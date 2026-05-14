Perú Deportes

UTC rechaza acusaciones de la SAFAP y se defiende: “Nosotros no estamos poniendo en peligro al fútbol peruano”

Tras el pronunciamiento de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú, el equipo cajamarquino negó que su accionar judicial ponga en riesgo el sistema nacional y reclamó respeto a los derechos constitucionales del club

Guardar
Google icon
Osías Ramírez – UTC – Gaspar Gentile - Liga 1 – Safap – Perú – deportes – 14 mayo
La disputa judicial entre un club y el gremio de futbolistas reaviva las tensiones sobre los límites de la justicia ordinaria y la legislación deportiva internacional en Perú y cuestiona la solidez del modelo vigente (UTC)

El conflicto entre UTC de Cajamarca y la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) ha escalado en los últimos días, luego de que el club recurriera a la justicia ordinaria para anular una sanción de resta de puntos impuesta por deudas con el delantero Gaspar Gentile.

La medida desató una ola de críticas por parte del gremio de futbolistas, que acusa a UTC de atentar contra la estabilidad del fútbol nacional.

PUBLICIDAD

El club, por su parte, sostiene que su accionar responde a la defensa legítima de sus garantías legales y niega cualquier intención de dañar la estructura deportiva del país.

La denuncia de la SAFAP

Osías Ramírez – UTC – Gaspar Gentile - Liga 1 – Safap – Perú – deportes – 14 mayo
La SAFAP cuestionó que UTC acudiera a la justicia ordinaria para frenar una sanción deportiva y alertó sobre posibles consecuencias internacionales para el fútbol peruano. (UTC)

El conflicto se desató cuando la SAFAP, a través de un comunicado, señaló que UTC de Cajamarca había acudido al 2do Juzgado Civil de Cajamarca para obtener una medida cautelar que deje sin efecto la sanción aplicada por la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas (CCRD), órgano arbitral de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El gremio afirmó que este accionar contraviene los estatutos de la FPF, que establecen que las controversias contractuales y económicas entre futbolistas y clubes deben resolverse exclusivamente por la vía arbitral y no en la justicia ordinaria.

PUBLICIDAD

“La Federación Peruana de Fútbol, siguiendo los lineamientos de FIFA y Conmebol, prohíbe a sus miembros acudir a la justicia ordinaria para asuntos que corresponden a la jurisdicción deportiva”, advirtió la SAFAP en su pronunciamiento. El gremio advirtió que con esta decisión, UTC pone en riesgo la integridad del fútbol local y expone a la FPF a posibles sanciones internacionales, incluidas restricciones de FIFA y Conmebol.

El reclamo original parte de una deuda con Gaspar Gentile, quien jugó en UTC entre 2021 y 2023. El CCRD emitió un laudo arbitral ordenando el pago al futbolista, y ante el incumplimiento se dispuso la resta de dos puntos en la Liga 1, además de una multa de USD 6.500 y la prohibición de contratar jugadores extranjeros en la próxima ventana de transferencias. La reacción del club fue presentar una acción de amparo en la justicia ordinaria, lo que generó la reacción inmediata del gremio de futbolistas.

UTC sostiene que defiende derechos

Osías Ramírez – UTC – Gaspar Gentile - Liga 1 – Safap – Perú – deportes – 14 mayo
Osías Ramírez negó que UTC busque perjudicar al sistema deportivo y sostuvo que el club solo pretende garantizar un proceso justo frente a las sanciones recibidas. (Facebook)

Ante la presión mediática y gremial, UTC de Cajamarca se pronunció públicamente a través de su presidente, Osías Ramírez, quien defendió la legitimidad del recurso presentado ante el Poder Judicial. “Nosotros no estamos poniendo en peligro al fútbol peruano. Lo que estamos haciendo es defender al club dentro de un Estado de derecho”, declaró Ramírez en entrevista con Radio Ovación. El directivo remarcó que, a su juicio, existen garantías constitucionales que no pueden ser vulneradas por normativas deportivas.

El presidente de UTC rechazó la narrativa que pretende responsabilizar al club de una posible crisis institucional. “Acá quieren hacer ver que pedir garantías legales es atacar al fútbol. UTC respeta a los jugadores y a las instituciones, pero también exige respeto para los clubes”, señaló. Para Ramírez, la acción de acudir a la justicia ordinaria responde a la búsqueda de un proceso justo y no a la intención de evadir obligaciones.

El directivo insistió en que ninguna institución deportiva debe renunciar a sus derechos constitucionales debido a reglamentos internos, y calificó de injusto el intento de posicionar a UTC como el “malo de la película” en el conflicto con la SAFAP. “Nadie puede pretender que los clubes renuncien a sus derechos constitucionales. Esta acción busca corregir abusos y garantizar un proceso justo”, argumentó Ramírez.

Preocupación por la estabilidad del fútbol peruano

Osías Ramírez – UTC – Gaspar Gentile - Liga 1 – Safap – Perú – deportes – 14 mayo
Casos previos como los de Ayacucho FC y Binacional aumentaron la preocupación por el impacto que podrían generar nuevas disputas legales en el fútbol nacional. (Deportivo Binacional FC)

El caso de UTC no es el primero en el fútbol peruano que involucra la intervención de la justicia ordinaria en conflictos deportivos. En años recientes, clubes como Ayacucho FC y Deportivo Binacional también recurrieron a tribunales civiles para frenar sanciones impuestas por organismos deportivos, lo que provocó tensiones con los estatutos de la FPF y las normativas internacionales de la FIFA y la Conmebol.

