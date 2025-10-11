Último cobro del Fonavi del 2025: Lista 22 se proyecta a pagar en diciembre

Un nuevo pago del Fonavi llegaría en diciembre. La lista 22 se prepara para ser aprobada. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

La siguiente devolución de aportes del Fonavi podría llegar muy pronto. José Cortez, miembro de la Comisión Ad Hoc, grupo que analiza la aprobación de los pagos de devolución del extinto fondo de vivienda, confirmó a Infobae Perú que la conformación de la Lista 22 está cerca y “se proyecta a pagar a fines de diciembre” de 2025.

Como se sabe, el último pago del Fonavi se dio en agosto con el Reintegro 4, que se trató de una devolución de aportes para exafiliados que ya habían recibido un pago de estos anteriormente. Ahora, la Lista 22 irá para un grupo de nuevos beneficiarios.

Es decir, todo quien no haya estado incluído en una lista anterior del Fonavi (a la fecha hay 21 de estos grupos de pago) y que haya acreditado en la Secretaría Técnica que realizó aportes al Fonavi (al menos por S/40) podría estar incluído en esta nueva devolución.

El pago del Reintegro 4 ya se está pagado, y la Lista 22 también va proyectandose. Pero este podría ser el último pago del Fonavi. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Lista 22 del Fonavi llega pronto

Como se recuerda, el jueves 21 de diciembre de 2023 se pago a la lista 20 de aportantes del Fonavi un monto de sus devoluciones. Luego, un año despúes, el viernes 20 de diciembre de 2024 se empezó a pagar a la lista 21.

Así, repitiendo este patrón, a fines de diciembre se pagaría a la Lista 22 de aportantes del Fonavi. Se tratará de beneficiarios que antes no había recibido ni un solo sol de devolución de sus aportes a este extinto fondo de vivienda.

Sin embargo, aún se sabe muy poco de los detalles confirmados de cómo sería este grupo de pago. “Eso lo vamos a ver el día martes”, respondió Cortez, haciendo referencia a la sesión de la Comisión Ad Hoc, organismo que se reúne para analizar la devolución de pagos y aprobar la conformación de padrones de exaportantes del Fonavi, que realizaría pronto y donde se aprobarían más detalles.

Los herederos ya podrán cobrar el Reintegro 4 del Fonavi, pero primero deben realizar sus trámites en el Banco de la Nación. - Crédito Banco de la Nación

No obstante, como se recuerda, aún está pendiente que la Comisión Ad Hoc pueda asegurar presupuesto para seguir con las devoluciones del Fonavi hacia el 2026. Por ahora, la Lista 22 quedaría como el último pago de estas devoluciones.

Devoluciones del Fonavi en riesgo

“Este gobierno de Dina Boluarte en tres años no consideró un solo sol en su presupuesto para la devolución de su dinero a los fonavistas Tampoco este Gobierno en su proyecto de ley de Presupuesto del próximo año considera aumento de las pensiones miseras que tienen los jubilados de la ONP”, resaltó la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú).

Esto es cierto, Dina Boluarte sale del cargo sin haber dado presupuesto para que el Estado continúe con las devoluciones del Fonavi. Tampoco está algún presupuesto destinado en el proyecto de Presupuesto Público para el 2026.

Sin embargo, con la entrada de José Jerí como presidente, se abre una nueva posibilidad, sobre todo porque el Presupuesto aún no ha sido aprobado y podría tener mayores modificaciones ahora con el cambio de gobierno. Pero si no, eso dejaría a más de un millón de fonavistas sin ver su dinero de vuelta en un largo tiempo.