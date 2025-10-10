Dina Boluarte salió de la Presidencia siendo la mandataria más cara en los últimos 9 años

Boluarte dejó la Presidencia tras ser vacada, y destacó por sus controversias por sus rólex, joyas y operaciones en el rostro. - Crédito AFP

Sale Dina Boluarte de la presidencia tras la vacancia promovida en su contra por la inseguridad ciudadana y “permanente incapacidad moral”, tal como señalaban las mociones que tomaban como referencia el artículo 113 de la Constitución. En su lugar, ha asumido como José Jerí, congresista de Somos Perú que estaba liderando el Congreso de la República.

Ahora es Jerí no solo el que llevará las riendas del país, sino que también verá un aumento de sueldo y será el segundo beneficiado de la medida del gobierno de Dina Boluarte, por la cual se subió en más del doble el sueldo del presidente de la República: de S/16 mil a S/35 mil 568.

Esta medida solo beneficio por tres meses a Dina Boluarte, pero igual logró que la expresidenta, que entró como vicepresidenta del mandatario Pedro Castillo, ahora encarcelado por intento de golpe de Estado, lograra acumular S/678 mil 134,93, sumando sus sueldos, gratificaciones y bonos estatales, según la revisión de Infobae Perú.

Trabajador del PJ acudió a la vivienda de la expresidenta, pero nadie lo atendió. Aún no se sabe nada de su paradero. - Crédito Composición Infobae

Dina Boluarte acumuló S/678 mil en el cargo

En julio pasado, el ministro de Economía y Finanzas, Rául Pérez-Reyes dio el anunció que finalmente sí se subiría el sueldo que recibía la presidenta Dina Boluarte a S/35 mil 568. Con la implementación de esta medida se aumentó lo que ganaba la mandataria en más del 100%, dado que su remuneración era de S/16 mil.

Pero eso involucró también que se subió su monto de gratificación —el pago extra que se recibe en julio y diciembre— correspondiente a su monto de sueldo, aunque la presidenta no lo percibió finalmente con su nuevo sueldo.

En su momento, según cálculos de Infobae Perú, con el nuevo monto Dina Boluarte habría ganado en todo su mandato, si se manteía en el cargo hasta julio del 2026, desde diciembre del 2022, S/1 millón 127 mil 528. Sin embargo, la vacancia ha hecho que terminará su periodo antes y no siga laborando como Presidenta y recibiendo el cuantioso sueldo que se aprobó.

El congresista José Jerí asumió la presidencia del Perú y afirmó que tiene como prioridad luchar contra el crimen. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Presidencia)

Sin embargo, igual la expresidenta deja el cargo habiendo acumulado un monto de S/678 mil 134,93. ¿Cómo sale este cálculo? Infobae Perú revisó el portal de transparencia donde salen estos montos.

Lo que ganó Dina Boluarte cada mes

Dina Boluarte se convirtió —dado que ganaba S/16 mil, más que los S/15 mil 600 de anteriores presidentes, y que se aumentó el sueldo casi al final de su mandato— en la presidenta más cara de los últimos 9 años. Todos los presidentes ganaron menos que ella cada mes, pero también los últimos que no gobernaron cinco años, acumularon menos que lo que Boluarte logró con poco menos de tres años.

Diciembre 2022: S/13 mil (se sumo un bono de S/200)

Enero 2023: S/16 mil 240 (se sumo un bono de S/240)

Febrero 2023: S/16 mil

Marzo 2023: S/16 mil

Abril 2023: S/16 mil

Mayo 2023: S/16 mil

Junio 2023: S/16 mil

Julio 2023: S/32 mil

Agosto 2023: S/16 mil

Septiembre 2023: S/16 mil

Octubre 2023: S/16 mil

Noviembre 2023: S/16 mil

Diciembre 2023: S/32 mil (sueldo más gratificación)

Enero 2024: S/16 mil 400

Febrero 2024: S/16 mil

Marzo 2024: S/16 mil

Abril 2024: S/16 mil

Mayo 2024: S/16 mil

Junio 2024: S/16 mil

Julio 2024: S/32 mil (sueldo más gratificación)

Agosto 2024: S/16 mil

Septiembre 2024: S/16 mil

Octubre 2024: S/16 mil

Noviembre 2024: S/16 mil

Diciembre 2024: S/32 mil (sueldo más gratificación)

Enero 2025: S/16 mil 400 (sueldo más bono)

Febrero 2025: S/16 mil

Marzo 2025: S/16 mil

Abril 2025: S/16 mil

Mayo 2025: S/16 mil

Junio 2025: S/16 mil

Julio 2025: S/32 mil (sueldo más gratificación)

Agosto 2025: S/35 mil 568 (sueldo tras aumento)

Septiembre 2025: S/35 mil 568 (sueldo tras aumento).