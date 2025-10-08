Perú

Rafael López Aliaga lanza boulevard para hinchas de Alianza Lima con fondos públicos: “La ‘U’ también tiene el apoyo metropolitano”

El alcalde de Lima dio inicio a las obras del Caminito Íntimo en La Victoria, un proyecto que contempla mejoras viales, áreas ornamentales y espacios turísticos que conectarán el Estadio Nacional con Matute

Por Luis Paucar

Durante el acto, el alcalde respaldó la intención del club Alianza Lima de remodelar el estadio Alejandro Villanueva

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, inició este martes las obras del boulevard Caminito Íntimo, un proyecto urbano financiado con fondos públicos que busca renovar un tramo del distrito de La Victoria en homenaje a los hinchas de Alianza Lima.

Durante un acto oficial, el burgomaestre destacó la “decisión política del club” para “también de remodelar” el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute. “Saben que tienen todo el apoyo para poder hacerlo bien y tener una infraestructura mucho mejor. Esto hay que transformarlo, ponerlo recontra bonito, que sea algo histórico, así como tiene Argentina”, señaló.

Según una nota de la comuna limeña, el proyecto se desarrollará a lo largo de 0.95 kilómetros sobre el jirón San Cristóbal, entre las avenidas José Gálvez y Mendoza Merino. El plazo de ejecución es de 120 días e incluye la rehabilitación integral de la vía, nueva capa asfáltica en más de 1,000 metros cuadrados, señalización vial, veredas, rampas y elementos ornamentales.

También se contempla la instalación de un pórtico de ingreso, glorietas, bancas y luminarias, con un diseño orientado a promover el turismo y generar espacios de encuentro ciudadano.

La obra estará a cargo del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), con un plazo de ejecución de 120 días

“Tendrá un sentido de destino turístico simbólico, del Estadio Nacional a Matute en 10 cuadras, pero completamente remodeladas, seguras, con luz, con serenazgo; para llenarlo de turistas y que sea un emporio”, sostuvo.

López Aliaga invitó a otros clubes a seguir el ejemplo y aseguró el respaldo de su gestión. “Invito a otros clubes, a la ‘U’ también que lo haga, tiene todo el apoyo metropolitano para que se recupere la historia que nos une a todos. Yo tengo excelente relación con todos los clubes, inclusive los he apoyado en su momento, pero hay que ver el fútbol como competencia decente”, agregó.

El proyecto incluye la colocación de más de 350 especies ornamentales, entre ellas palmeras y jacarandás, así como mobiliario urbano y macetas decorativas para embellecer el entorno. La ejecución estará a cargo del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet).

En el mismo evento, el burgomaestre propuso a su homólogo de La Victoria, Rubén Cano, instalar estatuas en honor a las víctimas de la tragedia aérea del 8 de diciembre de 1987, en la que fallecieron todos los jugadores del club Alianza Lima, junto con el cuerpo técnico liderado por el entrenador Marcos Calderón.

López Aliaga propuso instalar estatuas en memoria de los 43 fallecidos en la tragedia aérea del 8 de diciembre de 1987, que involucró al plantel completo de Alianza Lima y su cuerpo técnico

En total, perdieron la vida 43 personas: 16 integrantes del equipo, 6 miembros del cuerpo técnico, 4 auxiliares, 8 miembros de la barra, 3 árbitros y 6 tripulantes.

Posible renuncia

La autoridad capitalina anunciará su eventual renuncia durante la sesión ordinaria del próximo lunes 13 de octubre, lo que le permitiría quedar expedito para participar en las elecciones generales de 2026.

“El día 13 va a haber una sesión ordinaria de Concejo en la tarde, justamente para que ante Concejo, porque así está la ley, tiene que uno que decir si sigo o no sigo. Yo lo he pensado mucho, y hay temas que a favor y en contra (...) a veces hay que tomar decisiones que implican la muerte”, señaló en una entrevista pasada.

Explicó que ha evaluado su decisión de presentarse a los comicios, especialmente por la creciente inseguridad en el país, antes de mencionar al activista ultraconservador Charlie Kirk, recientemente asesinado.

