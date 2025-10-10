Dina Boluarte no asiste al Congreso para defenderse de la vacancia presidencial: “No convalidaremos este proceso”

La presidenta de Perú, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, enfrent mociones de vacancia en su contra (Foto AP/Richard Drew)

El abogado penalista Juan Carlos Portugal Sánchez, principal defensor de la presidenta Dina Boluarte, emitió una enérgica declaración pública este viernes a través de la red social X (antes Twitter), donde cuestionó de forma tajante el procedimiento parlamentario por el cual se evalúa la vacancia de la mandataria. Bajo el contundente lema “¡No lo convalidaremos!”.

Portugal alertó que el proceso impulsado por el Congreso vulnera principios elementales del debido proceso y las garantías constitucionales, lo que llevó a la defensa de Boluarte a anunciar que no participará en la sesión programada para ese mismo día.

“Un debido proceso parlamentario —cuya decisión afecta derechos constitucionales— tiene mínimas y esenciales exigencias. El derecho a la defensa, y su preparación dentro de un plazo razonable, es una de ellas. Hoy, el parlamento nacional, ese seno democrático de debate, por excelencia, renunció a esta garantía y consumará su violación. El debido proceso es un derecho, no una ilusión, un acto decorativo o de simple formalidad. ¡No lo convalidaremos!”

El abogado de Dina Boluarte recalcó que respetar la legalidad no equivale necesariamente a respetar la justicia y la razonabilidad en la aplicación de las normas. “Lo legal no hace automáticamente razonable al procedimiento. Que la norma aluda al término ‘inmediato’ no significa que el derecho a la defensa y al plazo razonable no sea compensado de modo equitativo. Cincuenta minutos, entre la notificación y la hora de audiencia, es, en puridad, sencillamente violatorio a cualquier procedimiento. ¡No lo convalidaremos!”, enfatizó Portugal.

Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, alega que es el principal responsable de que la mandataria no se dirija a la prensa. (Paula Elizalde / Infobae Perú)

Cuestiona mociones de vacancia

La defensa cuestionó que el procedimiento de vacancia se haya realizado con tanta premura que solo otorgó cincuenta minutos entre la notificación y la audiencia, dejando sin posibilidad real de organización ni preparación de una defensa eficaz. Este hecho, según Portugal, transgrede tanto las jurisprudencias supremas como los precedentes del Tribunal Constitucional del Perú. “Jurisprudencias supremas y de nuestro máximo guardián de los derechos constitucionales en nuestro país (Tribunal Constitucional), castigan esta forma de actuación, así como debates y decisiones trasnochadas. ¡No lo convalidaremos!”, destacó el abogado.

Portugal remarcó además que los derechos y garantías de orden constitucional y procesal son universales, impersonales e irrenunciables, independientemente de las circunstancias políticas o de quién se trate. “Los derechos y garantías de orden constitucional y procesal no tienen rostro. No lo convalidaremos, y por esa razón, no acudiremos al parlamento nacional. No en estas condiciones”, afirmó el representante legal, confirmando así que la defensa de Boluarte no asistirá a la sesión parlamentaria al no darse las condiciones mínimas para ejercer una defensa efectiva.

Noticia en desarrollo...