Perú

Rafael López Aliaga tiene inesperado ataque de risa al relatar intento de asesinato: “Esos que ponen ‘armani’, no sean payasos”

El alcalde de Lima relató entre risas el intento de asesinato que sufrió en Villa María del Triunfo, donde fueron detenidos presuntos atacantes armados, a quienes vinculó con el partido del exjuez Duberlí Rodríguez

Por Luis Paucar

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, protagonizó un sorpresivo ataque de risa este domingo al relatar el intento de asesinato que sufrió el último fin de semana, durante el inicio de una obra en el populoso distrito de Villa María del Triunfo.

Durante un acto oficial, el burgomaestre explicó que pasó todo el día anterior declarando ante el Ministerio Público y vinculó a los presuntos agresores con el partido Unidad Popular, del exjuez supremo y expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez.

“Ayer estado todo el día en la Fiscalía. Había tres criaturas de un partido del señor Duberlí Rodríguez. A este señor lo conozco desde Chiclayo porque era terruco, estuvo preso”, dijo.

Agregó que, en total, fueron tres los implicados en el atentado frustrado: un sicario que se hizo pasar por pastor evangélico y “apuntaba”, otro que portaba una granada y uno más con una pistola.

López Aliaga vinculó a los agresores con el partido Unidad Popular, liderado por el exjuez Duberlí Rodríguez, a quien calificó de “terruco”

“Todos con un plano. Imagínense: disparar a ‘Porky’ y luego granada. (...) Iban a hacer paté de chancho”, narró entre carcajadas. Seguidamente, afirmó también que varias personas de su entorno le advirtieron sobre el ataque.

“Justo siete personas distintas me llama: yo he soñado ese ataque, varias personas de mi confianza. Dije ‘esto es muy raro, aquí hay una mano que ha protegido, esto es una señal’”, comentó.

“He estado declarando en Fiscalía ayer, esto no es casualidad. Estos señores que ponen en redes que es ‘armani’ (armado) no sean payasos, ante la evidencia también reaccionen. ¿Qué hace una persona con granada detrás de ‘Porky’? Nadie les cree nada, la evidencia les explota en la cara”, añadió.

RPP difundió en la víspera un video en el que se observa a agentes de la Policía Nacional (PNP) reduciendo a un hombre en una calle de tierra. A su lado, se distingue un revólver. Según la información, el individuo, de aproximadamente 30 años, fue detenido a unos 15 metros del lugar cuando el alcalde iniciaba su discurso.

Un agente del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Villa María del Triunfo declaró a la emisora que el detenido pretendía “disparar al alcalde”.

El alcalde afirmó que varias personas cercanas le advirtieron sobre el ataque, e interpretó que hubo una “mano que protegió” su vida

Posteriormente, el Ministerio del Interior informó en la red social X que, “gracias a una eficiente labor de inteligencia”, la PNP capturó a un “sujeto que portaba un arma de fuego” durante la actividad.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) precisó que el hombre “confesó haber acudido en moto con la intención de disparar contra el alcalde” y que la PNP “ha confirmado que hay dos detenidos más”.

“Desde la MML, rechazamos enérgicamente este acto de violencia premeditada y advertimos sobre la urgente necesidad de reforzar la seguridad ciudadana y la inteligencia operativa en los eventos públicos”, señaló el consistorio limeño.

Posible candidato presidencial

López Aliaga, quien ocupa la alcaldía de Lima desde enero de 2023 y lidera el partido Renovación Popular, ha expresado su intención de postular a las elecciones presidenciales de abril de 2026.

A fines de septiembre, indicó que esperaría “hasta el último día permitido para tomar una decisión” oficial. Su bancada parlamentaria fue una de las que votó el jueves a favor de destituir a la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) por incapacidad moral, tras acusarla de no enfrentar el incremento del crimen organizado en el país.

Renovación Popular había sido una de las agrupaciones que respaldaron a Boluarte desde su llegada al poder el 7 de diciembre de 2022, luego del fallido intento de golpe de Estado por parte de Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta.

