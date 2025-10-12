Rafael López Aliaga vuelve a atacar a Gustavo Gorriti con frases machistas: “Le falta lo que hay que tener para ser hombre”

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, volvió a arremeter este domingo contra el periodista Gustavo Gorriti, director del portal IDL-Reporteros y reciente ganador del Premio Héroe Mundial de la Libertad de Prensa 2025.

Durante una intervención pública en el distrito de Manchay, el burgomaestre lanzó insultos y frases machistas contra el periodista, a quien semanas atrás amenazó de muerte.

“Al señor hay que decirle que se calle la boca. Que deje de mentir. ‘Ay, me están amenazando, quiero protección’. Fuera de acá. (...) Le falta lo que hay que tener para ser hombre”, expresó.

Continuó con otras frases ofensivas: “Se ponen como loquitas. (...) A ver ándate al fondo, a Villa María al fondo. Ahí falta, pues. (...) Son 50 años de abandono, 50 años sin justicia social, 50 años sin conectar Villa María del Triunfo con Pachacámac, que se haría en veinte minutos y se evita un montón de peajes corruptos también para dar la vuelta”.

La Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro intervino tras la amenaza del alcalde

En una declaración anterior, la autoridad capitalina había afirmado que “hay que cargárselo de una vez al caballero”, una expresión que motivó la intervención de la Primera Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro, que la consideró como una posible instigación al homicidio.

El fiscal Roldán Soto, a cargo de la diligencia, señaló que tal amenaza “puede ser tomada por terceras personas para atentar contra la vida” del periodista. Ante ello, exhortó al alcalde a abstenerse de emitir expresiones que inciten a la comisión de delitos contra la vida o la integridad física. También ordenó a la Policía Nacional (PNP) implementar medidas preventivas para proteger a Gorriti, en un plazo de 30 días.

En septiembre pasado, en su columna publicada en el portal que dirige desde 2009, el periodista relató que lleva años enfrentando campañas de desinformación. Acusó al burgomaestre y precandidato presidencial para 2026 de fomentar “campañas de calumnias, de descabelladas acusaciones fiscales, de constante y calumnioso descrédito”.

Gorriti denunció que desde hace años enfrenta campañas de desinformación, calumnias y hostigamiento promovidas por López Aliaga

Aseguró que dicha campaña no ha logrado destruirlo en el plano psicológico ni legal, pero advirtió que “ese llamado al asesinato” representa una amenaza real. “Es una exhortación que cualquier otro desequilibrado o cualquier sicario puede interpretar como un contrato abierto de un personaje poderoso y con privilegio de impunidad”, escribió en su editorial.

Aunque reconoció que no sabe quién podría ser el sicario, señaló con claridad: “sabemos muy bien quién sería el autor intelectual”.

Intento de asesinato

El último fin de semana, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) denunció que un hombre intentó presuntamente atentar con un arma de fuego contra el burgomaestre mientras participaba en el inicio de una obra en el distrito populoso de Villa María del Triunfo.

“El sujeto portaba un arma de fuego y confesó la intención de dispararle”, señaló la comuna en un comunicado en el que expresó “su profunda indignación” y condenó “enérgicamente el intento de atentado”.

“Mientras el alcalde ofrecía su discurso, un sujeto armado fue reducido por los agentes de la PNP, tras haber ingresado al perímetro del evento con un revólver cargado entre sus pertenencias”, precisó.