Perú

Vacancia exprés de Dina Boluarte violó el debido proceso, asegura abogado de Juan José Santiváñez

Penalista Carlos Caro se pronunció sobre la falta de un plazo razonable para la defensa. “El Tribunal Constitucional ya había dejado claro que el debido proceso es una garantía mínima que asiste al presidente”, sostuvo

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
Penalista cuestiona que no se
Penalista cuestiona que no se haya dado oportunidad a la presidenta de elaborar y ejercer su defensa. | Congreso

El penalista Carlos Caro, abogado del exministro de Justicia Juan José Santiváñez, cuestionó la legalidad de la destitución acelerada de Dina Boluarte, argumentando la vulneración del debido proceso y la falta de un plazo razonable para ejercer su defensa. Mencionó que el procedimiento desatendió el estándar requerido para un juicio político de esta naturaleza.

Remarcó que el Tribunal Constitucional (TC) aclaró en la sentencia STC 96/2024 (exp. N° 01803-2023-PHC/TC, caso Castillo Terrones) que la vacancia presidencial, aunque corresponde al ámbito de interpretación política del Parlamento, está sujeta a una protección reforzada del debido proceso. Basado en ese precedente, recordó que la causal de incapacidad moral permanente es “un concepto indeterminado, de aplicación excepcional, y su uso debe estar bajo estricta razonabilidad y dentro de las garantías fundamentales del procedimiento justo”.

Para el especialista, el Congreso mantiene la facultad soberana de vacar a un mandatario mediante 87 votos afirmativos (dos tercios del total), sin más motivación que la conformación de esa mayoría, pero “esa potestad debe ejercerse respetando el derecho de defensa y la observancia de plazos razonables”.

“El propio Tribunal Constitucional ya había dejado claro que el debido proceso es una garantía mínima que asiste al presidente sometido a un pedido de vacancia”, señaló y añadió que, si bien el Congreso celebró formalmente las tres sesiones previstas, “le dio a Boluarte menos de 90 minutos para preparar una defensa ante cuatro mociones distintas, sin debate y sin permitir un mínimo de argumentación”. Para el jurista, esto “no corresponde con el estándar de un debido proceso real, ni con la protección institucional que exige la máxima magistratura del país”.

Dina Boluarte es vacada de la presidencia

El abogado advirtió que la defensa del debido proceso, aunque impopular políticamente, resulta imprescindible cuando está en juego la legitimidad de las máximas decisiones del sistema democrático. En ese sentido, Caro cuestionó el silencio institucional de juristas y constitucionalistas respecto al acelerado trámite. “Sorprende que nuestros especialistas no digan nada, callen frente a la decadencia del debido proceso y en un ámbito que merece una protección reforzada”, manifestó a través de su cuenta oficial de X.

“La historia demuestra que incluso quienes enfrentaron cargos gravísimos en tribunales internacionales, como en los juicios de Núremberg, tuvieron oportunidad de defensa en un plazo razonable, para que la decisión judicial o política tenga plena legitimidad”, concluyó.

La vacancia exprés de Dina Boluarte profundiza así el debate sobre la utilización política del artículo 113.2 y pone bajo la lupa la actuación del Congreso frente a un Ejecutivo debilitado. Mientras el país se acostumbra a sucesivas destituciones presidenciales, la controversia sobre los límites y garantías en la remoción de jefes de Estado vuelve al centro de la discusión jurídica y política.

Dina Boluarte podría enfrentar un
Dina Boluarte podría enfrentar un impedimento de salida tras su vacancia| Presidencia

“No lo convalidaremos”

En la misma línea, el abogado Juan Carlos Portugal, principal representante legal de Dina Boluarte, justificó la ausencia de la defensa en la sesión parlamentaria argumentando la vulneración de garantías mínimas del debido proceso por parte del Congreso. Mediante un comunicado difundido en la red social X, denunció que el procedimiento de vacancia no respetó el derecho fundamental de organización y preparación de la defensa, dándole apenas cincuenta minutos entre la notificación y la audiencia.

