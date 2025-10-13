Perú

Banco de la Nación presta hasta S/50.000 para pagar deudas: estos son los requisitos

Con una tasa desde 11,48% TCEA y cuotas en hasta 60 meses, se busca ayudar a quienes deseen salir del sobreendeudamiento en tarjetas de crédito y otros préstamos

Camila Calderón

Por Camila Calderón

El pago de la deuda
Banco de la Nación

El Banco de la Nación cuenta con una línea especial de préstamos de hasta S/50.000 con el objetivo de ayudarles a consolidar y pagar deudas, especialmente las adquiridas con tarjetas de crédito. El producto ofrece condiciones flexibles en plazos y tasas, y busca ser una alternativa formal y segura en un contexto de elevado endeudamiento y tasas elevadas en el sector privado.

La propuesta permite el pago total o parcial de deudas existentes, con un plazo de hasta 60 meses (cinco años) para amortizar el crédito, sujeto a evaluación crediticia y límites de edad según cada caso. El préstamo aplica una Tasa Efectiva Anual (TEA) fija de 9,90% y una Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) desde 11,48%, muy por debajo del promedio del sistema bancario para este tipo de operaciones.

¿Quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos?

El préstamo está disponible para trabajadores designados, contratados y pensionistas del sector público que reciban su remuneración o pensión a través de la cuenta de ahorros del Banco de la Nación. El requisito básico es mantener una calificación “Normal” o “Problemas Potenciales” en la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) al momento de la primera solicitud. En las operaciones siguientes, solo podrán acceder quienes mantengan la calificación “Normal”.

Los principales documentos a presentar son:

  • DNI original o carné de extranjería (y copia).
  • Tarjeta de débito del Banco de la Nación.
  • La última boleta de pago o pensión (original y copia), emitida hace no más de cuatro meses.
  • Contrato CAS y adendas (original o copias fedateadas) para personal contratado bajo este régimen, con una antigüedad mínima de 13 meses.
  • Documentos que respalden otras obligaciones mensuales, a fin de incluirlas en la evaluación de capacidad de pago.
  • Para compras de deuda, presentar los documentos que sustenten la cuota mensual vigente.
Podrás obtener por única vez
Podrás obtener por única vez este préstamo con calificación “Normal” y con “Problemas Potenciales”. | Andina

El crédito incluye la opción de contratar seguros para protección de cuotas (en caso de desempleo o incapacidad) y seguro de desgravamen obligatorio. Este último puede ser aportado directamente por el cliente, endosando su propia póliza, o adquirido a través del banco, con primas que se calculan sobre el saldo deudor y varían según la edad.

¿Cómo solicitarlo?

El desembolso es ágil y en solo tres pasos: el interesado debe acercarse a una agencia del Banco de la Nación, tanto en Lima como en provincias, dentro del horario de atención regular. Presentar los documentos requeridos y, si es aprobado en la evaluación crediticia, recibirá el dinero directamente en su cuenta de ahorros. A partir de ese momento, el banco podrá realizar por transferencia electrónica el pago de la deuda consolidada o, en su defecto, mediante la emisión de un cheque de gerencia.

Para consultas o información adicional, existen líneas telefónicas gratuitas (0800-1-0700), atención por WhatsApp (942-896-489, 942-896-863) y correo electrónico (miprestamomultired@bn.com.pe).

Cabe resaltar que quienes tengan deudas clasificadas como “Perdida” en la SBS no podrán acceder al producto, y que la política del banco exige que la renovación o acceso a un nuevo producto implique haber cancelado completamente cualquier préstamo anterior.

