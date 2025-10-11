Municipalidad de Lima condena intento de asesinato contra el alcalde Rafael López Aliaga en Villa María del Triunfo

Hombre armado fue detenido durante actividad de Rafael López Aliaga en Villa María del Triunfo. Fuente: RPP Noticias

La Municipalidad de Lima emitió un pronunciamiento oficial tras el intento de asesinato contra el alcalde Rafael López Aliaga, ocurrido la mañana del viernes en el distrito de Villa María del Triunfo. De acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP), un sujeto armado fue reducido por agentes de seguridad cuando apuntaba con un revólver cargado en dirección al burgomaestre, en plena actividad pública.

El hecho generó momentos de tensión entre los asistentes y el personal de resguardo del alcalde. Según fuentes policiales, el atacante confesó que acudió con la clara intención de dispararle a López Aliaga, mientras que la Depincri del distrito confirmó la detención de otras dos personas vinculadas al incidente, una de ellas portando una granada. La rápida intervención policial evitó una tragedia que pudo tener consecuencias fatales.

Policía frustra ataque armado contra el alcalde de Lima y detiene a presuntos implicados. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Captura video)

Evacuación y suspensión

Tras el ataque, el alcalde fue evacuado de inmediato por su equipo de seguridad, y el evento fue suspendido en su totalidad. Testigos presenciales relataron que la amenaza desató escenas de pánico entre los vecinos y asistentes, quienes expresaron su indignación por el intento de atentar contra la autoridad municipal. La Municipalidad de Lima confirmó que el burgomaestre salió ileso y se encuentra a salvo, aunque el caso ha generado un clima de consternación en la capital.

En su comunicado oficial, la comuna limeña señaló: “Condenamos enérgicamente este acto cobarde, delictivo y premeditado. Exigimos a las autoridades competentes una investigación implacable, así como una sanción ejemplar para todos los involucrados”. Asimismo, la institución agradeció la rápida respuesta de la Policía Nacional y del personal de seguridad que evitó que el atentado se concretara.

Municipalidad de Lima condena intento de asesinato contra Villa María del Triunfo. (Foto: X/@Municipalidad de Lima)

Investigación y acciones legales

La Municipalidad de Lima anunció que presentará una denuncia penal por intento de asesinato contra los responsables. En la misma línea, el pronunciamiento agrega: “No toleraremos actos criminales contra la autoridad ni contra el orden democrático. Quienes pretendan atentar contra la vida del alcalde o sabotear el trabajo por Lima serán perseguidos sin contemplación y con todo el peso de la ley”.

Por su parte, las autoridades policiales informaron que los tres detenidos permanecen bajo investigación en la sede de la División de Investigación Criminal (Depincri) de Villa María del Triunfo. Los peritos analizan el arma incautada, así como la procedencia de la granada encontrada. El Ministerio Público ha asumido el caso para determinar las motivaciones del ataque y posibles vínculos con organizaciones criminales.

Rafael López Aliaga brindó sus primeras declaraciones tras frustrado atentado en VMT. (Captura: RPP)

PNP capturó a sujetos armados

Según información de la PNP, la intervención se produjo pocos minutos después de iniciado el discurso del alcalde Rafael López Aliaga en Villa María del Triunfo. Agentes de inteligencia detectaron entre la multitud a un individuo con actitud sospechosa, quien portaba un arma de fuego cargada e intentó camuflarse entre los asistentes. La rápida reacción del equipo de seguridad y de los efectivos policiales permitió reducirlo a escasos metros del estrado, lo que obligó a suspender el acto público y evacuar al alcalde hacia una zona segura.

El Ministerio del Interior (Mininter) informó que el operativo fue resultado de una eficiente labor de inteligencia. “Gracias a una eficiente labor de inteligencia, la Policía Nacional detuvo a un sujeto que portaba un arma de fuego en VMT. Los agentes PNP lo capturaron cuando se encontraba a inmediaciones de un evento del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga”, señaló la institución en un comunicado oficial. Las autoridades realizan los análisis balísticos y psicológicos correspondientes.

PNP detiene a sujeto armado durante acto del alcalde Rafael López Aliaga en Villa María del Triunfo. Foto: Composición Infobae Perú

De acuerdo con las primeras investigaciones, el sospechoso logró ubicarse a unos 15 metros del alcalde y llevaba consigo municiones suficientes para perpetrar un ataque. Testigos del hecho aseguraron que el momento generó gran tensión entre los asistentes, quienes observaron cómo el personal de seguridad advertía al burgomaestre sobre el riesgo inminente. La rápida respuesta de la PNP evitó que el incidente pasara a mayores y permitió retomar el control de la situación en cuestión de minutos.