Rafael López Aliaga no registra actividades como alcalde de Lima desde mañana, cuando se vence plazo para su renuncia. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Rafael López Aliaga podría dejar de ser el alcalde de Lima en las próximas horas para postular nuevamente a la Presidencia en las Elecciones 2026 y ya está dejando el camino listo para que Renzo Reggiardo asuma el cargo luego de su renuncia, que tendría que anunciarse mañana, 13 de octubre, en la fecha límite establecida por el JNE.

En ese contexto, la agenda pública del aún alcalde de Lima luce vacía luego del 12 de octubre, pese a que no suele tener ausencias prolongadas del ojo público desde el inicio de su gestión. Entre sus próximas actividades se encuentra la inauguración de un Hospital de la Solidaridad en Manchay (1:00 p.m.), y una presentación Rendición de Cuentas en el anfiteatro del Parque de la Exposición (7:00 p.m.). Luego de estas, López Aliaga no registra más actividades.

El alcalde de Lima se mostró crítico con la gestión de la seguridad ciudadana durante el gobierno de Dina Boluarte. Sin embargo, se ausentó de la sesión del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), convocado para el 10 de octubre. En su lugar, firmó la Resolución de Alcaldía N° 410-2025, en la que encargó su representación al teniente alcalde, Renzo Reggiardo, por “tener que atender actividades inherentes a su cargo”.

Rafael López Aliaga encargó a Renzo Reggiardo la representación de la Municipalidad Metropolitana de Lima durante la sesión del Coresec del 10 de octubre. (Foto: MML)

Pero ¿qué podría ser más importante que la gestión de la seguridad ciudadana? Para el 10 de octubre Rafael López Aliaga se hizo presente en otras actividades como la ceremonia de adquisición de la Quinta Heeren, la inauguración de un hospital veterinario en el Parque de las Leyendas sede Huachipa, la inauguración de una nueva sede del Hospital de la Solidaridad en Santa Eulalia, la ceremonia de inicio de obras de la Vía Acomayo (Villa María del Triunfo) y una vía rápida Pista Nueva.

Renzo Reggiardo se ‘despide’ de Rafael López Aliaga

El teniente alcalde Renzo Reggiardo incluso dirigió unas palabras a Rafael López Aliaga durante una ceremonia de entrega de hornos a comedores y ollas comunes. Durante su intervención le expresó su lealtad “esté donde esté” e hizo referencia a un posible futuro lejos de la Municipalidad Metropolitana de Lima

“Le agradezco mucho, muchísimo, por haber confiado en mí, por haberme invitado a formar parte de, de esta gestión y que siempre en mí va a tener un soldado, esté donde esté (...) Es un honor. Yo no sé qué pase los días consecutivos, pero en mi carrera, en mi carrera, déjeme decirle que usted es una autoridad que ha demostrado bastante amor, bastante confianza. Le agradezco el trabajo que me ha dado”, indicó.

En una actividad pública en la Plaza Mayor de Lima, el teniente alcalde tuvo un gesto que hace presumir que López Aliaga dejaría la alcaldía. | TV Perú

RLA ausente durante la atención al incendio en SJM

En las últimas horas, el alcalde de Lima también ha cedido protagonismo en favor de Renzo Reggiardo, que se hizo presente en San Juan de Miraflores para atender a las familias damnificadas durante el incendio de Pamplona Alta y brindarles raciones de comida y garantizar que tengan carpas para pasar la noche.

Todo esto ante la ausencia de López Aliaga, que no tenía registrada ninguna actividad adicional que le impida presentarse en la zona del desastre.

Según indicó el teniente alcalde de Lima, las familias damnificadas del incendio en Pamplona Alta vivían en un terreno que le pertenecería al Ministerio de Educación. (Video: Latina)

Días atrás, la autoridad capitalina anunció que comunicará ante el Concejo Municipal su decisión sobre una posible renuncia a la alcaldía durante la sesión ordinaria del próximo lunes 13 de octubre, conforme a la normativa electoral vigente.

“El día 13 va a haber una sesión ordinaria de Concejo en la tarde, justamente para que ante Concejo, porque así está la ley, tiene que uno que decir si sigo o no sigo. Yo lo he pensado mucho, y hay temas que a favor y en contra (...) a veces hay que tomar decisiones que implican la muerte”, señaló.