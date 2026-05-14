Denuncian venta ambulante dentro de Machu Picchu: hombre ofrecía collares y recuerdos a turistas dentro del santuario

Autoridades confirmaron que el implicado ingresó como visitante sin declarar actividades comerciales y fue retirado de la llaqta en cuestión de minutos. // Video: 24 Horas

Un video viral difundido en redes sociales mostró a un hombre realizando comercio ambulatorio dentro de Machu Picchu, situación que generó cuestionamientos sobre el control y la vigilancia en la llaqta. Las imágenes, registradas el domingo 10 de mayo, evidencian cómo el sujeto ofrecía productos a turistas dentro del recinto arqueológico, una actividad que está prohibida por el reglamento interno.

El caso fue confirmado por autoridades del Parque Arqueológico de Machu Picchu, quienes precisaron que el ciudadano cusqueño ingresó como visitante y no declaró que realizaría ventas. Sin embargo, durante su recorrido, sacó artículos para comercializarlos, lo que motivó su inmediata intervención tras ser advertido por un guía de turismo.

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Visitante fue intervenido tras alerta de guía dentro de la llaqta

Composición: Infobae Perú

Según detalló el jefe del parque arqueológico, César Medina, el hecho ocurrió cuando un guía turístico detectó que el visitante ofrecía collares y recuerdos a los turistas locales y extranjeros que recorrían la maravilla del mundo. Tras ello, se comunicó la situación a los vigilantes, quienes actuaron de inmediato.

“El día domingo 10, hubo un ciudadano que ingresó a la llaqta Machu Picchu sin intenciones registradas de realizar venta. En el momento, durante su visita, saca algunos artículos para venta, lo cual no está permitido”, explicó el funcionario.

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Asimismo, precisó que el hombre fue retirado del lugar en pocos minutos. “Este hecho sucede debido a que la llaqta Machu Picchu es demasiado grande. Tenemos un área de 15 mil hectáreas, entonces no podemos a veces cubrir muchos puntos”, añadió.

Las autoridades aclararon que este caso se trata de una falta administrativa y no de un delito penal. Sin embargo, se procedió a identificar al ciudadano para preservar el orden en el monumento y tomar acciones en caso de futuros ingresos al santuario.

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Solo 20 vigilantes para más de 15 mil hectáreas: reconocen déficit de control

En la actualidad, la capacidad permitida para el ingreso a Machu Picchu es de 5.600 visitantes por día. Foto: Google Maps

Uno de los principales puntos señalados por las autoridades es la limitada capacidad de vigilancia dentro del santuario histórico. Actualmente, se cuenta con aproximadamente 20 vigilantes para resguardar una extensión que supera las 15.000 hectáreas.

De acuerdo con Medina, se necesitaría al menos duplicar el personal. “Se requerirían por lo menos otros 25 vigilantes más para poder cubrir casi toda la zona”, indicó.

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Otro factor que complica el control es la falta de cámaras de seguridad en el recinto. Según se informó, existe un proyecto impulsado desde hace tres años para implementar sistemas de videovigilancia en la llaqta; no obstante, este no se concretó debido a observaciones relacionadas con la posible afectación del patrimonio arqueológico.

Además, se precisó que el ciudadano involucrado logró ingresar debido a que los domingos los cusqueños tienen acceso libre a Machu Picchu, y que no se realiza revisión de mochilas o pertenencias al momento del ingreso.

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Por su parte, el gerente regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (GERCETUR), Rosendo Baca Palomino, expresó su preocupación tras la difusión del video y confirmó que se ha remitido un documento a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco solicitando información sobre las acciones que se adoptarán.

El funcionario también indicó que el tema será abordado en una reunión técnica de la Unidad de Gestión de Machu Picchu (UGEM), programada para el 27 de mayo, donde se evaluarán medidas frente a este tipo de situaciones, incluyendo el control del comercio ambulatorio dentro del santuario.

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El caso ha sido calificado como aislado; sin embargo, especialistas y autoridades coinciden en que deja en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión en uno de los destinos turísticos más visitados del país.