“Un debido proceso parlamentario requiere tiempo razonable para ejercer la defensa; lo que ocurrió en el pleno fue una negación de esa garantía”, indicó y recordó que tanto la jurisprudencia internacional como la propia doctrina del Tribunal Constitucional sancionan este tipo de actuaciones sumarias. Enfatizó, además, que lo legal no siempre equivale a lo razonable, recalcando que “los derechos y garantías procesales son universales e irrenunciables, sin importar el contexto político o la identidad del investigado”.

El defensor sostuvo que, bajo estas condiciones, comparecer a la sesión hubiera convalidado un proceso que considera ilegítimo y contrario a los preceptos básicos del Estado de derecho. “El debido proceso no es un simple formalismo, es un derecho, y no lo convalidaremos”, concluyó.

Temas Relacionados

Dina BoluarteJuan José SantiváñezCésar Caroperu-politicaCongreso de la República

Más Noticias

La enfermedad que parece olvidada por el Perú: tos ferina sigue arrasando comunidades indígenas en Loreto

Loreto concentra más de 2,100 casos y 32 muertes por tos ferina, según el Minsa. Organizaciones indígenas alertan un subregistro de fallecidos y denuncian desde hace meses el colapso sanitario, mientras el Gobierno aún se niega a declarar emergencia en la zona

La enfermedad que parece olvidada

Presidente José Jerí invita al alcalde de Pataz a Palacio tras su marcha de seis semanas para exigir obras

Tras su llegada a Lima, el alcalde fue recibido por ronderos y simpatizantes que respaldaron su pedido de diálogo con el Ejecutivo

Presidente José Jerí invita al

Rafael López Aliaga vuelve a atacar a Gustavo Gorriti con frases machistas: “Le falta lo que hay que tener para ser hombre”

El alcalde de Lima arremetió nuevamente contra el periodista con insultos y frases machistas, semanas después de haberlo amenazado de muerte, hecho que motivó la intervención de la Fiscalía

Rafael López Aliaga vuelve a

Precio del dólar subió luego de la vacancia de Boluarte: Así se cotiza hoy 12 de octubre en Perú

Revisa el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar subió luego

Conoce el pronóstico del clima de Tarapoto para Mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Conoce el pronóstico del clima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente José Jerí invita al

Presidente José Jerí invita al alcalde de Pataz a Palacio tras su marcha de seis semanas para exigir obras

Rafael López Aliaga vuelve a atacar a Gustavo Gorriti con frases machistas: “Le falta lo que hay que tener para ser hombre”

La comunidad LGBTI se une al descontento feminista y rechaza a José Jerí como presidente interino

César Sandoval y César Vásquez renunciaron al gabinete de Dina Boluarte y José Jerí: quedan habilitados para las Elecciones 2026

Rafael López Aliaga tiene inesperado ataque de risa al relatar intento de asesinato: “Esos que ponen ‘armani’, no sean payasos”

ENTRETENIMIENTO

La dura confesión de Giuliana

La dura confesión de Giuliana Rengifo tras las extorsiones en el Perú: “He perdido la fe en la Policía Nacional”

Imitador de Pedro Infante ganó la nueva temporada de ‘Yo Soy’ y se llevó los 20 mil soles

Irvin Saavedra, voz de Armonía 10, anuncia su retiro de la agrupación: “Necesito un respiro y priorizo mi bienestar”

Missólogo cuestiona al organizador de Miss Grand International por desvirtuar el certamen y lucrar con las candidatas

Armonía 10 ofrece concierto con chalecos antibalas tras reciente atentado a Agua Marina

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 12

Partidos de hoy, domingo 12 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Uruguay vs Uzbekistán: partido amistoso en Malasia por fecha FIFA 2025

DT de Sydney FC confesó la principal dificultad de Piero Quispe y advirtió: “Esperamos haber hecho un gran trabajo esta temporada”

Fabio Gruber incrementó su valor en el mercado tras destacar en Alemania: la selección peruana ya lo espera para nuevo proyecto

Kevin Serna hizo su debut con la Selección Colombia: titular en amistoso ante México por fecha FIFA 2025