuvieron un duelo equilibrado, con pocas opciones claras y una intensidad propia de una definición por el título. La resistencia defensiva de ambos conjuntos fue constante, bloqueando los intentos de romper el cero en el marcador.

PUBLICIDAD

La única anotación del encuentro se produjo en el minuto 82, cuando Han-beom Lee aprovechó una desatención en la zaga rival y envió el balón al fondo de la red. Este gol fue suficiente para que Midtjylland, dirigido por Thomas Thomasberg, sumara su tercera Copa de Dinamarca, una conquista que no lograba desde 2022. “Trabajamos todo el torneo para este momento. No bajamos los brazos y hoy conseguimos el premio”, declaró el entrenador tras la ceremonia de premiación.

El título permite a los ‘Lobos’ cerrar la temporada con un trofeo, luego de haber quedado a las puertas en la liga local, superados por el Aarhus. Mientras tanto, el Copenhague, que en años anteriores había celebrado éxitos tanto en la liga como en la Champions League, sumó un nuevo revés en un curso que no cumplió con las expectativas del club y su afición.

PUBLICIDAD

Marcos López, titular y con protagonismo hasta el tramo final

Marcos López fue titular en la final y tuvo participación activa por la banda izquierda, aunque Copenhague no logró evitar la derrota ante Midtjylland. (Facebook / F.C. København)

El defensor peruano Marcos López inició como titular en la alineación del Copenhague y presentó un desempeño activo por la banda izquierda. Durante la primera parte, López se mostró sólido en la marca y participó en la transición ofensiva de su equipo, aunque la defensa rival impidió que sus proyecciones se transformaran en situaciones de peligro concretas.

En el complemento, la intensidad aumentó y López fue amonestado tras una disputa por el balón. El técnico Jacob Neestrup decidió sustituirlo en el minuto 86, dando ingreso a Robert para buscar variantes en el cierre. Pese a los esfuerzos del Copenhague, el resultado ya estaba definido a favor de Midtjylland.

PUBLICIDAD

La actuación de López fue destacada por la prensa local, que subrayó su regularidad a lo largo de la campaña. Además, el Copenhague deberá enfocar sus energías en el próximo duelo frente al Randers por la liga danesa, en el objetivo de asegurar su participación en competencias europeas para la próxima temporada.

Temporada irregular para Copenhague

El subcampeonato dejó a Copenhague sin títulos en una temporada complicada, obligando al club a replantear objetivos para el próximo ciclo deportivo. (Facebook / F.C. København)

El balance del año para el Copenhague dista de lo acostumbrado para una institución que suele dominar el fútbol danés. Tras no conseguir la clasificación al Play-Off por el campeonato en la Superliga, el equipo se vio obligado a disputar el Grupo Descenso, donde logró el primer puesto y el derecho de jugar por una plaza en la Conference League contra Nordsjaelland.

PUBLICIDAD

La derrota en la final de copa se suma a una campaña que no permitió festejos importantes. El club, habitual representante danés en torneos continentales, buscará ahora recomponer su plantel y establecer nuevas metas para el próximo ciclo. “Esta caída debe servirnos de aprendizaje. El grupo está comprometido y queremos volver a los primeros planos”, señaló el capitán Viktor Claesson.

Por su parte, el Midtjylland celebró la obtención de su tercer trofeo copero, consolidando un proyecto que ha mostrado regularidad tanto a nivel local como internacional. La victoria en la final representa un estímulo adicional para el plantel, que cerró la temporada con un título y el reconocimiento de su afición.

PUBLICIDAD

Midtjylland y Copenhague continuarán su calendario en la liga danesa, mientras los dirigentes de ambos clubes analizan los pasos a seguir en la previa del próximo mercado de fichajes y la planificación de la campaña 2026-27.