La preocupación de la SAFAP y de diversos actores del fútbol nacional radica en las consecuencias que podrían derivarse de este tipo de acciones. El gremio de futbolistas alertó que la recurrencia a la justicia ordinaria no solo pone en duda la eficacia del sistema arbitral deportivo, sino que podría derivar en sanciones severas para el fútbol peruano a nivel internacional. “Los futbolistas exigimos a la FPF que haga respetar su Estatuto, el Estatuto de la FIFA y el de Conmebol y el sistema de justicia vigente. No hacerlo pone en riesgo todo el sistema del fútbol y la posibilidad de ser sancionados por Conmebol y FIFA”, advirtió la SAFAP en su comunicado.

Hasta el momento, la Federación Peruana de Fútbol no ha emitido una declaración oficial sobre la situación de UTC, pese a que el club cuenta con representación en su Directorio, encabezado por Agustín Lozano. La expectativa de un pronunciamiento institucional se mantiene entre los actores del fútbol local, mientras el debate sobre la autonomía de la justicia deportiva y el respeto a los derechos constitucionales sigue abierto.

Temas Relacionados

UTCGaspar GentileLiga 1Safapperu-deportes

Más Noticias

Irán enfrenta serio problema de visas a menos de un mes del Mundial 2026 y presiona a la FIFA por una solución urgente

La selección iraní aún no cuenta con los documentos migratorios necesarios para ingresar a Estados Unidos, lo que pone en riesgo su preparación para la cita mundialista

Irán enfrenta serio problema de visas a menos de un mes del Mundial 2026 y presiona a la FIFA por una solución urgente

Beto da Silva confiesa que buscó apoyo del nutricionista de Lionel Messi tras sus lesiones: “Dejé de confiar en mis piernas”

El delantero de Deportivo Garcilaso contó la difícil etapa que vivió tras múltiples lesiones, al punto de recurrir al asesor nutricional del astro argentino para su recuperación

Beto da Silva confiesa que buscó apoyo del nutricionista de Lionel Messi tras sus lesiones: “Dejé de confiar en mis piernas”

Fixture de Suecia en el Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en el Grupo F de la Copa

Con Victor Gyökeres, la selección europea buscará su clasificación a octavos de final en un grupo muy parejo. Conoce todos los detalles para no perderte ningún encuentro

Fixture de Suecia en el Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en el Grupo F de la Copa

Miguel Araujo lamenta la lejana posición de Sporting Cristal en la Liga 1 2026: “Estamos muy abajo para el equipo que tenemos”

El equipo ‘rimense’, que también compite en la Copa Libertadores, se encuentra varios puntos de distancia de los puestos de vanguardia y está más cerca de las casillas de descenso

Miguel Araujo lamenta la lejana posición de Sporting Cristal en la Liga 1 2026: “Estamos muy abajo para el equipo que tenemos”

Beto da Silva se postula como el ’9’ de la selección peruana en el nuevo proceso de Mano Menezes: “Puedo tener ese protagonismo”

El delantero nacional de 29 años se ha despachado con cinco dianas y tres asistencias en el Torneo Apertura 2026. Su rendimiento es seguido de cerca desde Videna

Beto da Silva se postula como el ’9’ de la selección peruana en el nuevo proceso de Mano Menezes: “Puedo tener ese protagonismo”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori rechaza debatir en Chota: “Roberto Sánchez no es de allí, vive en San Borja. Que el JNE ponga las condiciones”

Keiko Fujimori rechaza debatir en Chota: “Roberto Sánchez no es de allí, vive en San Borja. Que el JNE ponga las condiciones”

“Me enfrenté hasta lo último”: Rafael López Aliaga admite su derrota electoral tras gritos de fraude, insultos y llamado a insurgencia

Cambio del jefe del INPE: Ministerio de Justicia envía a José Balcázar propuesta de relevo y solo resta la firma presidencial

Funcionario del Ministerio de Justicia fue arrestado por mafia de cobro de cupos en Gamarra: cartera lo despidió tras operativo

Roberto Sánchez reta a Keiko Fujimori a iniciar los debates de segunda vuelta en Chota, tierra de Pedro Castillo

ENTRETENIMIENTO

Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, revela cómo se le declaró a su pareja de 22 años: “Me aceptó en una”

Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, revela cómo se le declaró a su pareja de 22 años: “Me aceptó en una”

Brando Gallesi revela el difícil fin de su amistad con Thiago Vernal tras el rodaje de ‘Locos de amor: mi primer amor’

Alessa Witchel revela el verdadero motivo detrás de su ruptura con Aldo Corzo: "Hay relaciones destinadas a terminar"

Pareja de André Carrillo expone en redes supuesta infidelidad del futbolista: “Estoy buscando a la dueña de este arete”

Macla Yamada, su pasión por la actuación y la libertad que encontró en OUKE: “El streaming me enseñó a dejar de callar para encajar”

DEPORTES

Beto da Silva confiesa que buscó apoyo del nutricionista de Lionel Messi tras sus lesiones: “Dejé de confiar en mis piernas”

Beto da Silva confiesa que buscó apoyo del nutricionista de Lionel Messi tras sus lesiones: “Dejé de confiar en mis piernas”

Fixture de Suecia en el Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en el Grupo F de la Copa

Miguel Araujo lamenta la lejana posición de Sporting Cristal en la Liga 1 2026: “Estamos muy abajo para el equipo que tenemos”

Beto da Silva se postula como el ’9’ de la selección peruana en el nuevo proceso de Mano Menezes: “Puedo tener ese protagonismo”

Zé Ricardo sorprende en Sporting Cristal y deja fuera a Felipe Vizeu del viaje a Cajamarca: ¿Qué pasó con el brasileño?