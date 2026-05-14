Roberto Mosquera encumbra a Marcos Lliuya: “Es un genio, tiene un sentido del tiempo que si le hubiera dado sería mejor que Ronaldinho”

Roberto Mosquera se deshace en elogios por Marcos Lliuya. - Crédito: Sport Huancayo

A lo largo de su vasta carrera, Roberto Mosquera ha conocido y trabajo con una cantidad innumerable de futbolistas, aunque hay uno que hasta el día de hoy lo recuerda con demasiada calidez. Durante una extensa entrevista con ‘El Arranque’, se deshizo en elogios hacia Marcos Lliuya, acaso el jugador más representativo de la historia de Sport Huancayo.

“Lliuya es un genio, lo he dirigido. Él tiene los pies redondos, pero Dios le ha dado tal talento. Una vez en un partido me dijo un jugador, ‘profe, ¿qué opina de Lliuya?’ Tiene ojos en todo el cuerpo [respondí]”, partió diciendo.

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Roberto Mosquera atravesó tres etapas en el fútbol de Bolivia. - Crédito: La Razón

Uno de los aspectos de Lliuya que más cautivó a Mosquera fue su predestinación ejerciendo el control del juego como volante creativo. De ahí que el veterano técnico estableciera una comparación un tanto descabellada.

“Como es lento, el hace así [gira la cabeza] y tiene un retrovisor; entonces, gira para un lado y tú te pasas. No es rápido, pero tiene un sentido del tiempo que si le hubiera dado sería mejor que Ronaldinho”, apuntó Roberto.

El experimentado entrenador considera que el último '10' de Sport Huancayo hubiera estado a la altura de Ronaldinho si potenciaba sus cualidades. | VIDEO: El Arranque

Marcos Lliuya llegó a la Liga 1 con 23 años y sin un trabajo detrás en lo que respecta en formación. Aun así, Mosquera insiste en que debió ser citado por la ‘bicolor’ solo por el simple hecho de destilar inventiva a lo largo de las campañas con Sport Huancayo.

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“Vamos a pensar que lo conozco a los 15 años. ¿Cómo lo mejoro? De repente hubiera llegado a la selección. Para mí es un jugador de selección por talento”, zanjó.

Marcos Lliuya enfrentando a Universitario en el Monumental. - Crédito: Difusión

Arduo sacrificio

La concepción por el fútbol para Marcos Lliuya era de toda la vida. No había ni un solo día en el que dejara su balón de fútbol al lado. Su niñez transitaba entre la educación y el entretenimiento dentro de las canchas. Asomándose a la adolescencia, comprendió que su destino era ser futbolista.

Así pues, le transmitió a sus padres ese deseo genuino por vestirse de corto. No hubo reproche ni recriminaciones, sí apoyo y respaldo, sobre todo de su progenitor, quien lo acompañó desde su natal Chincha a Lima para someterse a una prueba de aptitudes en una academia.

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Sporting Cristal enfrentó a Sport Huancayo por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1

Le costó demasiado, pero logró mantenerse cerca de un lustro para luego retornar a su tierra natal y ahí disponerse a integrar un club de la Copa Perú, escenario en el que fue transitado por un tiempo regular hasta que entre Ernesto Aguirre y Wilmar Valencia le cambiaron la vida.

En especial ‘Bam Bam’, quien al atestiguar su innato talento como mediocentro creativo, lo llamó para integrarse a Sport Huancayo. Aunque la altitud era un obstáculo, Lliuya demostró condiciones espléndidas que permitieron que firmarse su primer contrato profesional.

Marcos Lliuya disputó nueve temporadas ininterrumpidas con Sport Huancayo. - Crédito: Difusión

A partir de entonces, el inventivo ’10′ hizo una extensa carrera en La Incontrastable que duró cerca de una década (2015-2024). Durante ese largo recorrido encandiló con atrapante conducción y excelso golpeo de media distancia.

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Por sus loables condiciones, incluso, se rumoreó de que Marcos Lliuya podría mudarse a un club de mayor envergadura como Universitario de Deportes, pero nunca hubo una tratativa oficial. Cerrado el episodio del ‘rojo matador’, probó suerte en Alianza Universidad y actualmente defiende la camiseta de UTC.