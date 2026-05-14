Perú Deportes

Roberto Mosquera encumbra a Marcos Lliuya: “Es un genio, tiene un sentido del tiempo que si le hubiera dado sería mejor que Ronaldinho”

El exentrenador de Sport Huancayo describió las cualidades del ‘10′ nacido en Chincha y aseguró que por talento mereció un espacio en la selección peruana. “Tiene ojos en todo el cuerpo”, sostuvo

Guardar
Google icon
Roberto Mosquera se deshace en elogios por Marcos Lliuya. - Crédito: Sport Huancayo
Roberto Mosquera se deshace en elogios por Marcos Lliuya. - Crédito: Sport Huancayo

A lo largo de su vasta carrera, Roberto Mosquera ha conocido y trabajo con una cantidad innumerable de futbolistas, aunque hay uno que hasta el día de hoy lo recuerda con demasiada calidez. Durante una extensa entrevista con ‘El Arranque’, se deshizo en elogios hacia Marcos Lliuya, acaso el jugador más representativo de la historia de Sport Huancayo.

Lliuya es un genio, lo he dirigido. Él tiene los pies redondos, pero Dios le ha dado tal talento. Una vez en un partido me dijo un jugador, ‘profe, ¿qué opina de Lliuya?’ Tiene ojos en todo el cuerpo [respondí]”, partió diciendo.

PUBLICIDAD

Roberto Mosquera atravesó tres etapas en el fútbol de Bolivia. - Crédito: La Razón
Roberto Mosquera atravesó tres etapas en el fútbol de Bolivia. - Crédito: La Razón
Uno de los aspectos de Lliuya que más cautivó a Mosquera fue su predestinación ejerciendo el control del juego como volante creativo. De ahí que el veterano técnico estableciera una comparación un tanto descabellada.

“Como es lento, el hace así [gira la cabeza] y tiene un retrovisor; entonces, gira para un lado y tú te pasas. No es rápido, pero tiene un sentido del tiempo que si le hubiera dado sería mejor que Ronaldinho”, apuntó Roberto.

El experimentado entrenador considera que el último '10' de Sport Huancayo hubiera estado a la altura de Ronaldinho si potenciaba sus cualidades. | VIDEO: El Arranque

Marcos Lliuya llegó a la Liga 1 con 23 años y sin un trabajo detrás en lo que respecta en formación. Aun así, Mosquera insiste en que debió ser citado por la ‘bicolor’ solo por el simple hecho de destilar inventiva a lo largo de las campañas con Sport Huancayo.

PUBLICIDAD

“Vamos a pensar que lo conozco a los 15 años. ¿Cómo lo mejoro? De repente hubiera llegado a la selección. Para mí es un jugador de selección por talento”, zanjó.
Marcos Lliuya enfrentando a Universitario en el Monumental. - Crédito: Difusión
Marcos Lliuya enfrentando a Universitario en el Monumental. - Crédito: Difusión

Arduo sacrificio

La concepción por el fútbol para Marcos Lliuya era de toda la vida. No había ni un solo día en el que dejara su balón de fútbol al lado. Su niñez transitaba entre la educación y el entretenimiento dentro de las canchas. Asomándose a la adolescencia, comprendió que su destino era ser futbolista.

Así pues, le transmitió a sus padres ese deseo genuino por vestirse de corto. No hubo reproche ni recriminaciones, sí apoyo y respaldo, sobre todo de su progenitor, quien lo acompañó desde su natal Chincha a Lima para someterse a una prueba de aptitudes en una academia.

Sporting Cristal enfrentó a Sport Huancayo por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1
Le costó demasiado, pero logró mantenerse cerca de un lustro para luego retornar a su tierra natal y ahí disponerse a integrar un club de la Copa Perú, escenario en el que fue transitado por un tiempo regular hasta que entre Ernesto Aguirre y Wilmar Valencia le cambiaron la vida.

En especial ‘Bam Bam’, quien al atestiguar su innato talento como mediocentro creativo, lo llamó para integrarse a Sport Huancayo. Aunque la altitud era un obstáculo, Lliuya demostró condiciones espléndidas que permitieron que firmarse su primer contrato profesional.

Marcos Lliuya disputó nueve temporadas ininterrumpidas con Sport Huancayo. - Crédito: Difusión
Marcos Lliuya disputó nueve temporadas ininterrumpidas con Sport Huancayo. - Crédito: Difusión

A partir de entonces, el inventivo ’10′ hizo una extensa carrera en La Incontrastable que duró cerca de una década (2015-2024). Durante ese largo recorrido encandiló con atrapante conducción y excelso golpeo de media distancia.

Por sus loables condiciones, incluso, se rumoreó de que Marcos Lliuya podría mudarse a un club de mayor envergadura como Universitario de Deportes, pero nunca hubo una tratativa oficial. Cerrado el episodio del ‘rojo matador’, probó suerte en Alianza Universidad y actualmente defiende la camiseta de UTC.

