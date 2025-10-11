Perú

La MML de Rafael López Aliaga desacata orden del CIADI, advierte Lima Expresa

Concesionaria revela que tribunal arbitral ordenó al Estado peruano no implementar vía paralela sin peaje en la Vía Evitamiento

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Lima Expresa advierte sobre el desacato de la Municipalidad de Lima a una orden del tribunal internacional. | Canal N

La empresa concesionaria Lima Expresa alertó este jueves que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) bajo la gestión del alcalde Rafael López Aliaga avanza en la habilitación de una vía paralela a la altura del peaje de la Vía Evitamiento, sin costo, a pesar de una reciente orden en contra emitida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Según el pronunciamiento de Lima Expresa, la apertura de esta ruta, a cargo de la MML, la Empresa Municipal Administradora de Peaje (EMAPE) y la Municipalidad de La Molina, incumple el contrato de concesión vigente y la resolución del CIADI.

Lima Expresa reveló que a inicios de esta semana, el tribunal de arbitraje había ordenado expresamente no abrir ni poner en operación esta vía, que considera fuera del marco legal. Para la compañía, el desacato del mandato constituye “una violación directa de las obligaciones contractuales asumidas por el Estado peruano”.

Además, la compañía advirtió que la habilitación de la vía expone al Estado peruano a nuevos arbitrajes internacionales y erosiona la confianza de los inversionistas en el país. La empresa remarcó que parte del terreno utilizado por la MML pertenece a los activos sujetos a la concesión y debió ser transferido hace más de diez años.

“Además, su construcción bloquea proyectos clave como la modernización del peaje de Monterrico, una iniciativa presentada hace dos años a la MML, 100% privada, sin incremento de tarifa que permitiría ahorrar más de un millón de horas de viaje al año y mejorar la experiencia de los conductores”, se lee en el comunicado.

La compañía cuestionó la utilidad de la obra al afirmar que existen rutas libres y seguras disponibles para los vecinos de La Molina y Ate, y que la construcción de la nueva vía, sin criterios técnicos, no aporta mejoras efectivas a la congestión ni a la seguridad vial. Más bien, sostuvo, representa un riesgo adicional para los usuarios de esta parte de Lima.

Lima Expresa exhortó públicamente a la Municipalidad Metropolitana de Lima a detener la ejecución de la obra y a reiniciar el diálogo técnico e institucional.

Vía Evitamiento. (Andina)
Vía Evitamiento. (Andina)

Rafael López Aliaga desaprobado

La gestión de Rafael López Aliaga como alcalde de Lima enfrenta una desaprobación del 69,5% entre empresarios y figuras influyentes, de acuerdo con la más reciente Encuesta del Poder 2025 publicada por la revista Semana Económica. Solo el 29,5% de los consultados aprueba su labor.

El sondeo, realizado por Ipsos Perú entre el 3 y el 16 de septiembre a 201 personas —incluyendo autoridades, políticos, periodistas, analistas, académicos, empresarios y miembros de organizaciones no gubernamentales—, revela que el 23% de los encuestados considera que López Aliaga debería retirarse de la vida pública. En este grupo, Keiko Fujimori lidera con el 69%, seguida por César Acuña (43%), Vladimir Cerrón (25%) y la presidenta Dina Boluarte (17%).

Pese a ello, el alcalde de Lima renunciaría a este cargo para presentarse como candidato presidencial de Renovación Popular en las Elecciones 2026. El plazo para presentar su dimisión vence este lunes 13 de octubre.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaMunicipalidad de LimaLima ExpresaCIADIperu-politica

Más Noticias

Dina Boluarte podría fugar a Estados Unidos porque su hijo trabaja ahí, advierte Fiscalía

Fiscal Angel Astocondor también alerta que vacada exmandataria cuenta con dinero suficiente para salir del país

Dina Boluarte podría fugar a

José Jerí tras reunión con transportistas: Plantea dar recompensas a criminales que delaten a sus cabecillas

Durante una reunión con más de 20 dirigentes del transporte, el presidente José Jerí propuso ofrecer incentivos a miembros de bandas delictivas que brinden información sobre sus líderes

José Jerí tras reunión con

Novio de Daniela Darcourt es captado bailando con otra mujer: movimientos subidos de tono generan revuelo

El coreógrafo y pareja de la salsera fue grabado en una fiesta bailando con una mujer que no sería la cantante. El video difundido por Instarándula causó sorpresa.

Novio de Daniela Darcourt es

José Jerí es criticado por mega operativo simultáneo en penales: “Esto es de manual y poco serio”

El jefe de Estado encabezó un operativo ejecutado de manera simultánea en cuatro penales del país. Según dijo el presidente del INPE, fue el propio mandatario quien ordenó la realización de estas intervenciones

José Jerí es criticado por

Congreso: proponen crear un registro de casos de violencia contra escolares, profesores, directores, entre otros

La iniciativa legislativa de Paul Gutiérrez, de Somos Perú, incluye la creación de un Comité de Disciplina Escolar en cada institución educativa

Congreso: proponen crear un registro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte podría fugar a

Dina Boluarte podría fugar a Estados Unidos porque su hijo trabaja ahí, advierte Fiscalía

José Jerí es criticado por mega operativo simultáneo en penales: “Esto es de manual y poco serio”

Congreso: proponen crear un registro de casos de violencia contra escolares, profesores, directores, entre otros

Gabinete de José Jerí no debe de ser de Somos Perú, sino uno que represente los pensamientos del Congreso, asegura Carlos Bruce

José Jerí convoca al Acuerdo Nacional: encuentro atenderá la crisis de inseguridad ciudadana

ENTRETENIMIENTO

Novio de Daniela Darcourt es

Novio de Daniela Darcourt es captado bailando con otra mujer: movimientos subidos de tono generan revuelo

Camila Domínguez vuelve a lanzar fuertes críticas contra Karla Tarazona y más revelaciones: “No me quiere y nunca me ha querido”

Beto Ortiz estrenará ‘EVDLV de los políticos’ tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

Director de ‘Alfa y Bravo’ defiende la elección de ‘Cholo Soy’ en su película: “Me dijeron que las marcas no lo iban a apoyar”

La gran final de ‘Yo Soy 2025’: horario, transmisión en vivo y guía para votar por el ganador

DEPORTES

Dónde ver Colombia vs México

Dónde ver Colombia vs México HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

A qué hora juega México vs Colombia HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025

Partidos de hoy, sábado 11 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

“No puedes tener una jugadora que se meta con un preparador físico”: Cenaida Uribe y su decepción con Julieta Lazcano

Canal TV exclusivo que transmitirá la ‘Noche Blanquiazul’ de Alianza Lima previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026