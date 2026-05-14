UTC rechaza acusaciones de la SAFAP y se defiende: “Nosotros no estamos poniendo en peligro al fútbol peruano”

La disputa judicial entre un club y el gremio de futbolistas reaviva las tensiones sobre los límites de la justicia ordinaria y la legislación deportiva internacional en Perú y cuestiona la solidez del modelo vigente (UTC)

El conflicto entre UTC de Cajamarca y la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) ha escalado en los últimos días, luego de que el club recurriera a la justicia ordinaria para anular una sanción de resta de puntos impuesta por deudas con el delantero Gaspar Gentile.

La medida desató una ola de críticas por parte del gremio de futbolistas, que acusa a UTC de atentar contra la estabilidad del fútbol nacional.

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El club, por su parte, sostiene que su accionar responde a la defensa legítima de sus garantías legales y niega cualquier intención de dañar la estructura deportiva del país.

La denuncia de la SAFAP

La SAFAP cuestionó que UTC acudiera a la justicia ordinaria para frenar una sanción deportiva y alertó sobre posibles consecuencias internacionales para el fútbol peruano. (UTC)

El conflicto se desató cuando la SAFAP, a través de un comunicado, señaló que UTC de Cajamarca había acudido al 2do Juzgado Civil de Cajamarca para obtener una medida cautelar que deje sin efecto la sanción aplicada por la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas (CCRD), órgano arbitral de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El gremio afirmó que este accionar contraviene los estatutos de la FPF, que establecen que las controversias contractuales y económicas entre futbolistas y clubes deben resolverse exclusivamente por la vía arbitral y no en la justicia ordinaria.

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“La Federación Peruana de Fútbol, siguiendo los lineamientos de FIFA y Conmebol, prohíbe a sus miembros acudir a la justicia ordinaria para asuntos que corresponden a la jurisdicción deportiva”, advirtió la SAFAP en su pronunciamiento. El gremio advirtió que con esta decisión, UTC pone en riesgo la integridad del fútbol local y expone a la FPF a posibles sanciones internacionales, incluidas restricciones de FIFA y Conmebol.

El reclamo original parte de una deuda con Gaspar Gentile, quien jugó en UTC entre 2021 y 2023. El CCRD emitió un laudo arbitral ordenando el pago al futbolista, y ante el incumplimiento se dispuso la resta de dos puntos en la Liga 1, además de una multa de USD 6.500 y la prohibición de contratar jugadores extranjeros en la próxima ventana de transferencias. La reacción del club fue presentar una acción de amparo en la justicia ordinaria, lo que generó la reacción inmediata del gremio de futbolistas.

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UTC sostiene que defiende derechos

Osías Ramírez negó que UTC busque perjudicar al sistema deportivo y sostuvo que el club solo pretende garantizar un proceso justo frente a las sanciones recibidas. (Facebook)

Ante la presión mediática y gremial, UTC de Cajamarca se pronunció públicamente a través de su presidente, Osías Ramírez, quien defendió la legitimidad del recurso presentado ante el Poder Judicial. “Nosotros no estamos poniendo en peligro al fútbol peruano. Lo que estamos haciendo es defender al club dentro de un Estado de derecho”, declaró Ramírez en entrevista con Radio Ovación. El directivo remarcó que, a su juicio, existen garantías constitucionales que no pueden ser vulneradas por normativas deportivas.

El presidente de UTC rechazó la narrativa que pretende responsabilizar al club de una posible crisis institucional. “Acá quieren hacer ver que pedir garantías legales es atacar al fútbol. UTC respeta a los jugadores y a las instituciones, pero también exige respeto para los clubes”, señaló. Para Ramírez, la acción de acudir a la justicia ordinaria responde a la búsqueda de un proceso justo y no a la intención de evadir obligaciones.

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El directivo insistió en que ninguna institución deportiva debe renunciar a sus derechos constitucionales debido a reglamentos internos, y calificó de injusto el intento de posicionar a UTC como el “malo de la película” en el conflicto con la SAFAP. “Nadie puede pretender que los clubes renuncien a sus derechos constitucionales. Esta acción busca corregir abusos y garantizar un proceso justo”, argumentó Ramírez.

Preocupación por la estabilidad del fútbol peruano

Casos previos como los de Ayacucho FC y Binacional aumentaron la preocupación por el impacto que podrían generar nuevas disputas legales en el fútbol nacional. (Deportivo Binacional FC)

El caso de UTC no es el primero en el fútbol peruano que involucra la intervención de la justicia ordinaria en conflictos deportivos. En años recientes, clubes como Ayacucho FC y Deportivo Binacional también recurrieron a tribunales civiles para frenar sanciones impuestas por organismos deportivos, lo que provocó tensiones con los estatutos de la FPF y las normativas internacionales de la FIFA y la Conmebol.

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La preocupación de la SAFAP y de diversos actores del fútbol nacional radica en las consecuencias que podrían derivarse de este tipo de acciones. El gremio de futbolistas alertó que la recurrencia a la justicia ordinaria no solo pone en duda la eficacia del sistema arbitral deportivo, sino que podría derivar en sanciones severas para el fútbol peruano a nivel internacional. “Los futbolistas exigimos a la FPF que haga respetar su Estatuto, el Estatuto de la FIFA y el de Conmebol y el sistema de justicia vigente. No hacerlo pone en riesgo todo el sistema del fútbol y la posibilidad de ser sancionados por Conmebol y FIFA”, advirtió la SAFAP en su comunicado.

Hasta el momento, la Federación Peruana de Fútbol no ha emitido una declaración oficial sobre la situación de UTC, pese a que el club cuenta con representación en su Directorio, encabezado por Agustín Lozano. La expectativa de un pronunciamiento institucional se mantiene entre los actores del fútbol local, mientras el debate sobre la autonomía de la justicia deportiva y el respeto a los derechos constitucionales sigue abierto.

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