Temas Relacionados

Roberto MosqueraLiga 1Sport HuancayoMarcos Lliuyaperu-deportes

Más Noticias

Zé Ricardo sorprende en Sporting Cristal y deja fuera a Felipe Vizeu del viaje a Cajamarca: ¿Qué pasó con el brasileño?

Movimientos inesperados sacuden la interna celeste mientras se aproxima una semana que podría definir el camino internacional y doméstico del club peruano

Zé Ricardo sorprende en Sporting Cristal y deja fuera a Felipe Vizeu del viaje a Cajamarca: ¿Qué pasó con el brasileño?

UTC rechaza acusaciones de la SAFAP y se defiende: “Nosotros no estamos poniendo en peligro al fútbol peruano”

Tras el pronunciamiento de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú, el equipo cajamarquino negó que su accionar judicial ponga en riesgo el sistema nacional y reclamó respeto a los derechos constitucionales del club

UTC rechaza acusaciones de la SAFAP y se defiende: “Nosotros no estamos poniendo en peligro al fútbol peruano”

Marcos López y Copenhague caen ante Midtjylland en la final de la Copa de Dinamarca con un gol en los últimos minutos

El lateral peruano fue titular en la final del torneo danés, pero su equipo cayó 1-0 ante Midtjylland, que se coronó campeón con un tanto en el tramo final del encuentro

Marcos López y Copenhague caen ante Midtjylland en la final de la Copa de Dinamarca con un gol en los últimos minutos

Gerenta de San Martín recuerda dichos de Cenaida Uribe sobre “cheque en blanco” y cuestiona rumores en el vóley: “Nos pone en peligro”

Yudy Balcázar criticó la ligereza de algunas afirmaciones en medio del mercado de fichajes del vóley peruano, que han escalado hasta generar polémicas y cartas notariales, como en el caso de Flavia Montes y Vivian Baella

Gerenta de San Martín recuerda dichos de Cenaida Uribe sobre “cheque en blanco” y cuestiona rumores en el vóley: “Nos pone en peligro”

César Vallejo le abre las puertas a Hernán Barcos en caso se desligue de FC Cajamarca: “Que venga, encantado”

La institución de Trujillo se ha enterado del interés de la San Martín por adquirir al ‘Pirata’ y ha reaccionado de manera inmediata a través de un mensaje externado por la Gerencia Deportiva

César Vallejo le abre las puertas a Hernán Barcos en caso se desligue de FC Cajamarca: “Que venga, encantado”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Me enfrenté hasta lo último”: Rafael López Aliaga admite su derrota electoral tras gritos de fraude, insultos y llamado a insurgencia

“Me enfrenté hasta lo último”: Rafael López Aliaga admite su derrota electoral tras gritos de fraude, insultos y llamado a insurgencia

Cambio del jefe del INPE: Ministerio de Justicia envía a José Balcázar propuesta de relevo y solo resta la firma presidencial

Funcionario del Ministerio de Justicia fue arrestado por mafia de cobro de cupos en Gamarra: cartera lo despidió tras operativo

Roberto Sánchez reta a Keiko Fujimori a iniciar los debates de segunda vuelta en Chota, tierra de Pedro Castillo

JNE rechaza definitivamente pedido de Rafael López Aliaga para anular las mesas 900 mil

ENTRETENIMIENTO

Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, revela cómo se le declaró a su pareja de 22 años: “Me aceptó en una”

Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, revela cómo se le declaró a su pareja de 22 años: “Me aceptó en una”

Brando Gallesi revela el difícil fin de su amistad con Thiago Vernal tras el rodaje de ‘Locos de amor: mi primer amor’

Alessa Witchel revela el verdadero motivo detrás de su ruptura con Aldo Corzo: "Hay relaciones destinadas a terminar"

Pareja de André Carrillo expone en redes supuesta infidelidad del futbolista: “Estoy buscando a la dueña de este arete”

Macla Yamada, su pasión por la actuación y la libertad que encontró en OUKE: “El streaming me enseñó a dejar de callar para encajar”

DEPORTES

UTC rechaza acusaciones de la SAFAP y se defiende: “Nosotros no estamos poniendo en peligro al fútbol peruano”

UTC rechaza acusaciones de la SAFAP y se defiende: “Nosotros no estamos poniendo en peligro al fútbol peruano”

Marcos López y Copenhague caen ante Midtjylland en la final de la Copa de Dinamarca con un gol en los últimos minutos

Gerenta de San Martín recuerda dichos de Cenaida Uribe sobre “cheque en blanco” y cuestiona rumores en el vóley: “Nos pone en peligro”

César Vallejo le abre las puertas a Hernán Barcos en caso se desligue de FC Cajamarca: “Que venga, encantado”

Directivo de César Vallejo niega salida de José ‘Chemo’ del Solar: “Confiamos en lograr el ascenso con él”